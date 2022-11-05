(ÖZET) Galatasaray-Beşiktaş maç sonucu: 2-1

Süper Lig 'de 13. haftada derbi heyecanı yaşandı, zirveyi yakından ilgilendiren maçta Galatasaray ile Beşiktaş , 3 puan için kozlarını paylaştı. Nef Stadı'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği 90 dakikada gülen taraf Aslan oldu.

Arjantinli süperstarı Mauro Icardi'nin şov yaptığı ve 2 golle tamamladığı 90 dakikayı 2-1 kazanan Okan Buruk'un öğrencileri, derin bir nefes aldı. 3 maçtır kaybetmeyen, 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Cim Bom, 24 puana ulaştı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.









Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 2. maçtan puansız ayrılan Kara Kartal'ın tek sayısını Cenk Tosun kaydetti. Derbiden moralsiz ayrılan Siyah Beyazlılar, 22 puanda kalırken 5. sıraya geriledi. Derbi zaferiyle moral depolayan Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'e konuk olacak, yenilmezlik serisini 4 maça taşımaya çalışacak. Beşiktaş ise önümüzdeki hafta Antalyaspor deplasmanında kazanıp yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

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Maçtan dakikalar:

2' Cenk Tosun'dan topu kapan Mertens, arka direğe ortasını yaptı. Icardi'den önce topa dokunan Romain Saiss tehlikeyi uzaklaştırdı.

4' Galatasaray'da Nelsson, Weghorst'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Sarı Kırmızılı ekip futbolcuları faul ve kart itirazlarında bulundu ancak oyun taç atışıyla devam etti.

6' Sol kanatta topla buluşan Nkoudou, Abdülkerim'den sıyrıldı ve çizgiden ortasını yaptı. Arka direkte Cenk Tosun, topa istediği vuruşu yapamadı.

9' Halil Umut Meler, Beşiktaş'ın hızlı hücumunda Gedson'u durduran Barış Alper Yılmaz'ı yanına çağırdı ve genç futbolcuyu uyardı.

11' Sol kanatta hücuma katılan Emre Taşdemir'in yaptığı ortada top ceza sahasına indi, kaleci Mert meşin yuvarlağı kontrol etti.

GOL | 18' Galatasaray, derbide öne geçti. Sacha Boey'nin yaptığı ortaya koşu yapan Barış Alper, arka direkte topu Icardi'ye indirdi. Arjantinli yıldızın gelişine attığı müthiş şutta top ağlarla buluştu. 1-0

23' Kornerde savunmadan seken topta ceza alanı dışından kaleyi yoklayan Sacha Boey'nin vuruşunda top yandan auta gitti.

GOL | 28' Gedson'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Roman Saiss'in indirdiği topa kale ağzından yarım vole vuran Cenk Tosun, topu ağlara gönderdi ve takımına eşitliği getirdi. 1-1

34' Rashica'nın sağ kanattan yaptığı ortada topun Umut Meraş'ın eline çarpması sonrası Galatasaray serbest vuruş kazandı. Oliveira'nın yerden pasında Mertens, topuğuyla harika çevirdi, aynı güzellikte Mert Günok kurtarışı yaptı.









35' Josef'ten topu kazanan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

38' Mertens'in uzun pasında Beşiktaş savunma arkasına sarkan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper, Rosier'den şık bir çalımla sıyrıldı. Kalesinden zamanında çıkan Mert Günok, topu kontrol etmeyi başardı.

40' Beşiktaş'ta sakatlanan Rosier, oyuna devam edemedi ve yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.

42' Galatasaray'da Mertens, Gedson Fernandes'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

45+3' Galatasaray'ın yakaladığı hızlı hücumda topla buluşan Mertens, ceza sahasının solundan şutunu attı, son anda Mert Günok topu çeldi.

İlk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

47' Josef'in pasıyla ceza alanına giren Weghorst, sağ çaprazdan ceza alanına girip şutunu çekti, top yandan auta gitti.

51' Salih Uçan, Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçti. Tecrübeli orta sahanın çok uzak mesafeden attığı şutta top farklı şekilde dışarı çıktı.

52' Sergio Oliveira, sağ kanattaki Rashica'ya uzun bir top göndermek istedi. Umut Meraş araya girip topu taca gönderdi.

56' Sağ kanatta topla buluşan Weghorst, Emre Taşdemir'den sıyrılmak isterken Galatasaraylı oyuncunun elle oynadığı gerekçesiyle oyun durduruldu.

GOL | 59' Galatasaray'da Mauro Icardi bir kez daha sahnede. Sergio Oliveira'nın ortasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Icardi, Mert'i avladı ve takımını yeniden öne geçirdi. 2-1

64' Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyunda. Beşiktaş'ta ise Nkoudou'nun yerine Muleka, Salih Uçan'ın yerine Redmond oyunda dahil oldu.

67' Sol çaprazda topla buluşan Dries Mertens, kaleyi yokladı. Top yandan auta gitti.

70' Beşiktaş'ta sol bekte sakatlığı olan Masuaku'nun yerine Umut Meraş ilk 11'de başlamıştı. Milli futbolcu da sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Necip Uysal oyunda.

71' Galatasaray 3. gole çok yaklaştı. Mertens'in ortasına koşu yapan Icardi'nin boş durumda attığı şutta top direkten oyun alanına döndü. Devam eden pozisyonda Abdülkerim'in şutunda top auta çıktı.

73' Beşiktaş'ta Redmond, Mertens'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Pozisyonun ardından itirazlarından dolayı Josef de sarı kart gördü.

74' Cenk'in pasıyla savunma arkasına sarkan Muleka, Emre Taşdemir'in takibine rağmen ceza alanına girip şutunu çekti. Top, Muslera'da kaldı.

75' Sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Saiss'ten şık bir çalımla sıyrıldı ve kendisine şut açısı yarattı. Sol çaprazdan vuruşunu yapan milli oyuncu, direği geçemedi.

77' Sol kanatta Torreira'yı düşüren Necip Uysal, avantaja bırakılan pozisyonun ardından sarı kart gördü.

80' Galatasaray'da Mertens yerine Berkan, Emre Taşdemir yerine Dubois oyunda.

84' Beşiktaş, net bir fırsattan yararlanamadı. Redmond'un ortasında Muleka indirdi, Weghorst'un kaleye yakın mesafeden vuruşunda top üstten auta gitti.

85' Icardi'nin indirdiği topta Sergio Oliveira penaltı noktasından şutunu çekti, top farklı şekilde auta gitti.

89' Beşiktaş'ta Gedson, Icardi'nin faulü sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından Halil Umut Meler'e tepki gösteren Oliveira, sarı kart gördü.

90+2' Galatasaray'da Oliveira ve Torreira kenara geldi. Midtsjo ve Emin Bayram oyunda. Lucas Torreira, oyundan alınırken ağır hareket ettiği gerekçesiyle sarı kart gördü.

Halil Umut Meler son düdüğü çaldı ve 90 dakika Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Nef

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

GALATASARAY: Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir (Dk. 80 Dubois), Torreira (Dk. 90+1 Emin Bayram), Oliveira (Dk. 90+1 Midstjö), Rashica, Mertens (Dk. 80 Berkan Kutlu), Barış Alper Yılmaz (Dk. 64 Kerem Aktürkoğlu), Icardi

BEŞİKTAŞ: Mert Günok - Rosier (Dk. 40 Tayfur Bingöl), Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Umut Meraş (Dk. 70 Necip Uysal), Josef, Fernandes, Salih Uçan (Dk. 64 Redmond), N'Koudou (Dk. 63 Muleka), Cenk Tosun, Weghorst

GOLLER: Dk. 18 ve Dk. 59 Icardi (Galatasaray) - Dk. 28 Cenk Tosun (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Mertens, Oliveira, Torreira (Galatasaray) - Souza, Redmond, Necip Uysal, Tayfur Bingöl (Beşiktaş)