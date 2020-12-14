ÖZET | Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maç sonucu: 1 - 0

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. Galatasaray’a galibiyeti getiren golü penaltıdan Belhanda kaydetti. Galatasaray böylece bir üst tura yükseldi









Maçtan notlar

2.dakikada Omar sol kanattan geldi ortasına savunma dokundu ve top kornere gitti

3.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Luyindama kafayı vurdu ama top yandan auta gitti

11.dakiakda altıpas üzerinde Şener vuruşunu yaptı ama top dışarı gitti

14.dakikada Ali Yavuz Kol kaleyi denedi şutu dışarı gitti

17.dakikada Galatasaray Ömer Bayram ile köşe vuruşu kullandı ancak ortasından sonuç gelmedi

23.dakikada Etebo'nun sert şutu savunmadan döndü

SARI KART 27.dakikada Darıca Gençlerbirliği takımından Ahmet Kutluer sarı kart gördü

32.dakikada ceza sahasına gelen topa Luyindama altıpas üzerinde vurdu ama top dışarı gitti

39.dakikada sol kanattan Arda Turan geldi ceza sahasına ortasına takım arkadaşları ulaşamadı

PENALTI! 43.dakikada Galatasaray, Sekidika'nın ceza sahasında maruz kaldığı faul sonucu penaltı kazandı

GOL! 44.dakikada Belhanda penaltıdan skoru 1-0 yaptı

İlk yarıyı Galatasaray 1-0 önde kapattı

2.yarı başladı

49.dakikada Ömer Bayram kaleyi karşıdan gören bir noktadan vurdu şutu az farkla dışarı gitti

52.dakikada Darica Gençlerbirliği takımından Selman Sevinç'in şutu savunmadan döndü

55.dakikada Ali Yavuz Kol'un şutu savunmadan döndü

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 62.dakikada Galatasaray'da Şener çıktı yerine Emre Akbaba girdi

64.dakikada Sekidika'nın şutunu kaleci Gürkan çıkardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 67.dakikada Galatasaray'da Arda ve Sekidika çıktı yerlerine Emre Kılınç ve Oğulcan girdi

SARI KART 69.dakikada Darıca Gençlerbirliği takımından İbrahim Çağrı Oğuz sarı kart gördü

71.dakikada kazanılan serbest vuruşu Belhanda ile Emre Akbaba kullanmak istedi, iki oyuncu arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. İki oyuncu arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Etobo araya girerek iki ismi de sakinleştirdi. Son olarak Belhanda duran topu kullandı şutu kaleyi bulmadı

79.dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışından şutu savunmadan döndü

84.dakikada Darıca Gençlerbirliği adına Nebi ceza sahası dışından vurdu şutu kaleci Okan'da kaldı

NET FIRSAT! 86.dakikada Emre Akbaba rakibin geçip kaleye paralel ortaladı Omar kale sahasında dokundu ancak top auta gitti

89.dakikada Emre Kılınç ortaladı sol kanattan gelen Ömer Bayram gelişine vurdu şutu kalecide kaldı

Galatasaray'da son anlarda oyuna Bartuğ Elmaz girmek için hazırlandı ancak süre değişiklik için yetmedi





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Mücadeleyi Galatasaray 1-0 galip bitirdi













İlk 11'ler

Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Emin Bayram, Şener, Etebo, Belhanda, Ömer Bayram, Arda Turan, Sekidika, Ali Yavuz

Galatasaray'ın yedekleri: Kerem Yusuf, Linnes, Donk, Oğulcan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Marcao, Emre Kılınç, Bartuğ, Diagne

Darıca Gençlerbirliği: Gürhan, Berat, Selman, Erdem, Onuray, Metin, Yusuf, Ahmet, Mahmuthan, Fahrettin, Nebi



