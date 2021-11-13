(ÖZET) Galatasaray-Bursaspor maç sonucu: 5-2

Milli arayı değerlendirmek isteyen Galatasaray hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor 'la karşılaştı. Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı Sarı Kırmızılı kulüp 5-2'lik skorla kazandı. Fatih Terim, bu karşılaşmada forma şansı bulamayan isimlere görev verdi. Maçın en dikkat çeken bir diğer ismi de Oğulcan Çağlayan oldu. 25 yaşındaki futbolcu sağ bekte oynamasına rağmen etkili oyunu ile dikkat çekti.

Karşılaşmada Galatasaray adına bir diğer dikkat çeken isim ise Mbaye Diagne oldu. Özellikle ilk yarıda etkili bir şekilde oyun ortaya koyan golcü futbolcu maçı hat-tirck yaparak tamamladı. Galatasaray'ın diğer golleri Oğulcan Çağlayan ve Ömer Bayram'dan geldi.

FANATİK PREMİUM'U İNDİRİN VE FIRSATLARI KAÇIRMAYIN!

TFF 1.Lig ekibi Bursaspor'un gollerini ise İsmail Yüksek ile Acolatse kaydetti. Yeşil Beyazlı ekipte bu sezon Fenerbahçe 'den kiralık olarak kadroya katılan İsmail Yüksek, 1 gol ve 1 asistlik performansı ile dikkat çekti.





Maçtan dakikalar

GOL | Emre Kılınç'ın sağ kanattan yaptığı ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Mbaye Diagne Galatasaray'ı Bursaspor karşısında 1-0 öne geçirdi.

GOL | Galatasaray'ın maçtaki hızı devam ediyor ve 8. dakikada bu kez sahneye çıkan Oğulcan Çağlayan oldu. Galatasaray böylece maçta 2-0 üstünlüğü yakaladı.

*Fatih Terim sık sık oyuncularına uyarılarda bulundu.

Diagne şov

GOL | Galatasaray gollerine devam ediyor. 17. dakikada Sarı Kırmızılı takım adına bir kez daha öne çıkan isim Diagne oldu. Golde Emre Kılınç'ın katkısı büyük. Rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine giren Emre Kılınç, al da at dercesine Diagne'ye topu gönderdi. Tecrübeli futbolcuya da topu ağlara göndermek kaldı ve maçta durum 3-0'a geldi. Karşılaşmaya etkili başlayan Diagne 2 gol ve 1 asistle şu an maça damga vurmuş durumda.

*Diagne golleriyle maça damga vurdu. Tecrübeli futbolcu attığı gollerinden ardından sevinmedi.

İsmail Çipe'nin hatası sonrası gelen gol

GOL | 29. dakikada Bursaspor farkı 2'ye indirmeyi başardı. Galatasaray kalecisi İsmail Çipe'nin hatasının ardından Bursaspor'da İsmail Yüksek sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi.

Bursaspor'dan üst üste goller

GOL | Maçta dakikalar 38'i gösterdiğinde Bursaspor farkı 1'e indirmeyi başardı. İsmail Yüksek'in ara pasında savunma arkasına iyi sarkan Acolatse topu ağlara gönderdi ve skoru 3-2'ye getirdi.

*Galatasaray'ın yediği 2. golden sonra Fatih Terim çok sinirlendi.









Diagne'den hat-trick

GOL | Maçın ilk yarısının son anlarında yeniden sahneye çıkan isim Mbaye Diagne oldu. 44. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın ortasında topu ceza sahası içinde iyi kontrol eden tecrübeli futbolcu topu ağlara gönderdi ve hat-trick yaptı. Maçta durum 4-2'ye geldi. Diagne'nin maçta 1 de asisti bulunuyor.

Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu. Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çalmasının ardından devre arasına Galatasaray 4-2'lik üstünlükle gitmiş oldu.

*Oğulcan Çağlayan bu maçta sağ bek olarak görev yaptı.

Karşılaşmanın 2. yarısı iki takım adına daha kontrollü bir şekilde başladı. Hem Galatasaray hem de Bursaspor cephesi atak geliştirirken bu kez daha temkinli şekilde organize oldukları gözlendi.

Ömer Bayram'dan düzgün vuruş

GOL | Mücadelenin 59. dakikasında Galatasaray farkı iyice açtı. Ömar Bayram'ın sert ve düzgün vuruşu ile Sarı Kırmızılılar skoru 5-2'ye getirdi. Golün asistini yapan isim Oğulcan Çağlayan oldu.

*Sakatlığını atlatan Arda Turan da maçı yakından takip etti.

Net fırsat kaçtı

71. dakikada Galatasaray net golden yararlanamadı. Babel orta sahada savunma arkasına Diagne'nin önüne güzel bir pas attı. Maçın yıldızı Diagne topu ceza sahasına kadar sürdükten sonra kaleci ile karşı karşıya ataktan yararlanamadı. Seken top Babel'in önünde kaldı. Hollandalı futbolcunun şut denemesi az farkla üst direğin yukarısından auta gitti.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

*Mücadelenin ilk yarısında Gustavo Assuncao da görev yaptı. Genç futbolcu orta sahada etkisiz kaldı.

Maçın 11'leri

Galatasaray: İsmail Çipe, Oğulcan, Alpaslan, Marcao, Van Aanholt, Assunçao, Atalay, Aytaç, Emre Kılınç, Babel, Diagne

Bursaspor: Erhan, Aykut, Capan, Kubilay, Mert, İsmail, Burak, Emirhan, Bruno, Acolatse, Hasan

Özcan Bizati'nin çalıştırdığı Bursaspor TFF 1. Lig'de 14 puanla 11. sırada bulunuyor. Yeşil-Beyazlı ekip 11 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Galatasaray Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sarı-Kırmızılı takım 21 puan topladı. Sarı kırmızılı ekip milli aranın ardından ezeli rakibi Fenerbahçe ile kendi sahasında karşılaşacak.

*Maç öncesi Fatih Terim ve Özcan Bizati birbirlerine başarı dileklerinde bulundular.