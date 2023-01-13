(ÖZET) Galatasaray-Hatayspor maç sonucu: 4-0

Galatasaray , Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor'u ağırladı. Derbide Fenerbahçe 'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden, 7'si Süper Lig'de, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere son 9 resmi maçını kazanan Sarı Kırmızılılar, Hatayspor karşısında rahat bir galibiyet aldı.





Nef Stadyumu'nda oynanan ve Kadir Sağlam'ın yönettiği maçı Kerem Aktürkoğlu, Juan Mata (2) ve Bafetimbi Gomis'in golleriyle 4-0 kazanan Cim Bom, fire vermeden yoluna devam etti. Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve liderlik koltuğunda oturan Aslan, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.

17 puanla 16. basamakta bulunan Volkan Demirel'li Hatayspor'un galibiyet özlemi 5 maça yükseldi. Bordo Beyazlılar, son galibiyetini 13 Kasım 2022'de İstanbulspor karşısında 1-0'lık sonuçla almıştı.

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak ve 9'da 9 yapmaya çalışacak. Hatayspor ise konuk edeceği Trabzonspor karşısında 3 puan hasretine nokta koymaya çalışacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

8' Barış Alper Yılmaz'ın penaltı noktasına gönderdiği topu Sergio Oliveira tamamlamak istedi ancak kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.

GOL | 9' Abdülkerim ceza sahasına şişirdiği topa hareketlenen Icardi, Burak'a rağmen yükseldi. Seken topu ceza sahasının solunda kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, yakın mesafeden yaptığı aşırtma vuruşla Erce'yi avladı ve Galatasaray öne geçti. 1-0

11' Hızlı gelişen Hatayspor atağında Saba Lobzhanidze, yay üzerinde topa vurmak istedi. Araya giren Lucas Torreira tehlikeyi önlemeyi başardı.

12' Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına Juan Mata geçti. Tecrübeli oyuncunun ceza sahasına yaptığı ortada Abdülkerim'in kafa vuruşunda top Erce'de kaldı.

18' Hatayspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Ayoub El Kaabi'nin sağ çaprazda karşı karşıya yaptığı vuruşta Fernando Muslera gole izin vermedi.

27' Boey'nin sağ kanattan çevirdiği topa Vranjes son anda dokundu. Sol çaprazdan meşin yuvarlağı kontrol eden Dubois'nın ortasında Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

29' Dubois'nın pasıyla çizgiye inen Kerem'in ortaya çevirdiği topta son anda araya Vranjes girdi. Sol kanattan Sergio Oliveira'nın kullandığı köşe vuruşunda topu ön direkte Bertuğ uzaklaştırdı.

31' Adekugbe'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Bertuğ, Dubois ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hatayspor cephesi penaltı beklerken oyun devam etti.

40' Hızlı gelişen Galatasaray atağında sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasına çevirdiği topa Icardi dokunamadı.

43' Barış Alper'in pasında Boey, tek top yaparak ceza sahasına ortasını açtı. İstediği vuruşu yapamayan Mata, çerçeveyi bulamadı.

45' Abdülkerim'in geri pasında topu Muslera kontrol edemeyinca Hatayspor korner kazandı. Riberio'nun kullandığı köşe vuruşunda Nelsson topu uzaklaştırdı.

45+2' Torreira'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Barış Alper'in uzak köşeye şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

GOL | 45+4' Icardi'nin ara pasına koşu yapan Dubois, arka direkteki Mata'ya ortasını yaptı. İspanyol yıldızın kafa vuruşunda top ağlara gitti ve Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. 2-0

GOL | 45+6' Goller art arda geldi. Sarı Kırmızılı ekibin Arjantinli süperstarı Icardi, yaptığı pres sonrası Vranjes'ten topu kaptı ve kaleyi görür görmez şutunu attı. Erce'den seken topu takip eden ve meşin yuvarlağı boş kaleye yollayan Mata, kendisinin 2., takımının 3. golünü attı. 3-0

Galatasaray, ilk devreyi Kerem Aktürkoğlu ve Juan Mata'nın (2) attığı gollerle 3-0 önde tamamladı.

48' Nelsson'dan sıyrılan ve Muslera ile karşı karşıya kalan El Kaabi, Uruguaylı kaleciyi geçemedi. Son anda topu kontrol eden tecrübeli eldiven, tehlikeyi önlemeyi başardı.

48' Leo Dubois'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu kaleci Erce Kardeşler yumrukladı.

52' Sergio Oliveira'nın ceza sahası dışından yerden attığı sert şutta top kaleci Erce'de kaldı.

55' Juan Mata'nın pasında Barış Alper, topla birlikte sağ çizgiye inip ortasını yaptı. Savunma topu uzaklaştırdı.

60' Sacha Boey'in pasında Barış Alper Yılmaz, ceza sahası çizgisinden sol ayağıyla şutunu attı. Erce'yi geçen top yandan auta gitti.

64' Hatayspor'da Aabid'in yerine Kaan, Boudjemaa'nın yerine Musa Çağıran oyunda.

68' Saba Lobjanidze'nin yay üzerinden yaptığı vuruşta top Victor Nelsson'dan döndü.

68' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından attığı şutta top üstten auta çıktı.

71' Galatasaray'da Okan Buruk'tan 4 değişiklik geldi. Mata'nın yerine Berkan, Kerem'in yerine Gomis, Oliveira'nın yerine Rashica, Barış Alper'in yerine Yunus oyuna dahil oldu.

GOL | 76' Yunus Akgün'ün ceza sahasına ortasında kale önünde topla buluşan Gomis, düzgün bir vuruşla ağları sarsmayı başardı. 4-0

80' Konuk ekipte El Kaabi ile Ribeiro kenara geldi. Atsu ile Onur Ergün oyunda.

87' Galatasaray'da Fredrik Midtsjo, Lucas Torreira'nın yerine oyuna dahil oldu.

89' Hatayspor'da Saba Lobjanidze, yerini Sadık'a bıraktı.

Galatasaray, Hatayspor'u Kerem Aktürkoğlu ve Juan Mata (2) ve Bafetimbi Gomis'in attığı gollerle 4-0 mağlup etti.

Mauro Icardi'nin Strasbourg'a Attığı Müthiş Kafa Golü