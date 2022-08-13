(ÖZET) Galatasaray - Giresunspor maç sonucu: 0-1

Süper Lig 'in 2. haftasında Galatasaray , sahasında Giresunspor'u konuk etti. Bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkan Okan Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, Karadeniz ekibine 1-0 mağlup oldu.

Nef Stadyumu'nda dolu tribünler önünde oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar devreye 0-0'lık eşitlikle girdi. Karşılaşmada gol perdesi 77. dakikada açıldı. Giresunspor Borja Sainz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Giresunspor, 3 puana uzanan taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte ilk galibiyetine uzanan Giresunspor, puanını 3 yaptı. İlk yenilgisini alan Galatasaray ise 3 paunda kaldı.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Galatasaray bu sezon Süper Lig’de ilk kez evinde mücadele ederken, taraftar müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. Nef Stadyumu’un tamamını dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma boyunca tezahüratlarda bulundular. Tribünlere birçok pankart koyan taraftarlar, Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö için ayrı bir pankart yaptı.

Maçtan dakikalar

﻿﻿﻿4'| Galatasaray gole çok yaklaştı! Sarı-Kırmızılı ekibin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Sergio Oliveira şutunu gönderdi. Top üst direkten döndü.

5'| Direkten dönen topun ardından Giresunspor hızlı hücuma çıktı, Savicevic'in uzak mesafeden yaptığı vuruş kaleci Muslera'da kaldı.

13'| Galatasaray bir kez daha gole çok yaklaştı! Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu dönerek vuruşunu yaptı, kaleci gole izin vermedi.

18'| Kerem Aktürkoğlu savunma arkasına hareketlenen Haris Seferovic'e ara pası göndermek istedi, Giresunspor savunması araya girdi.

28'| Patrick van Aanholt, topu Muslera'ya göndermek istedi. Hollandalı futbolcunun pası isabetli olmayınca top doğrudan kornere çıktı.

35'| Galatasaray'da Nelsson hücuma çıkıp sağ kanattan hareketlenen Boey'e pasını aktarmayı denedi. Savunmadan seken top kornere yöneldi.

42'| Galatasaray etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Emre Akbaba kale alanına hareketlenen Yunus Akgün'e yerden pas göndermek istedi, araya giren savunma topu uzaklaştırdı.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

52'| Giresunspor tek toplarla hücuma çıktı, savunma arkasına gönderilen topta Sainz'den önce Muslera topu kontrol etmeyi başardı.

58'| Galatasaray, hızlı hücumda Giresunspor savunmasını eksik yakaladı. Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Gomis için ofsayt bayrağı havada.

65'| Galatasaray gole yaklaştı! Nelsson'un pasında savunma arkasında topla buluşan Seferovic, vuruşunu yaptı. Top auta çıktı.

69'| Galatasaray - Giresunspor maçında hakem Kadir Sağlam'ın yaşadığı sakatlık sebebiyle oyun bir süreliğine durdu. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Kadir Sağlam maçı kaldığı yerden devam ettirdi.

GOL | Giresunspor, 77. dakikada Borja Sainz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın geri pasında araya giren Borja Sainz, Muslera'dan sıyrılıp topu ağlara gönderdi.

81'| Galatasaray gole yaklaştı! Kazımcan'ın ortasında Seferovic kafa vuruşunu yaptı, kaleci gole izin vermedi.

MAÇ SONUCU | Karşılaşma Giresunspor'un 1-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

Galatasaray - Giresunspor 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Mejia, Traore, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic

Galatasaray’da tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin ilk haftasında deplasmanda oynadıkları Antalyaspor maçının 11’ine göre Giresunspor karşısında tek değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu’nda Giresunspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin ilk haftasında deplasmanda oynadıkları Antalyaspor maçının 11’ine göre Giresun karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, Berkan Kutlu’nun yerine Fredrik Midtsjö’ye görev verdi.

Galatasaray’da Omar Elabdellaoui ile Leo Dubois de sakatlıklarından dolayı kadroda yer almıyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Christian Luyindama, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Cicaldau ve Oğulcan Çağlayan da hoca tercih olarak mücadelenin 21 kişilik kadrosunda bulunmuyor.

Mertens ile Torreira yedek başladı

Bu hafta takımla antrenmanlarda yer alan Galatasaray’ın yeni transferleri Dries Mertens ile Lucas Torreira, Giresunspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı.

Fredrik Midtsjö ilk kez 11’de

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde Az Alkmaar’dan transfer ettiği Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez 11’de başladı. 29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz hafta Antalyaspor maçına yedeklerde başlamış, oyuna girdikten sonra takımın tek golünü atan Bafetimbi Gomis’e asist yapmıştı.

Galatasaray, Giresunspor maçına Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Haris Seferovic 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Lucas Torreira, Dries Mertens, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Hamza Akman, Kazımcan Karataş ve Metehan Baltacı bekledi.