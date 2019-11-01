(ÖZET) Galatasaray - Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-0

Süper Lig’in 10. haftasının açılış maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Teknik patron Fatih Terim'in Belhanda, Feghouli, Mariano, Nzonzi'yi yedek kulübesinde başlattığı maçta gülen taraf Galatasaray oldu. Falcao'nun sakatlığı nedeniyle kadroda olmadığı maçta 15'te Talbi'nin kendi kalesine attığı golle öne geçen Sarı Kırmızılı ekip, 18'de Babel'in penaltıdan attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.Bu sonucun ardından Galatasaray, 16 puanla maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. 11 puanda kalan Çaykur Rizespor ise 14. sırada yer aldı.

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Süper Lig’de kendi sahasında çıktığı son 40 mücadelede tek bir mağlubiyet bile yaşamayan Galatasaray, kritik Rize galibiyetiyle seriyi 41 maça çıkardı.

Galatasaraylı taraftarlar Türk Telekom Stadyumu’ndaki müsabakaya son oynanan Real Madrid maçına nazaran beklenen ilgiyi göstermedi. Türk Telekom Stadyumu’ndaki tribün koltuklarında boşluklar göze çarptı.

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2 maç sonra gelen galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Real Madrid’e 1-0, ligde de deplasmanda Beşiktaş’a 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Rizespor galibiyetiyle rahat bir nefes aldı. Aslan, bu hafta Avrupa’da Real Madrid ile deplasmanda oynayacağı müsabaka öncesinde moral bulmuş oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

İlk atak Galatasaray'dan geldi. 2. dakikada Ryan Babel'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında Andone iyi yükseldi. Rumen oyuncunun kafa vuruşu kaleci Gökhan'da kaldı.

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Yuto Nagatomo, yaklaşık 35 metreden kaleye şutunu gönderdi. Gökhan zorlanmadan topu kontrol etti.

Galatasaray, Babel'in kanadıntan Rizespor'u zorluyor. Hollandalı oyuncu, baskıyla Morozyuk'tan topu kaptı. Babel, ceza sahasına girmek üzereyken geriye doğru topu çevirdi, ancak araya giren Rizespor savunması tehlikenin büyümesini önledi.

GOL | Galatasaray golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram, ceza sahasına ortasını gönderdi. Andone'nin yükseldiği topa ters bir kafa vuruşu yapan Taibi, kendi ağlarını havalandırdı. 1-0

PENALTI | Golün ardından ataklarını sıklaştıran Galatasaray, 17. dakikada penaltı kazandı. Şener Özbayraklı'nın açtığı orta Meljnak'ın eline çarpınca hakem Abdulkadir Bitigen, tereddütsüz bir şekilde beyaz noktaya koştu. Topun başına geçen Babel, topu ve kaleci Gökhan'ı ayrı köşelere gönderdi, Sarı Kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. 2-0

26'da Çaykur Rizespor ilk kez tehlikeli geldi. Fernando Boldrin'in ceza sahası dışından yaptığı sert şutu Muslera, güçlükle kornere çeldi. Karadeniz ekibi gole yine yaklaştı. 28. dakikada Şener'in orta sahada kaybettiği topun ardından hızlı bir şekilde kontra atağa çıkan Çaykur Rize'de Umar Aminu topu sol kanattan koşu yapan Oğulcan'a aktardı. Luyindama'yı çalımlayan genç futbolcu, yerden sert bir orta gönderdi. Muslera'yı geçen topa kimse dokunamayınca Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Ahmet ve Vetrih korkuttu

Marcao'nun yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkan Ahmet Çalık, 32. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle kenara alındı. Tedavisi saha dışında yapılan Çalık, oyuna devam etmesinde bir engel olmayınca geri döndü. 34. dakikada Muslera ile girdiği hava topu mücadelesinde Vetrih yerde kaldı. Sloven futbolcu, tedavisinin ardından oyuna devam etti.

41. dakikada Galatasaray, Babel'le tehlikeli geldi. Morozyuk'tan kurtulan yıldız oyuncu, sol kanattan ortasını yaptı. Kale önünde Nagatomo yükseldi ama kafa vuruşunu yapamadı. Arka direkte Rize savunması topu uzaklaştırdı.

SARI KART | İlk kart 43. dakikada çıktı. Çaykur Rizespor'un Fildişi Sahilili oyuncusu Diomonde, Ömer Bayram'a yaptığı müdahele nedeniyle sarı kart gördü.

İlk devre sona erdi.

İkinci yarı başladı.

İsmail Kartal, ikinci yarıya değişiklikle başladı. Diomande'nin yerine Barış Alıcı oyuna girdi.

Şener ve Gökhan oyuna devam edemedi

50. dakikada pozisyon esnasında sakatlanan Şener Özbayraklı, kendisini yere bıraktı. Galatasaray sağlık heyeti, kenara Şener'in oyuna devam edemeyeceği yönünde bir işaret yaptı. Arka adalesinde problem yaşayan tecrübeli oyuncunun yerine Mariano, oyuna dahil oldu.

Şener'le beraber aynı dakika sakatlık yaşayan ve kendisini yere bırakan Rizespor kalecisi Gökhan Akkan da oyuna devam edemedi. 54'de kendini bir kez daha yere bırakan Gökhan, yerini Tarık Çetin'e devretti.

52. dakikada Rize, Galatasaray kalesini yokladı. Aminu'nun ara pasıyla savunma arkasına sızan Melnjak'ın ceza sahasının sol çaprazından çektiği şut kaleci Muslera'da kaldı.

60. dakikada Babel, hakeme yaptığı itiraz nedeniyle sarı kart gördü. Rizespor'da Oğulcan Çağlayan ise 64'de Ahmet Çalık'a yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı.

69. dakikada Andone ve Talbi'nin top kapma mücadelesinde iki oyuncu da çarpıştı ve sakatlık geçirdi. Tedavileri yapılan oyuncular ciddi bir sakatlık olmadan oyuna döndü.

71. dakikada Rizespor'da Montassar Talbi, Florin Andone'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

74. dakikada Seri'nin uzun pasında topu göğüs kontrolüyle önüne alan Andone, bekletmeden şutunu attı. Tarık, zorlanmadan topu kontrol etti.

75. dakikada Rizespor'da Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta Muslera iyi yer tutarak topu rahatça kontrol etti.

76. dakikada Galatasaray'da Ryan Babel'in yerine Jimmy Durmaz oyuna girdi. 82'de ise Çaykur Rizespor'da Oğulcan Çağlayan yerini Samudio'ya bıraktı.

82. dakikada Mariano'nun ortasında önce Andone topa dokunmak istedi ama başaramadı, ardından arkasından gelen Jimmy Durmaz vuruşunu yapmak üzereyken araya Morozyuk girdi ve müdahalesiyle topu kornere gönderdi.

84. dakikada Emre Mor'un kullandığı köşe vuruşunda Andone kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Tarık'tan dönen top yine Jimmy'nin önünde kaldı. İsveçli oyuncunun yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

87'de Galatasaray'da Emre Mor'un yerine Adem Büyük oyuna girdi.

90 dakika Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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Galatasaray - Çaykur Rizespor ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Ahmet Çalık, Nagatomo, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Babel, Emre Mor, Andone

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Attamah, Vetrih, Boldrin, Aminu, Oğulcan



