ÖZET | Galatasaray - Göztepe maç sonucu: 3-1

Süper Lig 'de 14. hafta mücadelesinde Galatasaray Göztepe 'yi ağırladı. Maça fırtına gibi başlayan Cim Bom önde presle önemli pozisyonlar buldu. 4. dakiakda Emre Kılınç bu pozisyonalrdan birini gol yaptı ve takımını öne geçirdi. 12'de uzun pasta kaleci megyeri2yle karşı akrşıya kalan Arda Turan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı. Bu golden hemen sonra Soner Aydoğdu şık bir golle farkı 1'e indirdi.

İkinci yarıya iyi başlayan ise konuk ekip Göztepe oldu. İzmir temsilcisi Napoleoni, Soner ve Ndiaye'yle önemli gol pozisyonlarını harcarken 63'te Feghouli adeta 'Atamayana atarlar' dedi ve skoru belirledi; 3-1.

İki takım savunmasında yapılan çok ciddi hatalar da maç boyu dikkat çekti.

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Maçtan dakikalar...

4' Galatasaray erken bir golle Emre Kılınç ile 1-0 öne geçti. Göztepe savunmasının üst üste hatalarından pozisyon bulan Galatasaray kaleci Megyeri'yi bir türlü geçemedi. Son olarak Diagne'nin karşı karşıya şutunu yine Megyeri çıkardı ancak dönen topa gelişine vuran Emre Kılınç golü attı.

12' Galatasaray Arda Turan ile skoru 2-0 yaptı. Donk'un uzun topunda kaleci Megyeri'yle karşı karşıya kalan Arda güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Göztepe savunmasında çok büyük hatalar zinciri...

14' Göztepe Soner Aydoğdu ile Galatasaray2a anında karşılık verdi ve farkı 1'e indirdi. Soner'den ön direkte çok klas bir dokunuş ve gol....

23' Berkan Emir'in sağ kanattan direkt kaleye doğru gönderdiği frikikte kaleci Okan Koçuk son anda topu kornere çelmeyi başardı.

45' Diagne topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı havada.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

50' İkinci yarıya hızlı ve baskılı başlayan Göztepe... Soner Aydoğdu kaleci Okan Koçuk'tan seken topu üstten auta gönderdi. Soner bomboş pozisyonu kaçırdı.

61' Soner Aydoğdu'nun frikiği üstten auta gitti.

63' Feghouli'nin golüyle Galatasaray farkı yeniden 2'ye çıkardı. Savunmanın arkasına koşan Cezayirli yıldızı iyi gören Taylan Antalyalı harika bir uzun pasla arkadaşını gördü ve Feghouli de karşı karşıya kalarak topu ağlara gönderdi.

67' Galatasaray'da Diagne'nin yerine Oğulcan Çağlayan oyuna dahil oldu. Diagne oyundan çıkmasına tepki gösterdi ev direkt soyunma odasına gitti.

82' Göztepe'de Ndiaye topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı havada.

Galatasaray - Göztepe ilk 11'ler

Galatasaray: Okan, Omar, Donk, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Kılınç, Arda Turan, Diagne

Göztepe: Megyeri, Gassama, Atınç, Marko, Berkan Emir, Yalçın, Obinna, Soner, Halil, Tripic, Ndiaye



