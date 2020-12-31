ÖZET Galatasaray-Fenerbahçe maç sonucu: 60-74

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Galatasaray’ı 74-60 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe Öznur Kablo, 14’te 14 yaparak liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise 2. mağlubiyetini yaşadı. Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk periyotta attığı 35 sayıya karşın rakibine sadece 8 sayı şansı tanıdı. Sarı-Lacivertiler baştan sonra üstün olduğu ve dış atışlardan 6 isabet bulduğu ilk çeyreği 27 sayı farkla (35-8) önde tamamladı. 2. periyotta Galatasaray, hücumda daha etkili olmasına rağmen Kanarya devreyi de 47-24 üstün geçti.

Galatasaray'ın çabası yetmedi

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde iki takım da skor üretmekte zorlandı. Bu süreçte Galatasaray 6 sayı kaydederken, Fenerbahçe ise rakibine 2 sayıyla karşılık verdi. Kalan süreçte üstünlüğü ele geçiren ev sahibi takım, Pelin Derya ve Williams’ın kazandırdığı sayılarla farkı 14 sayıya çekti, son periyoda Kanarya’nın 59-45 üstünlüğüyle gidildi. 4. periyotta savunmasını sertleştiren ve Fenerbahçe'nin kolay sayı bulmasına izin vermeyen Galatasaray, boyalı alandan ürettiği basketlerle 32. dakikada farkı 11 sayıya indirdi. Ancak Sabally ve McBride ile kritik basketler kaydeden Fenerbahçe karşılaşmayı 74-60 kazandı.