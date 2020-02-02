Süper Lig’in 20. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Kayserispor’u konuk etti.

Galatasaray, karşılaşmadan 4-1’lik skorla galip ayrılırken Sarı-Kırmızılılar’ı galibiyete taşıyan goller 5. dakikada Adem Büyük, 21. dakikada Ryan Donk ve 64 ile 90+4. dakikalarda Feghouli’den gelirken Kayserispor’un tek golünü 69. dakikada Mesanovic attı.

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 36’ya çıkararak lider Sivasspor ile arasındaki puan farkını 5’e indirdi.

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Galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ligin son sırasındaki Kayserispor ise 11 puanda kaldı.

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MAÇTAN BÖLÜMLER

Maç başladı.

GOL | 5. dakikada Galatasaray'da sağ kanattan Mariano'nun yaptığı ortaya altı pasta dokunan Adem Büyük, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol Galatasaray'ın, bu sezon Süper Lig'de attığı en erken gol oldu.

17. dakikada Galatasaray, tehlikeli geldi. Linnes'in soldan yaptığı ortaya ceza sahası içinde Kayserispor savunması, Feghouli'den önce vurmayı başardı. Ortada kalan topa Ömer Bayram'ın yaptığı vuruş, auta gitti.

19. dakikada Emre Akbaba'nın pasında ceza sahası içinde Ömer Bayram, gelişine yaptığı vuruşla topu ortaya çevirmek istedi ama Kayserispor savunması, topu uzaklaştırdı.

21. dakikada Galatasaray, takım halinde oldukça etkili bir atak gerçekleştirdi. Mariano'nun sağ kanattan topu taşıyıp Feghouli ile buluşturdu. Feghouli, savunma arkasına hareketlenen Adem Büyük'ü gördü. Adem'in altı pasa çevirdiği topu Feghouli'den önce Kayserispor savunması araya girerek kornere yolladı.

GOL | 21. dakikada paslaşarak kullanılan korner sonrası Ömer Bayram'ın ortasında Ryan Donk, topu göğsüyle kontrol edip çok şık bir vuruş yaptı ve takımının farkı 2'ye çıkarmasını sağladı: 2-0.

30. dakikada Marcao'nun Donk'a pası kısa düşünce Kayserispor'da Pedro Henrique, topa hareketlendi fakat Donk, son anda araya girerek topu kornere yolladı.

31. dakikada Kayserispor'un kullandığı kornerde seken topa, ceza sahası içi sol çaprazdan Pedro Henrique rövaşata ile vuruşunu yaptı ama top yandan auta gitti.

34. dakikada Kayserispor, gole çok yaklaştı. Lopes'in sağ kanattan ortasında Mesanovic'in yakın mesafeden yaptığı vuruşu Muslera çıkarmayı başardı.

38. dakikada Galatasaray, etkili bir fırsat yakaladı. Feghouli'nin sağ kanattan yaptığı ortaya Emre Akbaba, penaltı noktası üzerinde boşken gelişine vurdu fakat top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

SARI KART | 49. dakikada Galatasaray'da Belhanda, Dja Djedje'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve önümüzdeki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.

50. dakikada Galatasaray'da Emre Akbaba, ceza sahasının ön çizgisinde topla buluştu. Topu sağ ayağına alan Emre'nin yaptığı vuruş üstte dışarı gitti.

54. dakikada Galatasaray'da Adem Büyük'ün çizgiye inip yaptığı orta savunmadan dönüp Mariano'nun önüne düştü. Brezilyalı oyuncunun, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruş az farkla dışarı gitti.

SARI KART | 55. dakikada Ankaragücü'nde Dja Djedje, Marcao'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 57. dakikada Kayserispor'da Uzodimma'nın yerine Aksel Aktaş, oyuna girdi.

59. dakikada Galatasaray'da sağ kanattan Mariano'nun içeri çevirdi topu Emre Akbaba, şık şekilde Feghouli'ye bırakırken Cezayirli oyuncunun vuruşu İsmail Çipe'nin üzerine gitti.

GOL | 64. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram'ın içeri çevirdiği topa, ceza sahası içi sağ çaprazdan şık bir vuruş yapan Feghouli, skoru 3-0'a getirdi.

GOL | 69. dakikada Kayserispor'da savunma arkasına atılan topa hareketlenen Mesanovic, topu ağlara göndererek farkı 2'ye indirdi. Önce ofsayt olarak değerlendirilen pozisyon, VAR incelemesi ile gol olarak tecil edildi.

72. dakikada Kayserispor'da Mesanovic, yine savunma arkasına hareketlendi ve ceza sahası içi sağ çaprazda Muslera ile karşı karşıya kalırken kötü bir vuruşla topu üstten dışarı yolladı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 74. dakikada Emre Akbaba oyundan çıkarken Taylan Antalyalı oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Kayserispor'da 75. dakikada Mario Situm'un yerine Enver Cenk Şahin oyuna girdi.

SARI KART | 79. dakikada Enver Cenk Şahin'e yaptığı faul sonrası Galatasaray'da Ömer Bayram sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da 82. dakikada Ömer Bayram'ın yerine Henry Onyekuru, oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da 86. dakikada sakatlanan Adem Büyük'ün yerine Jesse Sekidika oyuna dahil oldu.

GOL | Galatasaray'da 90+4. dakikada Onyekuru'nun pasında Feghouli, skoru 4-1'e getirdi.

Karşılaşmada da Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık Ongun

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Belhanda, Seri, Ömer Bayram (Dk. 82 Onyekuru), Emre Akbaba (Dk. 74 Taylan Antalyalı), Feghouli, Adem Büyük (Dk. 85 Sekidika)

HES KABLO KAYSERİSPOR: İsmail Çipe - Miguel Lopes, Diego Angelo, Rienstra, Emre Taşdemir Uzodimma (Dk. 56 Aksel Ateş), Djedje, Campanharo, Pedro Henrique, Situm (Dk. 75 Enver Cenk Şahin), Mesanovic

GOLLER: Dk. 5 Adem Büyük, Dk. 21 Donk, Dk. 63 - Dk. 90+4 Feghouli (Galatasaray) - Dk. 68 Mesanovic (Hes Kablo Kayserispor)

SARI KARTLAR: Belhanda, Ömer Bayram (Galatasaray) - Djedje (Hes Kablo Kayserispor)

KARŞILAŞMADAN NOTLAR

Süper Lig’in 20. haftasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk eden Galatasaray’da son maçına göre kadroda 4 değişiklik yapıldı.

Galatasaray’ın geçen hafta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Radamel Falaco ve Marcelo Saracchi ile sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mario Lemina kadroda yer almazken, Ahmet Çalık ise yedeğe çekildi.

Ev sahibi takımın teknik direktörü Fatih Terim, Hes Kablo Kayserispor karşısında bu futbolcuların yerine sarı kart cezası biten Marcao ile Martin Linnes, Younes Belhanda ve Adem Büyük’ü görevlendirdi.

Galatasaray’da tedavisi devam eden Florin Andone de müsabakanın kadrosunda yer almadı.

İstanbul’un sarı-kırmızılı takımı, maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Martin Linnes, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük 11’iyle başladı.

- Belhanda 3 maç sonra forma giydi

Galatasaray’da performası tartışılan Faslı futbolcu Younes Belhanda, ligde 3 maç aradan sonra forma şansı buldu.

Teknik direktör Fatih Terim, ligde Antalyaspor, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında tercih etmediği Faslı futbolcuyu, Hes Kablo Kayserispor müsabakasında ilk 11’de sahaya sürdü.

- Onyekuru yedek kulübesinde

Galatasaray’ın devre arasında Fransız temsilcisi Monaco’dan kiraladığı Henry Onyekuru, maçta yedekler arasında yer aldı.

Nijeryalı futbolcu, transferi sonrası ülkesine yaptığı ziyarette sıtma hastalığına yakalanmıştı.

İki hafta süren tedavisinin ardından takıma dahil olan Onyekuru, Hes Kablo Kayserispor maçına yedek kulübesinde başladı.

- Tribünlerden Fatih Terim’e destek

Karşılaşma öncesi Galatasaraylı taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim’i tribünlere çağırarak destek verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Terim için "İmparator Fatih Terim", "Dik dur eğilme, bu taraftar seninle" şeklinde tezahürat yaptı.

Tecrübeli teknik adam, tribünleri dolaşarak taraftarların desteğine alkışla karşılık verdi.

- Emre Taşdemir ve İsmail Çipe eski takımlarına karşı

Hes Kablo Kayserispor’un Galatasaray’dan kadrosuna dahil ettiği Emre Taşdemir ile İsmail Çipe, eski takımlarına karşı forma giydi.

Kayseri’nin sarı-kırmızılı ekibi, İsmail Çipe’yi sezon başında, Emre Taşdemir’i de devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmıştı

Konuk takım müsabakaya İsmail Çipe, Miguel Lopes, Rienstra, Diego Angelo, Emre Taşdemir, Djedje, Uzodimma, Situm, Campanharo, Henrique ve Mesanovic’ten oluşan 11 ile çıktı.