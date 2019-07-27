(ÖZET) Galatasaray - Bordeaux maç sonucu: 3-1

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransa temsilcisi Bordeaux ile karşı karşıya geldi. Avusturya kampının son gününde oynanan maçta Fatih Terim'in öğrencileri rakibine oranla daha üstün bir oyun ortaya koydu ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı Kırmızılı ekibin golleri Ryan Babel, Atalay Babacan ve Adem Büyük'ten geldi.

Galatasaray Avusturya kampında ilk olarak Leipzig ile karşılaşmış ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. 2. maçında da Augsburg ile karşılaşmış sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Fatih Terim'i etkileyen isim: Atalay Babacan

MAÇTAN DAKİKALAR...

GOL| Galatasaray Ryan Babel'in 7. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

GOL| Galatasaray mücadeledeki skoru 2-0'a getiren golü 44'te buldu. Genç futbolcu Atalay Babacan, rakip file bekçisi Costil'in hatasını affetmedi ve topu düzgün bir vuruşla ağlara göndermeyi başardı.

Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu ve soyunma odasına Sarı Kırmızılı ekip 2-0'lık üstünlükle gitti.

GOL| Mücadelenin 66. dakikasında yeni transfer Adem Büyük uzak mesafeden güzel bir golle skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.

GOL| Maçta dakikalar 72'yi, gösterdiğinde Fransız ekibi Kalou'nun golü ilse skoru 3-1'e getirdi. Savunma arakasına yapılan koşu sonrası ceza sahasına yapılan ortada Galatasaray savunması Kalu'yu tutamadı ve güzel bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.

Mücadelenin 11'leri

Galatasaray: Okan, Mariano, Ahmet Çalık, Marcao, Nagatomo, Atalay, Donk, Jimmy, Adem, Ömer Bayram, Babel

Bordeaux: Costil, Kwateng, Pablo, Poundje, Otavio, Adli, Tchouameni, Hwang Ui-Jo, Briand, De Preville

Maçtan notlar

Galatasaray’ın oynadığı 3 hazırlık maçında attığı 6 golün 3’ü yeni transfer Babel’den geldi.

Sarı-kırmızılı ekibin 3-2 yenildiği Leipzig karşılaşmasında 2 kez fileleri havalandıran Hollandalı futbolcu, Bordeaux müsabakasında da ilk golü kaydetti.

Galatasaray’ın attığı diğer 3 golde ise Adem Büyük, Ömer Bayram ve Atalay Babacan fileleri havalandırdı.

Emre Taşdemir devam edemedi

Sarı-kırmızılı takımın genç sol beki Emre Taşdemir, oyuna girdikten yaklaşık 15 dakika sonra çıkmak zorunda kaldı.

Mücadeleye 66. dakikada dahil olan Emre, takım doktoru Yener İnce ile görüştükten sonra 81. dakikada oyundan çıktı.

Altyapıdan oyuncular sahada

Galatasaray’da maçı sahada 6 altyapı oyuncusuyla tamamladı.

Mücadeleye altyapıdan yetişen Atalay Babacan ilk 11’de başladı. Teknik direktör Fatih Terim, ilerleyen dakikalarda Batuhan Ahmet Şen, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Erencan Yardımcı, Metehan Mertöz ve Ali Yavuz Kol’u da sahaya sürdü.

Atalay, son bölümde oyundan çıkarken 90 dakika tamamlandığında sahada Galatasaray altyapısından yetişen 6 oyuncu kaldı.

Sahaya girenlere taraftardan tepki

Galatasaraylı taraftarlar maç sonunda sahaya girenlere tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı ekibin Leipzig ve Augsburg müsabakalarının bitiş düdüğüyle sahaya giren taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirmek istemişti.

Bordeaux mücadelesinin son bölümünde bir grup taraftar "Sahaya girmeyin, bizi rezil etmeyin." şeklinde tezahürat yaptı. Buna rağmen bir grup taraftar sahaya girerek futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray Türkiye’ye dönüyor

Galatasaray’ın 12 gün süren Avusturya kampı sona erdi.

Yeni sezon hazırlıklarına 4 Temmuz’da İstanbul’da başlayan sarı-kırmızılı ekip, 17 Temmuz’da Avusturya’nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasına gelerek kampa girdi.

Hazırlıklarını 12 gün boyunca burada sürdüren Galatasaray, 3 hazırlık maçı yaptı. Almanya’nın Leipzig takımına 3-2, Augsburg takımına ise 4-1 yenilen sarı-kırmızılı takım, kampı 3-1’lik Bordeaux galibiyetiyle tamamladı.

Bordeaux müsabakasının ardından Salzburg’a geçecek sarı-kırmızılı kafile, geç saatlerde İstanbul’da olacak.