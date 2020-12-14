ÖZET | Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maç sonucu: 1 - 0
Galatasaray, Türkiye Kupası’nda bu sezonki ilk maçını Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği karşısında oynadı. Kadroda değişikliğe giden Fatih Terim, tecrübeli ve genç oyuncuları birlikte sahaya sürdü. Galatasaray ilk yarının son anlarında Belhanda'nın penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve tur atladı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. Galatasaray’a galibiyeti getiren golü penaltıdan Belhanda kaydetti. Galatasaray böylece bir üst tura yükseldi
Maçtan notlar
2.dakikada Omar sol kanattan geldi ortasına savunma dokundu ve top kornere gitti
3.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Luyindama kafayı vurdu ama top yandan auta gitti
11.dakiakda altıpas üzerinde Şener vuruşunu yaptı ama top dışarı gitti
14.dakikada Ali Yavuz Kol kaleyi denedi şutu dışarı gitti
17.dakikada Galatasaray Ömer Bayram ile köşe vuruşu kullandı ancak ortasından sonuç gelmedi
23.dakikada Etebo'nun sert şutu savunmadan döndü
SARI KART 27.dakikada Darıca Gençlerbirliği takımından Ahmet Kutluer sarı kart gördü
32.dakikada ceza sahasına gelen topa Luyindama altıpas üzerinde vurdu ama top dışarı gitti
39.dakikada sol kanattan Arda Turan geldi ceza sahasına ortasına takım arkadaşları ulaşamadı
PENALTI! 43.dakikada Galatasaray, Sekidika'nın ceza sahasında maruz kaldığı faul sonucu penaltı kazandı
GOL! 44.dakikada Belhanda penaltıdan skoru 1-0 yaptı
İlk yarıyı Galatasaray 1-0 önde kapattı
2.yarı başladı
49.dakikada Ömer Bayram kaleyi karşıdan gören bir noktadan vurdu şutu az farkla dışarı gitti
52.dakikada Darica Gençlerbirliği takımından Selman Sevinç'in şutu savunmadan döndü
55.dakikada Ali Yavuz Kol'un şutu savunmadan döndü
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 62.dakikada Galatasaray'da Şener çıktı yerine Emre Akbaba girdi
64.dakikada Sekidika'nın şutunu kaleci Gürkan çıkardı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 67.dakikada Galatasaray'da Arda ve Sekidika çıktı yerlerine Emre Kılınç ve Oğulcan girdi
SARI KART 69.dakikada Darıca Gençlerbirliği takımından İbrahim Çağrı Oğuz sarı kart gördü
71.dakikada kazanılan serbest vuruşu Belhanda ile Emre Akbaba kullanmak istedi, iki oyuncu arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. İki oyuncu arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Etobo araya girerek iki ismi de sakinleştirdi. Son olarak Belhanda duran topu kullandı şutu kaleyi bulmadı
79.dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışından şutu savunmadan döndü
84.dakikada Darıca Gençlerbirliği adına Nebi ceza sahası dışından vurdu şutu kaleci Okan'da kaldı
NET FIRSAT! 86.dakikada Emre Akbaba rakibin geçip kaleye paralel ortaladı Omar kale sahasında dokundu ancak top auta gitti
89.dakikada Emre Kılınç ortaladı sol kanattan gelen Ömer Bayram gelişine vurdu şutu kalecide kaldı
Galatasaray'da son anlarda oyuna Bartuğ Elmaz girmek için hazırlandı ancak süre değişiklik için yetmedi
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Mücadeleyi Galatasaray 1-0 galip bitirdi
İlk 11'ler
Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Emin Bayram, Şener, Etebo, Belhanda, Ömer Bayram, Arda Turan, Sekidika, Ali Yavuz
Galatasaray'ın yedekleri: Kerem Yusuf, Linnes, Donk, Oğulcan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Marcao, Emre Kılınç, Bartuğ, Diagne
Darıca Gençlerbirliği: Gürhan, Berat, Selman, Erdem, Onuray, Metin, Yusuf, Ahmet, Mahmuthan, Fahrettin, Nebi