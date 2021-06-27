(ÖZET) Galatasaray - Dinamo Bükreş maç sonucu: 2-1

Galatasaray yeni sezonu Dinamo Bükreş maçı ile açıyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eGalatasaray, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında ilk maçını Dinamo Bükreş ile oynadı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan karşılaşma Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

37. dakikada frikikten, 62. dakikada ise penaltıdan ağları sarsan Aytaç Kara, Galatasaray'a galibiyeti getirdi. Dinamo Bükreş'in tek sayısı ise 49. dakikada Adam Nemec'ten geldi.

Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, 4. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.









Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık maçı programı şu şekilde:

3 Temmuz | Galatasaray - Aris (Avusturya)

5 Temmuz | Galatasaray - Lokomotiv Moskova (Avusturya)

14 Temmuz | Galatasaray - Olimpiakos (Yunanistan)