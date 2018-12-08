(ÖZET) Galatasaray - Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-2

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Çaykur Rizespor'u konuk etti. Bursaspor ve Konyaspor ile 1-1, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak evinde 1 puana abone olan Galatasaray, seriyi Çaykur Rizespor karşısında da sürdürdü. Sarı Kırmızılı ekip, 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Galatasaray'ın golleri 40. dakikada Rodrigues ve 58. dakikada Eren Derdiyok'tan geldi. Çaykur Rizespor'un gollerini ise 67. dakikada Umar, 80. dakikada Samudio kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, alınan 1 puanın ardından 25 puan ile 5. sıraya düştü. Son sırada bulunan Çaykur Rizespor ile 11 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı 5. dakikada Galatasaray'dan geldi. Onyekuru'nun pasıyla sol çaprazda topla buluşan Garry Rodrigues, plasesini yaptı fakat Gökhan son anda topu kornere çeldi.

7. dakikada bu sefer Onyekuru kaleyi yokladı. Sarı Kırmızılı ekibin önde baskısı ile Çaykur Rizespor savunması hata yaptı. Onyekuru, boş pozisyonda olan Muğdat'ı topu göndermedi ve şutunu gönderdi. Gökhan topu direk dibinden kornere yolladı.

Rodrigues kale dibinden kaçırdı

13. dakikada Rize savunmasının hatasında topla buluşan Onyekuru, bekletmeden pasını Rodrigues'e çıkardı. Penaltı noktasında bomboş durumda olan Rodrigues, topun gelişine vurdu fakat top farklı şekilde auta çıktı.

Muriç'in volesi az farkla dışarı çıktı

27. dakikada Rizespor sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Kafayla indirilen topa kale alanı içinde Vedat Muriç dönerek voleyi vurdu, az farkla yandan auta çıktı.

Onyekuru'nun röveşatasını Gökhan çıkardı

39. dakikada Onyekuru'nun cezasahası içinden harika rövaşatasını, kaleci Gökhan aynı güzellikte çıkardı.

Rodrigues 85 gün sonra siftah yaptı

40. dakikada Rizespor savunmasının ters vuruşuyla Selçuk İnan bir anda topu önünde buldu. Selçuk, bekletmeden ceza sahasına topu gönderdi. Onyekuru'nun topuğuyla vuruşunda savunmadan dönen topu Rodrigues, çok sert bir vuruşla ağlara yolladı. Ali Palabıyık, Galatasaray'ın golünü VAR'da inceledi ve nizami olduğu kararını verdi.

Son olarak 14 Eylül'de Kasımpaşa ağlarını sarsan Garry Rodrigues, 85 gün sonra Rizespor'a gol attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da Muğdat Çelik yerini Martin Linnes'e bıraktı.

Eren Derdiyok sahne aldı

58. dakikada Eren Derdiyok farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Son zamanlarda eleştirilerin hedefinde olan golcü futbolcu sağ kanattan Garry Rodrigues'in yaptığı ortada ceza sahasında iyi bir yer seçerek topu ağlara göndermeyi başardı. Rodrigues bu golde de asist yaparak başarılı futbolunu bir gol bir asistle süslemeyi başardı.

Umar farkı 1'e indirdi

67. dakikada Çaykur Rizespor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan son çizgiye inen Orhan'ın ortasında savunmadan seken topu Vedat Muriç indirdi. Umar Aminu'nun gelişine yaptığı sert vuruş Muslera'nın kolunun altından ağlara gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Çaykur Rizespor'da Orhan Ovacıklı 69. dakikada yerini Koray Altınay'a bıraktı.

SARI KART | 71. dakikada Selçuk İnan, orta alanda verilen faul kararı sonrası yoğun şekilde itiraz edince sarı kart gördü.

Gol geçersiz

Çaykur Rizespor, 72. dakikada köşe vuruşu sonrası Samudio'nun kafasıyla ikinci golü buldu ancak Ali Palabıyık faul tespit etti ve golü vermedi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da Henry Onyekuru, 77. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

Rizespor eşitliği yakaladı

80. dakikada Samudio'nun golüyle Rizespor, Galatasaray deplasmanında skoru 2-2 yaptı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Çaykur Rizespor'da Boldrin, 85. dakikada yerini Matic Fink'e bıraktı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 86. dakikada ise Feghouli yerini Maicon'a bıraktı.

Mücadelenin 90. dakikasında sağ kanattan ceza alanına sokulan Linnes, Saadane'yle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Sarı-kırmızılıların yoğun şekilde penaltı itirazları oldu ancak kısa süreli bir VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.

Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Ali Palabıyık yönetti. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan üstlendi. Maçta sakatlıkları bulunan Belhanda, Sinan, Emre ve cezalı Donk, Ndiaye, Fernando ile Serdar kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşısındaki ilk 11'i şöyle: Muslera - Mariano, Ahmet, Ozan, Nagatomo, Selçuk, Feghouli, Rodrigues, Onyekuru, Muğdat, Eren

Terim 200. galibiyeti istiyor

Cezası nedeniyle maçı tribünden takip edecek Fatih Terim 96/97 sezonundan itibaren Galatasaray'da görev aldığı süre boyunca toplam 307 lig maçına çıktı. Bu maçlarda 199 galibiyet, 68 beraberlik ve 40 yenilgi alan tecrübeli teknik adam bugünki Çaykur Rizespor maçınıda kazanarak 200'üncü galibiyetini elde etmek istiyor.

U21'de Galatasaray kazandı

U21 Ligi'nin 15'inci haftasında Galatasaray'ın konuğu Çaykur Rizespor oldu. Galatasaray, Recep Gül ile Serkan Sefil'in 1, Çekdar Orhan'ın 2 ve Malik Karaahmet'in 3 golüyle rakibini 7-0'lık farklı skorla mağlup etti.

Rize'nin deplasmanda galibiyeti yok

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 14 haftada Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile beraber henüz deplasmanda galibiyet yüzü göremedi. Çaykur Rizespor 'da Musa, Ali Çamdal, Mustafa Saymak ve Traore kadroda yer almadı.

'Engelleri birlikte aşalım'

Galatasaray ve Çaykur Rizespor takım kadroları maç öncesi gerçekleştirilen seromoniye Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan "Engelleri Birlikte Aşalım" pankartıyla çıktılar.

Çaykur Rizespor'un 11'i şu şekilde: Gökhan - Orhan, Saadane, Brabec, Mehmet, Abdullah, Boldrin, Umar, Petrucci, Samudio, Vedat