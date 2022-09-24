(ÖZET) Galatasaray-İstanbulspor maç sonucu: 2-1

Okan Buruk yönetiminde 5 maçlık yenilmezlik, 3 maçlık galibiyet serisi yakalayarak 16 puan ve averajla Adana Demirspor'un ardında 2. sırada yer alan Galatasaray , milli arayı boş geçmedi. Sarı Kırmızılılar, Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Nef Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazanmayı başardı.

Nef Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, 12. dakikada Barı Alper Yılmaz'ın g0olüyle 1-0 öne geçti. Sarı-Kırmızılı ekip üst üste etkili pozisyonlar üretse de topu filelere gönderemedi ve İstanbulspor 30. dakikada skora dengeyi getiren golü kaydetti. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle geçildi.

Icardi ilk golünü kaydetti

Sarı-Kırmızılı ekip, 64. dakikada penaltı kazanırken topun başına geçen Mauro Icardi vuruşunda takımını yeniden öne geçirdi. Arjantinli yıldız, Galatasaray forması ile ilk golünü atmayı başardı.

Juan Mata ilk kez forma giydi

Galatasaray’ın yeni transferlerinden İspanyol futbolcu Juan Mata, İstanbulspor maçıyla ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Okan Buruk, Mata’ya 11’de görev verdi. Deneyimli futbolcu, karşılaşmasının 77. dakikasında yerini Sergio Oliveira’ya bıraktı.

Okan Buruk’tan gençlere görev

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında altyapıdan birçok oyuncuya şans verdi. Buruk, Metehan Baltacı ile Özgür Baran Aksaka’ya 11’de görev verirken, Beknaz Almazbekov, Ali Turap Bülbül, Berk Kızıldemir, Caner Doğan, Halim Yükseloğlu, Eren Paşahan ve Arda Deniz Yavaş’ı sonradan oyuna dahil etti.

Maçtan dakikalar

2'| Galatasaray gole yaklaştı. İstanbulspor'un hücuma çıkarken kaptırdığı topta Juan Mata, pasını Icardi'ye aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Icardi'nin vuruşunda kaleci Jensen gole izin vermedi.

GOL | Galatasaray 12. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın savunmadan uzun gönderdiği topu kontrol eden Barış Alper Yılmaz, ceza yayı içerisinden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

18'| Galatasaray 2. gole yaklaştı. Juan Mata'nın ara pasında Icardi, ceza alanı sol tarafından topu ters tarafa çevirdi. Topu kontrol eden Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda kaleci Jensen gole izin vermedi. Devamında savunmanın uzaklaştırmadığı topa Mata vuruşunu yaptı. Top üstten auta çıktı.

28'| Juan Mata'nın pası sonrası savunma arkasına hareketlenen Icardi, topu penaltı noktasına doğru çevirdi. Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda kaleci Jensen bir kez daha topum çıkarmayı başardı.

GOL | İstanbulspor, 30. dakikada Adi Mehremic'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Mehremic gelişine vuruşunu yaptı. Kaleci Okan'dan seken top ağlara gitti.

42'| Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında, Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Van Aanholt, topu kale alanına çevirdi. Arka direkte topu Icardi filelere gönderdi. Anca ofsayt gerekçesi ile gol geçerlilik kazanmadı.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlik ile geçildi.

50'| Sol kanattan gelişen İstanbulspor atağında ceza sahasına yönelen Yusuf Ali'nin vuruşunda top üstten auta çıktı.

53'| Orta alanda Icardi'nin indirdiği topu Juan Mata, savunma arkasına gönderdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

61'| Barış Alper Yılmaz ile paslaşan Juan Mata, sol ayağının içiyle şutunu gönderdi. Kaleci Alp üzerine gelen topu kontrol etmeyi başardı.

GOL | Galatasaray'da Beknaz Almazbekov, ceza sahası içerisinde rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı. Bunun ardından Sarı-Kırmızılı ekip 64. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Mauro Icardi vuruşunda topu ağlara gönderdi. Arjantinli yıldız, Galatasaray forması ile ilk golünü atmayı başardı.

67'| İstanbulspor'un sol kanattan gelişen atağında Yusuf Ali'nin ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte Cajic dokundu. Top üstten auta çıktı.

78'| Galatasaray'ın sağ kanattan Oliveira ile kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Barış Alper kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Alp gole izin vermedi.

87'| Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Berk, ceza sahasına girip vuruşunu yaptı. Top direğin yanından auta çıktı.

MAÇ SONUCU | Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray-İstanbulspor 11'ler

Galatasaray: Okan, Boey, Metehan, Abdülkerim, Dubois, Midtsjö, Baran, Barış, Mata, Van Aanholt, Icardi

Yedekler: Atakan, Emre, Gomis, Oliveira, Zeki, Beknaz, Halim, Berk, Eren, Arda, Caner, Ali Turap

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Oğuzhan, Mehremic, Okan, Ali, Ebert, Dijlan Aydın, Abazaj, Owusu, Guri