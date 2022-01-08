(ÖZET) Galatasaray - Giresunspor maç sonucu: 0-1

Lider Trabzonspor 'un kazanmasıyla Bordo Mavili ekibin 22 puan gerisine düşen Galatasaray , Süper Lig'in 20. haftasında Giresunspor'u konuk etti. Son 8 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve 27 puanla 10. sırada ikinci yarıyı açan Aslan, 11 eksikle çıktığı kritik maçtan da puan çıkaramadı. 2 maçtır kaybeden Çotanaklar'a karşı topa sahip olarak mücadeleye başlayan Cim Bom yakaladığı birkaç zayıf pozisyonun ardından kalesinde golü gördü. 11. dakikada Magomed Suleymanov şık bir golle Yeşil-Beyazlılar'ı öne geçirdi.

Karşılaşma boyunca oyun üstünlüğünü elinde tutan Sarı-Kırmızılılar ise bir türlü aradığı golü bulamadı. Taraftarı önünde Karadeniz ekibine de boyun eğen Galatasaray'da kötü gidişat devam etti. Bu sonuçla Aslan (27), Trabzonspor'la (49) olan 22 puanlık farkı kapatamazken, Giresunspor 2 maç sonra kazandı ve puanını 25'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı, maç başladı.

10' Mücadelenin ilk 10 dakikalık bölümünde Galatasaray topun hakimi olsa da rakip yarı sahada etkili olamadı.

GOL

11' Giresunspor ilk kez geldiği pozisyonu gole çevirdi... Yeşil-Beyazlılar orta alanda kaptıkları topla hızlı çıktılar, ceza sahası solundan Sergio penaltı noktasına doğru yerden sert bir pas gönderdi, arkadan gelen Süleymanov net vurdu, direkten içeri girdi. Giresunspor 1-0 önde.

16' Süper Lig'de ilk kez 11'de Sarı-Kırmızılı formayı giyen Işık Kaan Arslan, Sergio ile girdiği ikili mücadele sonrasında adalesinde sorun yaşadı. Sağlık ekibi bandaj müdahalesi yaptı.

Işık Kaan'ın şanssızlığı...

17' Işık Kaan devam etmeyi denese de ağrıları artınca kendini yere bıraktı. Çok üzgün olan 20 yaşındaki futbolcu yerini Christian Luyindama'ya bıraktı.

34' Sol kanattan Ömer Bayram korneri kullandı, ceza alanı içinde Halil kafayı vurdu ancak kaleci Okan başarılı.

45' İlk yarının sonuna +2 dakika ekleniyor.

İlk devre Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

46' İkinci yarıda ilk düdük çaldı.

51' Giresunspor'da bir anda topu alan Serginho ceza sahasına yakın bir bölgeden vuruşunu yaptı top üstten auta gitti.

54' Sol kanatta Babel'in arka direğe doğru gönderdiği top savunmadan sekti ve Cicaldau gelişine vurdu ancak isabetsiz.

Mutlak şans kaçtı!

57' Babel yine sol taraftan içeri ortaladı, Cicaldau vurdu, Okan kurtardı. Halil kale dibinden dönen topu ağlara yollamak istedi ancak kaleci Okan yine başarılı. Sarı-Kırmızılılar mutlak şansı değerlendiremedi.









64' Boey sağ kanattan ortaladı, Morutan gelişine vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

80' Tempo iyice düştü.

90' +5 ekleniyor.

Mücadele sona erdi.

Galatasaray - Giresunspor maçı 11'leri:

Galatasaray: İsmail Çipe, Ömer Bayram, Nelsson, Kaan Işık, Sacha Boey, Berkan, Emre Kılınç , Cicaldau, Morutan, Halil Dervişoğlu. Ryan Babel.

Yedekler: Jankat, Yedlin, Assunção, Oğulcan, Luyindama, Atalay, Aytaç, Barış Alper, Bartuğ, Arda

Giresunspor: Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Alexis, Aziz, Pelupessy, Shapi, Zeki, Flavio, Sergio, Balde.

Galatasaray’da 30 Eylül’deki Marsilya maçında sakatlanan Sacha Boey, Giresunspor karşısında ilk 11’de başlayacak.

Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Giresunspor maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Gol yükü Halil Dervişoğlu'nda

Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne'nin yokluğunda, gözler Halil Dervişoğlu'na çevrildi. Giresunspor karşısında ileri uçta görev alacak olan 22 yaşındaki forvet, takımın gol yükünü üstlenecek. Ligin ilk devresini sadece 2 golle kapatan genç oyuncunun, tam da forvet krizinin derinden yaşadığı bir dönemde ortaya koyacağı performans, Galatasaray açısından çok kritik. Fatih Terim ve ekibi, hafta boyunca atak ve sonuçlandırma çalışmaları üzerinde durdu. Halil'in etkinliğini artırabilmek için Babel'in de ilk 11'de görev alması ve yardımcı forvet rolünde oynaması bekleniyor.

Galatasaray'da 11 eksik

Galatasaray, Giresunspor maçına 11 eksikle çıkacak. Koronavirüs testleri pozitif çıkan ve tedavi ile izolasyon süreçleri devam eden van Aanholt, Alpaslan, Fatih Öztürk ve Taylan, Karadeniz ekibine karşı sahaya çıkamayacak.

Sakatlıkları bulunan Muslera, Diagne ve Luyindama ile sarı kart cezalıları Marcao ve Kerem Aktürkoğlu kritik maçta forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası için Cezayir Milli Takımı kadrosunda bulunan Sofiane Feghouli ile Mısır Milli Takımı kampına katılan Mustafa Muhammed de süre alamayacak diğer isimler.

Selçuk İnan kulübede yer alamayacak

Galatasaray'ı kulübede de değişiklik bekliyor. Son koronavirüs testi pozitif çıkan yardımcı antrenör Selçuk İnan, Giresunspor maçında kulübede yer alamayacak. Zorlu mücadelede teknik direktör Fatih Terim'e, bir diğer yardımcısı Necati Ateş destek verecek.

Galatasaray: 6 Giresunspor: 2

Galatasaray ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar 6 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de Yeşil-Beyazlılar rakibini mağlup etti. 5 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray’ın 20 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.

3 oyuncu sınırda

Galatasaray’da Giresunspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-Kırmızılı ekipte Berkan, Nelsson ve Yedlin bugün sarı kart görmeleri halinde 21. haftada deplasmanda oynanacak olan Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Nef Stadı'nda 4 maçta kayıp

Ligde bu sezon 9 kez kendi sahasında maça çıkan Cim Bom, 5 mücadeleyi kazanırken, 4 kez puan kaybı yaşadı. 2 beraberlik, 2 de mağlubiyetle evinde 10 puan kaybeden Aslan, maçların tamamında 13 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü. Galatasaray ligde ilk yarıyı 2- 0'lık Antalyaspor galibiyetiyle kapatmıştı.

Sadece 1 kez kazanabildi

Aslan'ın Süper Lig'de çıktığı son 8 maçta sadece 1 galibiyeti bulunuyor. 12. hafta itibarıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi elde eden Sarı-Kırmızılılar, zirve yarışından uzaklaştı.