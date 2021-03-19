(ÖZET) Galatasaray - Çaykur Rizespor maç sonucu: 3-4

Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Ankaragücü ile Sivasspor karşısındaki puan kayıplarının ardından Belhanda'nın gönderilişinin şokunu yaşayan Galatasaray, deplasmandaki Kayserispor galibiyetiyle kriz ortamından çıkmayı başarmıştı. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği haftada Galatasaray, evinde darmadağın oldu. Derbi haftasında Çaykur Rizespor'a 4-3 kaybeden Fatih Terim'in ekibi, şampiyonluk yolunda çok ağır bir yara aldı. Bülent Uygun yönetiminde çıktığı ilk maçta Hatayspor'u yenen Karadeniz ekibi, Galatasaray engelini de aştı ve 2'de 2 yaptı.

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Ligde 7 yıl sonra evinde 4 gol giyen ve lider Beşiktaş'tan 2 maç fazlası bulunan Galatasaray, 61 puanla 2. sırada kaldı. Karadeniz ekibi ise 34 puana yükseldi ve 12. sıraya yerleşti.

Rizespor'a tarihi galibiyeti getiren golleri; Samudio (2'), Boldrin (41'), Skoda (54'- P), Fernando (90+3') kaydetti.

Galatasaray'da Yedlin (14'), Emre Akbaba (31') ve Meriah'ın (74') kendi kalesine attığı goller puan için yeterli olmadı.

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Luyindama ve Marcao yaktı!

Galatasaray’da kart sınırında bulunan Luyindama, 45+3, Marcao ise 88’de gördüğü sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştüler. Luyindama ve Marcao, bir sonraki Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Luyindama ilk, Marcao ise ikinci golde yaptığı net hatalarla maça damga vurdular.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Geçtiğimiz sezon talihsiz bir şekilde Fernando Muslera'nın sakatlandığı pozisyona sebep olan Milan Skoda, maçtan önce tecrübeli kaleciye maç öncesi çiçek verdi.

GOL | 2' Maç golle başladı. Saracchi'nin kullandığı taç atışında Luyindama'nın büyük hatasından faydalanan ve araya giren Samudio, Muslera'yı önde gördü. Topun dibine giren Samudio, ağları sarstı ve takımını deplasmanda öne geçirdi. 0-1.

Henüz 2. dakikada geriye düşen Galatasaray, bu sezonki en erken kalesinde gol gördüğü maçı yaşadı. Braian Samudio bu sezon Süper Lig'deki 4. golünü kaydetti.

6' Ebebo'nun pasında topla buluşan Mohamed, kaleyi görür görmez şutunu attı, top savunmadan döndü.

GOL | 14' Galatasaray eşitliği yakaladı. Emre Kılınç'ın sağ çizgiden kullandığı serbest vuruş sonrası Çaykur Rizesporlu Talbi'den seken top Yedlin'in önünde kaldı. Tecrübeli sağ bekin ceza sahası içerisinde yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-1

DeAndre Yedlin, Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.

27' Çaykur Rizespor, geliştirdiği kontra atakla Galatasaray kalesine tehlikeli geldi. Baiano'nun ortasına hareketlenen Skoda, boş durumda olan Boldrin'i gördü. Tecrübeli hücumcunun ceza sahası içerisinde gelişine yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

29' Rizespor savunmasının hatasında presle topu kapan Gedson, Moroziuk'tan sıyrıldı. Çizgine inen Portekizli, ortasını vakit kaybetmeden yaptı. Arka direğe giden topa hiçbir Galatasaraylı dokunamadı.

GOL | 31' Galatasaray geriye düştüğü maçta öne geçti. Emre Kılınç'tan aldığı topta kaleyi gören Emre Akbaba, muhteşem bir şut çıkardı. Tecrübeli futbolcunun yaklaşık 35 metreden yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 2-1

37' Çaykur Rizespor'un kullandığı korner savunmadan sekti, Etebo'nun önünde kaldı. Muhteşem bir dribbling yapan Nijeryalı'yı ceza sahasına gelmeden Selim Ay düşürdü. Selim, sarı gördü, Galatasaray kaleyi direkt karşıdan gören bir yerden serbest vuruş kazandı. Radamel Falcao'nun süper vuruşunu Gökhan, aynı güzellikte çeldi.

GOL | 41' Luyindama'nın ardından Marcao'nun hatasında Çaykur Rizespor yine golü buldu. Emre Kılınç'ın geri pasında Brezilyalı stoperden seken topu kapan Boldrin, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Tecrübeli oyuncunun yerden yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve skora yine eşitlik geldi. 2-2

45+1' Rizespor'da Moroziuk, Emre Kılınç'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

45+3' Galatasaray'da Luyindama, Skoda'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Kart sınırında olan Kongolu stoper, Sarı Kırmızılı ekibin Hatayspor'a konuk olacağı maçta cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

İlk 45 dakika 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

48' Rizespor'un Boldrin'le sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Selim Ay kale alanı içinde kafayı vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

54' GOL | Rizespor atağında Baiano, sağ çaprazdan son çizgiye indi, dar açıdan sert bir şut gönderdi. Dönen topa hareketlenen Samudio'nun yaptığı kafa vuruşu Yedlin'in eline çarptı. Yan hakemin uyarısı sonrası Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi ve Yedlin'e sarı kart gösterdi. Topun başına geçen Skoda, takımını yeniden öne geçiren golü kaydetti. 2-3

Galatasaray, bu sezon kendi evinde ilk kez kalesinde 3 gol birden gördü.

57' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın yerine Henry Onyekuru, Emre Akbaba'nın yerine Kerem Aktürkoğlu oyunda.

61' Çaykur Rizespor'da Selim'in yerine Meriah, Skoda'nın yerine Michalak oyunda.

71' Çaykur Rizespor'da sakatlanan kaleci Gökhan Akkan yerini Tarık Çetin'e bıraktı.

GOL | 73' Feghouli'nin uzun pası sonrası sol çaprazda topu alan Onyekuru, ceza alanına girerken tehlikeyi önlemek isteyen Meriah ters bir vuruşla kendi ağlarını sarstı: 3-3

PENALTI İPTAL | 75' Boldrin'in pasıyla sol çaprazdan içeri sokulmak isteyen Michalak, ceza alanına girerken Yedlin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kararı, müdahale ceza sahası dışında yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi.

KIRMIZI KART | 78' Hakem Volkan Bayarslan, teknik direktör Fatih Terim'e itirazları sebebiyle sarı kart gösterdi. Galatasaray'da DeAndre Yedlin, itirazları nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderildi.

GOL | 90+3' Rizespor yeniden önde! Etkili paslaşmalarla ceza sahasına giren konuk ekipte Michalak'tan pası alan Fernando Andrade, ceza alanı sol çaprazından yerden bir vuruşla kaleci Muslera'yı bir kez daha mağlup etti: 3-4

Nefesleri kesen maçta Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı deplasmanda 4-3 mağlup etti ve üst üste 2. kez kazandı.

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STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Ali Saygın Ögel, Serkan Olguncan

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Etebo, Fernandes (Dk. 71 Feghouli), Emre Akbaba (Dk. 57 Kerem), Emre Kılınç (Dk. 57 Onyekuru), Mohamed (Dk. 71 Arda), Falcao (Dk. 88 Babel)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (Dk. 72 Tarık), Moroziuk, Selim (Dk. 61 Meriah), Talbi, İsmail, Baiano (Dk. 89 Fernando), Djokovic, Boldrin, Sabo, Samudio (Dk. 89 Abdullah), Skoda (Dk. 61 Michalak)

GOLLER: Dk. 14 Yedlin, Dk. 31 Emre Akbaba, Dk. 74 (k.k) Meriah (Galatasaray) - Dk. 2 Samudio, Dk 41 Boldrin, Dk. 54 (P) Skoda, Dk. 90+3 Fernando (Çaykur Rizespor)

KIRMIZI KART: Dk. 79 Yedlin (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Luyindama, Fatih Terim (t.d.), Marcao (Galatasaray) - Selim, Moroziuk (Çaykur Rizespor)