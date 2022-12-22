ÖZET | Galatasaray-Keçiörengücü maç sonucu: 1-0

Sarı-Kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Verimli bir kamp dönemini geride bırakan Galatasaray , sahaya ideal 11'ine yakın bir kadroyla çıktı. Sarı-Kırmızılılar sahadan 1-0 galip ayrılırken golü tecrübeli futbolcusu Gomis attı. İşte maçın özeti...









MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Galatasaray Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası maçı başladı.

4. dakikada Keçiörengücü'nde Ibrahim Olawoyin, uzak mesafeden kaleye vurdu ancak top yandan auta gitti.

KEÇİÖRENGÜCÜ BOŞ KALEYE ATAMADI

16. dakikada Keçiörengücü gole çok yaklaştı! Muslera'nın hatası sonucu topu ceza alanında önünde bulan Moustapha Camara, topu boş ağlara gönderemedi.

24. dakikada Haris Seferovic ceza alanı önünde topla buluştu ve Barış Alper'e ortasını yaptı. Barış'ın kafa vuruşu dışarı gitti.

SEFEROVİC PENALTIYI KAÇIRDI

40. dakikada Galatasaray'da Torreira ceza sahası içinde yerde kaldıve hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Haris Seferovic'un vuruşu direkten döndü, dönen topu Seferovic ağlara gönderdi ancak kurallar gereği gol geçerli olmadı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı başlarken Galatasaray'da Torreira oyundan çıktı, Mertens oyuna girdi.

49. dakikada Keçiörengücü kalecisi Boran Güngör'ün yaşadığı sakatlık sebebiyle oyun bir süreliğine durdu. Kaleci Boran'ın oyuna devam edemeyeceği yedek kulübesine bildirildi ve Kayacan Erdoğan oyuna girdi.

GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI!

55. dakikada oyuna sonradan giren Mertens'in pasıyla ceza sahasına giriş yapan Mata'nın pası savunmadan sekip kaleye yöneldi ancak yan ağlarda kaldı.

Galatasaray'da sakatlanan Seferovic, 65. dakikada yerini Gomis'e bıraktı.





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Galatasaray'da Barış Alper, 66 ve 68. dakikalarda kaleyi yokladı, ancak iki şut da kaleyi bulmadı.

Sarı-Kırmızılılar'da Juan Mata ve Barış Alper Yılmaz oyundan çıkarken Kerem Aktürkoğlu ve Fredrik Midtsjö oyuna dahil oldu.

EMİN DİREĞE TAKILDI

75. dakikada kullanılan köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Galatasaray'ın genç stoperi Emin'in kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

GOLCÜ İŞ BAŞINDA!

82. dakikada gelişen Galatasaray atağında Van Aanholt'un pasında sol kanattan ceza sahasına giren ve çizgiye inen Kerem'in yerden ortasında oyuna sonradan giren Gomis'in vuruşu ile fileler havalandı ve skor 1-0 oldu.

86'da bu kez Keçiörengücü direğe takıldı. İbrahim Olawoyin hızlı hücumda ceza alanına girip şutunu çekti. Top direğin içinden döndü.

90. dakikada Galatasaray 2. gole çok yaklaştı! Patrick van Aanholt'un pasıyla ceza alanında boş pozisyonda topla buluşan Gomis'in vuruşu direkten auta gitti.









90+. dakikada Keçiörengücü inanılmaz bir gol kaçırdı! Savunma arkasına atılan uzun pasta Muslera'nın terk ettiği boş kaleye vuruşunu yapan Rashad Muhammed direği geçemedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek Son 16 Turu'na kalmayı başardı.

Galatasaray-Keçiörengücü 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Dubois, Emin, Nelsson, Van Aanholt, Torreira, Berkan, Mata, Rashica, Barış Alper, Seferovic.

Keçiörengücü: Boran, Erhan, Haşim, Batuhan, Muharrem, Mikail, Bekir, Abdullah, Camara, Olawoyin, Ali



