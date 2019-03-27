(ÖZET) Galatasaray - İstanbulspor maç sonucu: 2-0

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıkları kapsamında bugün Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı Kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan maçtan Emre Akbaba (dk. 31) ve Sinan Gümüş (dk. 34) ile bulduğu gollerin ardından 2-0’lık skorla galip ayrıldı.
Hafif ağrıları bulunan Selçuk İnan, tedbir amaçlı olarak maçta yer almazdı. Konstantinos Mitroglou’nun ise tedavisine devam edildi.
Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek