ÖZET Galatasaray-Hatayspor maç sonucu: 2-1

Süper Lig 'in 2. haftasında kapanış maçında Galatasaray , Hatayspor 2-1 mağlup etti.

Maçtan önemli dakikalar

Galatasaray-Hatayspor maçı başladı.

GOL! 3. dakikada konuk takım Hatayspor, öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahasına gönderdiği topla Lobjanidze altıpas gerisinde buluştu. Sırtı kaleye dönük olan Gürcü futbolcu, iki rakibini oyundan düşürerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

10. dakikada orta sahada Diagne'nin baskısıyla Falette'den topu kapan Berkan Kutlu, ceza sahasına sokuldu. Fatih Kuruçuk'tan sıyrılarak ceza sahasına giren Berkan, hafif sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Genç futbolcu, şut çekmek yerine arka direkteki Diagne'ye pas atmayı tercih edince Falette araya girerek meşin yuvarlağı kaleci Munir'e kazandırdı.

13. dakikada Boey'in ceza sahası yayının sağından şutunda, kaleci Munir yatarak topun sahibi oldu.

GOL! 30. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, pasını uygun durumdaki Cicaldau'ya aktardı. Rumen futbolcunun penaltı noktası üzerinden vuruşunda, top yan direkten oyun alanına döndü. Ceza sahası içi sağ çaprazda bulunan ve topu önünde bulan Feghouli, bekletmeden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-1.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya başlarken Hatayspor'da Ruben Ribeiro'nun yerine Onur, Emre Çolak'ın yerine de Adama Traore oyuna girdi.

49. dakikada Galatasaray atağında Kerem ceza yayı önünden kaleyi düşündü top az farkla yandan auta gitti.

56. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Saba kendi götürdüğü topla rakip kaleye hareketlendi ceza alanına girmeden vurdu Muslera iki hamlede topu kontrol etti.

58. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Boey'in ceza alanına ortasına arka direkte Diagne vurdu Munir iki hamlede kontrol etti.

65. dakikada Galatasaray'da Aanholt, Berkan ve Cicaldau oyundan çıkarken Ömer, Babel ve Emre Akbaba oyuna girdi.

68. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem'in ceza alanında ortaya çevirdiği topa Diagne'den önce Fatih ayak koyarak topu kornere gönderdi.

70. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Hatayspor atağında Saba'nın ceza alanına çevirdiği topa Diouf kafayı vurdu top Muslera'da kaldı.

72. dakikada Galatasaray'ın paslaşarak kullandığı kornerde sol kanattan Ömer'in ceza alanına gönderdiği topu Fatih altıpasın içinden kornere gönderdi.

75. dakikada Hatayspor'da Diouf kenara geldi, Ayoub El Kaabi oyunda.

76. dakikada Galatasaray'da Kerem'in yerine Mostafa Mohammed oyuna girdi.

87. dakikada Ömer'in sol kanattan kullandığı kornerde ceza alanında kafayı vuran Luyindama topu ağlara gönderdi. 2-1

Mücadele 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray-Hatayspor 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Luyindama, Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Cicaldau, Feghouli, Diagne

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Simon, Samuel, Mehdi, Ruben, Saba, Emre, Dylan, Diouf

Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçından notlar

Süper Lig’in 2’nci haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Atakaş Hatayspor’u ağırladı. Karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetirken, Göçek’in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Kısal üstlendi.

Süper Lig’de sezona Giresunspor deplasmanında aldığı 3 puanla başlayan Galatasaray, ligin 2’nci haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Atakaş Hatayspor’u ağırladı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçı olan Randers karşılaşmasına göre ilk 11’de 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Mohamed’i yedeğe çekerken; Boey, Nelsson, Cicaldau, Feghouli ve Diagne’ye ilk 11’de şans verdi. Galatasaray; Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Feghouli, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Diagne ilk 11’i ile sahaya çıktı.

NELSSON İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray’da lisansı dün çıkan yeni transfer Nelsson da sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Teknik direktör Fatih Terim, Danimarkalı stopere ilk 11’de şans verdi.

SARI-KIRMIZILILARDA FALCAO KADROYA ALINMADI

Sarı-kırmızılılarda Randers mücadelesinde sakatlanan Arda Turan kadroda yer almazken, GZT Giresunspor karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu'na fiziki saldırıda bulunan ve 8 maçtan men cezası alarak kulüp tarafından da kadro dışı bırakılan Marcao da mücadelede forma giyemedi. Galatasaray’da lisans sıkıntısı süren Oğulcan Çağlayan da Hatayspor karşısında forma giyemezken; teknik direktör Fatih terim, Randers maçının ikinci yarısında görev verdiği Falcao’yu da kadroya almadı.

KARŞILAŞMA OLİMPİYAT STADYUMU’NDA OYNANDI

Galatasaray’da Türk Telekom Stadyumu’nda yapılan bakım çalışmalarının tamamlanmamasından dolayı sarı-kırmızılı takım, Hatayspor karşılaşmasını Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da takımlarını Olimpiyat Stadyumu’nda yalnız bırakmadı. Taraftarlar karşılaşma öncesi oyuncuları tribünlere çağırdı.

HATAYSPOR’DA 3 DEĞİŞİKLİK

Atakaş Hatayspor’da ise bir önceki maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı. Onur Ergün, Kamara ve Burak Öksüz yedeğe çekilirken; teknik direktör Ömer Erdoğan bu maçta Falette, Lobzhanidze ve Fatih Kurucuk’a şans verdi. Hatayspor mücadeleye; Munir, Kamil Çörekçi, Fatih Kurucuk, Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro, Lobzhanidze, Emre Çolak, Saint-Louis ve Diouf 11’i ile başladı.



