(ÖZET) Galatasaray - Çaykur Rizespor maç sonucu: 4-2

Galatasaray , Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor 'u konuk etti. 6 maçlık galibiyet hasretine Göztepe deplasmanında 90+9'da son veren Aslan, evinde Rize engelini aşıp seri yakalamak istiyordu. 4 aydır üst üste 2 lig maçı kazanamayan Sarı Kırmızılılar, şeytanın bacağını kırdı. 4 maçtır kazanamayan Karadeniz ekibi karşısında eski oyuncusu Gedson Fernandes'in harika frikik golüyle geriye düşen Aslan, Patrick van Aanholt'la cevap verdi.

İkinci yarının başında Tyler Boyd müthiş bir vuruşla Rizespor'u bir kez daha öne geçirdi, 62'de Göztepe karşısında 2 penaltı golüyle yıldızlaşan Bafetimbi Gomis bu kez penaltıdan yararlanamadı. 67'de Cimbom lehine bir penaltı kararı daha çıktı, Ryan Babel hata yapmadı ve beraberliği getirdi.

87'de ise sahneye bir kez daha Patrick van Aanholt çıktı. Müthiş paslarla Aslan adeta rakip kale önüne kadar geldi, finali Hollandalı sol bek yaptı. Aslan ilk kez öne geçtiği maçın 90+7. dakikasında Bafetimbi Gomis'le son sözü söyledi: 4-2...

Bu sonuçla Galatasaray 4 ay sonra üst üste 2 galibiyet aldı ve puanını 35 yaparak alt sıralardan uzaklaştı. Rizespor'un ise 3 puan hasreti 5 maça çıktı.





MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Ümit Öztürk ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

2' Hızlı gelişen Galatasaray atağında Mohammed ceza sahası içinde Emre'yi gördü, Emre sağ kanattan uzak direğe plase vurdu ancak top az farkla dışarda.

DİREK

5' Sarı-Kırmızılılar sağ kanattan taç atışı kullandı. Taç çizgisine yakın topla buluşan Mohammed'in ceza sahası içine gelişigüzel yaptığı orta kaleye yöneldi ve üst direkten oyun alanına döndü.

GOL

8' Rizespor sol kanatta serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Gedson Fernandes dar açıdan harika bir vuruşla Pena'yı avladı ve Süper Lig kariyerindeki ilk golünü geçen sezon formasını giydiği Sarı-Kırmızılılar'a karşı attı.





10' Galatasaray bu kez ceza yayının sağından frikik kazandı. Cicaldau'nun sert şutunu Tarık kornere çeldi.

29' Kerem Aktürkoğlu ceza yayı üzerinden vurdu, savunmaya çarpan top az farkla auta çıkıyor.

GOL

40' Kerem sol kanattan ceza alanı içindeki Berkan'ı gördü, Berkan tek topla topu Aanholt'a bıraktı. Hollandalı sol bek ceza sahası dışından ayak içi tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

44' Kerem ortayı açtı, ceza alanındaki kalabalıktan iyi yükselen Mohammed kafayı vurdu, top yandan dışarda.

45' İlk yarının sonuna +3 ekleniyor.

İlk devre sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

GOL

49' Gedson Fernandes şişirdi, Pohjanpalo kafayla indirdi, ceza sahası çizgisi üzerinde topu alan Tyler Boyd seken topa harika vurdu ve tam '90' diye tabir edilen noktadan ağları sarstı. Rizespor 2-1 önde.

60' Ceza sahasına yapılan ortaya Gomis zorlukla dokundu, ilk goldekine benzer bir pozisyonla Aanholt gelişine sert vurdu, kaleci Tarık başarılı.

PENALTI

61' Ceza sahasına şişirilen topta kaleci Tarık Çetin, Gomis'in üzerinden müdahale yaptı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

KAÇTI!

62' Geçen hafta Göztepe karşısında 2 penaltıyı da gole çeviren Gomis bu kez kaleci Tarık'ı geçemedi! Genç eldiven sağına gelen topu çıkardı.

BİR PENALTI DAHA!

67' Kaleci Tarık'ın bu kez ceza sahasının solunda Kerem'e kayarak müdahalesi sonrasında VAR, Ümit Öztürk'e pozisyonu izleme uyarısı yaptı. Öztürk izledikten sonra penaltı kararını verdi.

GOL

69' Bu kez Ryan Babel beyaz noktanın başına geçti. Hollandalı futbolcu hata yapmadı, Tarık'la topu farklı köşelere gönderdi. Skor şimdi 2-2!

ART ARDA ŞUTLAR!

72' Sarı-Kırmızılılar sağ kanattan geldi, içeri çevrilen topu savunma uzaklaştırmayınca Marcao gelişine yerden sert vurdu, kaleci Tarık ayaklarıyla çıkardı. Pozisyonun devamında Kerem sağ tarafta topla buluştu, çaprazdan şutunu çekti ancak Tarık gole izin vermedi.

75' Boldrin sağ kanattan korner kullanmak üzereydi fakat tribünlerden atılan bir yabancı madde ona isabet edince kendisini yere bıraktı.

82' Ceza sahasındaki karambol sonrasında top Dabo'nun önüne düştü, tecrübeli futbolcu uzaklardan şansını denedi ancak Pena iki hamlede de olsa topa sahip oldu.

GOL

87' Galatasaray paslaşarak rakip kale önüne kadar geldi. Berkan, Feghouli'ye, Feghouli, Aanholt'a gönderdi, Hollandalı kale dibinde topu ağlara gönderdi. Galatasaray ilk kez önde: 3-2!









90' +7 ekleniyor.

KIRMIZI KART!

90+3' Fabricio Baiano, Nelsson'a topsuz alanda yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GOL

90+7' Feghouli savunma arkasına sarkan Gomis'e topu gönderdi. Fransız yıldız kaleci Tarık'ı çalımladı ve topu filelerle buluşturdu: 4-2!

..Ve karşılaşma sona erdi.

Galatasaray - Çaykur Rizespor ilk 11'ler:

Galatasaray: Inaki Pena, Omar Elabdellaoui, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Mostafa Mohamed

Yedekler: İsmail, Alpaslan, Babel, Erick, Gomis, Ömer, Barış Alper, Semih, Feghouli, Boey

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Fabricio Baiano, Sebastian Holmen, Carlos Ponck, Eren Albayrak, Lebogang Phiri, Gedson Fernandes, Yusuf Sarı, Fernando Boldrin, Tyler Boyd, Joel Pohjanpalo