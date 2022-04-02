(ÖZET) Galatasaray - Fatih Karagümrük maç sonucu: 2-0

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray , sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü Gomis ve Babel'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Karagümrük'te Pesic penaltı atışından yararlanamadı. Galatasaray bu galibiyetle Fenerbahçe derbisi öncesi moral kazandı.

Maçtan önemli dakikalar

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı başladı.

Galatasaray golle başladı

Galatasaray'da 2. dakikada Berkan'ın savunma arkasına gönderdiği topta Salih Dursun'un müdahalesi sonrasında ceza sahası içinde Kerem yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gomis penaltıyı attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Babel farkı ikiye çıkardı

12. dakikada gelişen Galatasaray atağında Babel topu Cicaladu ile buluşturdu ve ceza sahasına doğru yöneldi. Kale çizgisine inen Cicaldau'nun yerden ortasında Ryan Babel topu filelerle buluşturdu ve skor 2-0 oldu.

22. dakikada Jure Balkovec'in ceza sahasına gönderdiği topa Salih Dursun kafayı vurdu ancak top kaleye paralel gitti.

35. dakikada Galatasaray'da sakatlanan Kerem Aktürkoğlu oyuna devam edemedi ve yerini Emre Kılınç'a bıraktı.

35. dakikada sol çaprazdan topu alan Emre Mor sol ayağıyla kaleye sert bir şut gönderdi ancak bu top Muslera'da kaldı. Bu, Karagümrük'ün maçtaki ilk şutu oldu.

42. dakikada Viviano, Davide Biraschi'nin geri pasında topu ayağının altından kaçırdı. Kaleye yönelen top direğin dibinden kornere çıktı.

İlk yarı 2-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Karagümrük'te Caner ve Karamoh, Salih ve Abdoulaye Toure'nin yerine girdi.

49. dakikada çıkarken kaptırılan topta Berkan savunma arkasına Gomis'e gönderdi. Gomis karşı karşıya pozisyonda Emiliano Viviano'yu geçemedi.

59. dakikada Patrick van Aanholt'un kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı. Dönen topa Emre içeriye doldurdu. Babel kafayla Gomis'e indirdi. Gomis'in röveşata denemesi yandan auta gitti.

Karagümrük'te Adnan Ugur ve Levent Mercan oyuna girdi. Jimmy Durmaz ve Kristijan Bistrovic çıktı. Galatasaray'da Taylan ve Cicaldau oyundan çıkarken Barış Alper Yılmaz ve Pulgar oyuna girdi.

Muslera penaltıyı kurtardı!

75. dakikada sağdan kazanılan köşe vuruşunu Jure Balkovec vurdu Muslera kurtardı. Dönen topu Karamoh tamamlamak istedi Patrick van Aanholt araya girdi. Sonrasında Karagümrüklü oyuncular Aanholt'un topa elle müdahale ettiği itirazında bulundu hakem VAR'da pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Pesic'in şutunu kaleci Muslera kurtardı. Muslera Şubat 2020'den bu yana ilk kez bir penaltı kurtardı.

83. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Levent Mercan sol ayağıyla kaleye sert bir şut gönderdi ancak kaleci Muslera gole izin vermedi.

84'te Emre'nin pasıyla kaleyi cepheden gören bir noktadan Berkan çok sert bir şut gönderdi. Kaleci Emiliano Viviano parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray üç puanın sahibi oldu.

Galatasaray - Fatih Karagümrük 11'ler...

Galatasaray: Muslera, Ömer Bayram, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Gomis

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Luckassen, Balkovec, Biglia, Bistrovic, Toure, Emre Mor, Jimmy, Pesic

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında Galatasaray, kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Nef Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayan karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan’ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Murat Ergin Gözütok üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, takımının Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk 11’ine göre Karagümrük karşısında 3 değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, Semih Kaya, Emre Kılınç ve Morutan’ın yerine Ömer Bayram, Cicaldau ve Ryan Babel’e görev verdi.

Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında sahaya; Muslera, Ömer Bayram, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Gomis ilk 11’iyle çıktı.

SARI-KIRMIZILI EKİPTE 4 EKSİK VAR

Sarı-kırmızılı takımda milli takımlarından sakat dönen Sofiane Feghouli ile Mostafa Mohamed ile tedavisine devam edilen Omar Elabdellaoui’nin yanı sıra izinli olduğu dönemde Fransa'ya giden, burada yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkan, dün de İstanbul’a dönen Sacha Boey, Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.

ARDA 55 GÜN SONRA

Galatasaray’da takım kaptanlarından Arda Turan, 55 gün sonra kadroya döndü. Deneyimli futbolcu, Fatih Karagümrük maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı. Arda Turan son olarak sarı-kırmızılı takımın 6 Şubat’ta deplasmanda oynadığı Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin son bölümünde oyuna girmişti.

ORUÇLU TARAFTARLAR İFTARINI STATTA YAPTI

Ramazan ayının ilk gününde Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük maçını izlemeye gelen oruçlu taraftarlar, iftarlarını statta yaptılar. Taraftarlar, ezanın okunmasını bekledikten sonra, ezanın okunmasıyla birlikte yanlarında getirdiği yiyeceklerini ve sularını tükettiler. İftarını stat dışında yapan taraftarlar, iftarlarını yaptıktan sonra tribündeki yerlerini alırken, bazı taraftarlar ise tribünde iftarını açtı.

DEMİREL TEK İSMİ DEĞİŞTİRDİ

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımının Yukatel Kayserispor ile oynadığı maçın ilk 11’ine göre Galatasaray karşısında tek ismi değiştirdi. Demirel, Burak Bekaroğlu’nun yerine Luckassen’e görev verdi.

Fatih Karagümrük, Galatasaray deplasmanında sahaya şu ilk 11 ile çıktı: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Luckassen, Balkovec, Biglia, Bistrovic, Toure, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Pesic.

TORRENT ISLIKLANDI

Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent’in isminin anons edildiği sırada taraftarlar ıslıkla tepki gösterdi.



