(ÖZET) Galatasaray-Kasımpaşa maç sonucu: 2-1

Avusturya etabını tamamlamasının ardından İstanbul'a dönen Galatasaray , hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelidi. Teknik patron Okan Buruk ve yeni transferler Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic ile Leo Dubois, ilk kez Nef Stadı'nda taraftarların karşısına çıktı. Sarı-Kırmızılı ekip Haris Seferovic'in gol attığı mücadelede rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Nef Stadı'nda oynanan mücadelede gol perdesini Galatasaray, 30. dakikada Kerem Aktürkoğlu açtı. Kasımpaşa ise 35. dakikada Hajradinovic'in golüyle skora dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle geçildi. 2. yarıda Galatasaray. yeni transferi Haris Seferovic'in 66. dakikad akaydettiği gol ile yeniden öne geçen taraf oldu. Maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Sarı-Kırmızılı ekip Kasımpaşa'yı 2-1 yenmeyi başardı.

Maçtan dakikalar

2'| Sol kanatta topla buluşan Ben Ouannes, kale alanına koşu yapan Bahokem'e doğru gönderdi. Son anda araya giren Abdülkerim Bardakcı, topu uzaklaştırdı.

7'| Emre Akbaba, rakibinden sıyrıldıktan sonra savunmanın arkasına doğru pasını gönderdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top kaleciden döndü. Dönen topa Van Aanholt kafa vuruşunu yaptı. Top az farkla auta gitti.

13'| Eysseric'in savunma arkasına gönderdiği topa Fall hareketlendi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Fall'ın vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

16'| Sağ kanttan Yunus Akgün, ceza sahasına doğru yöneldi. Genç futbolcunun kale alanına gönderdiği pasta Emre Akbaba topa dokunamadı Son anda Kasımpaşa savunması topu uzaklaştırdı.

21'| Kasımpaşa'da Bruma, uzak mesafeden şutunu gönderdi. Kaleci Muslera topu kornere çelmeyi başardı.

GOL | 30. dakikada Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Emre Akbaba ile paslaşan Oliviera, topu Gomis'e doğru gönderdi. Fransız futbolcu topu Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Genç futbolcu ceza sahası dışında gönderdiği şutunda fileleri havalandırdı.

GOL | Kasımpaşa, 35. dakikada Hajradinovic'in golüyle skora dengeyi getirdi. Sol kanattan dip çizgiye inen Eysseric'in ceza sahasına çevirdiği topa Hajradinovic vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

43'| Kasımpaşa'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Fall, Van Aanholt ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Kasımpaşa pozisyonun ardından penaltı bekledi, maçın hakemi devam kararı verdi.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

47'| Oliveira'nın pasında topla buluşan Gomis, ceza sahasına doğru yöneldi. Fransız futbolcu topu Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Genç futbolcunun şutunda ise top kalecide kaldı.

54'| Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına Oliveira geçti. Oliveira'nın doğrudan kaleye gönderdiği topta kaleci gole izin vermedi.

GOL | Galatasaray, yeni transfer Haris Seferovic'in 66. dakikada kaydettiği gol ile 2-1 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu derinlemesine pasını gönderdi. Kasımpaşa savunmasından seken topu önüne alan Haris Seferovic, vuruşunda topu ağlara gönderdi.

75'| Sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün, Haris Seferovic'e doğru pasını gönderdi. Kaleci zamanında çıkarak topu kontrol etmeyi başardı.

86'| Muslera'nın sağ kanada doğru gönderdiği topu Emre Kılınç kontrol etti. Emre Kılınç'ın pasında topla buluşan Kererm Aktürkoğlu, şut açısı ararken topu kaybetti.

MAÇ SONUCU | Maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Sarı-Kırmızılı ekip Kasımpaşa'yı 2-1 yenmeyi başardı.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı 11'leri

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Berkan, Sergio Oliveira, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Gomis

Kasımpaşa: Erdem, Bruma, Sadık, Hadergjonaj, Petretta, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Bahoken

Yeniler sahaya indi

En ciddi hazırlık sınavını bugün Nef Stadı’nda Kasımpaşa karşısında veren Galatasaray, dünü tek idmanla geçirdi. Avusturya kampı sonrası iki gün izin yapan ve önceki akşam çalışmalara yeniden başlayan Cim Bom’da aynı gece yapılan çalışmaya yeni transferler Seferovic ve Dubois de katılmıştı. Bu ikilinin takıma katılmasıyla birlikte eksik isim kalmadı. Sarı Kırmızılılar, dünkü tek çalışmasını akşam saatlerinde yaptı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, aktivasyon çalışmasıyla devam etti. Koşu çalışmasının ardından taktik çalışmayla antrenman sona erdi.

Avusturya kampında 4 hazırlık maçı oynayan ve 26 Temmuz'da ikinci etap için yurt dışına çıkacak olan Galatasaray'ın hazırlık maçı sonuçları şu şekilde:

9 Temmuz Cumartesi:

20.30 Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)

13 Temmuz Çarşamba:

20.00 Galatasaray 0-1 MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

16 Temmuz Cumartesi:

20.00 Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı:

19.00 Galatasaray 0-0 Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)