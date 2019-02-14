(ÖZET) Galatasaray-Benfica maç sonucu: 1-2

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz’in Benfica ekibi ile karşılaştı. Trabzonspor'u Süper Lig'de 3-1'lik skorla geçen ve moral bulan Galatasaray Portekiz ekibi Benfica'yı mağlup ederek ikinci maç öncesi avantaj sağlamak için sahaya çıktı. Ancak Sarı Kırmızılı temsilcimiz sahadan 2-1 yenik ayrılarak turu zora soktu.

Maçtan notlar

Sarı Kırmızılı ekip maça taraftarının yoğun desteğil ile başladı ama baskıyı kuran taraf Benfica oldu. Luyindama'dan topu çalan Seferovic, sol kanatta hareketlenip ortasını yapmak istedi. Savunmadan seken top kornere çıktı.

Galatasaray Benfica baskısını atlattıktan sonra ilk organize atağını 7. dakikada gerçekleştirdi. Belhanda'nın sol kanattan ceza sahası içine doğru kullandığı serbest vuruşta kaleci Vlachodimos topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Seken topu Onyekuru tamamamak istedi. Ama vuruşu çerçeveyi bulmadı.

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9. dakikada sol kanada hızlı gönderilen topa Nagatomo hareketlendi. Yetişip ortasını da yaptı. Ama top kaleci Vlachodimos'da kaldı. Galatasaray'da yapılanh ortalar Benfica ceza sahasında tehlike yarattı bu dakikaya kadar.

Temsilcimiz Galatasaray'ın orta sahada çıkarken yaptıkları top kaybı atak olarak geri döndü. 12. dakikada Ceza sahasına doğru sokulan Felix, sol çaprazdan yerden şutunu çekti. Top kaleci Muslera'da kaldı. Bu pozisyonun ardından bu kez hızlı gelişen Benfica atağında Cervi, sol çaprazdan yerden bir vuruş yaptı. Top kaleye paralel gitti.

Mücadelede dakikalar 14'ü gösterdiğinde Nagatomo'nun sol kanattan yaptğı ortada Ruben Dias, topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Seken topla nyekuru ceza sahasına sokuldu. Şut açısını yaratıp vuruşunu yaptı. Top savunmadan sekti.

Galatasaray üst üste 2 kez tehlikeli geldi

Önce 18. dakikada Galatasaray'da Fernando'nun vuruşunda kaleci gole izin vermedi. 20. dakikada bu kez Onyekuru oldukça net bir pozisyondan faydalanamadı. Sağ kanattan Linnes'in yerden ortasında Diagne ön direkte topa dokunmadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Onyekuru'nun vuruşunda top savunmadan sekip kornere gitti.

Feghouli gelişine denedi

Kullanılan kornerin ardından Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda selen topla buluşan Feghouli'nin şutu çerçeveyi bulmadı.

Maçın 22. dakikasında Linnes'in pasıyla Feghouli ceza sahasında topla buluştu. Dönerek topu önüne almak isterken savunmadan seken top Diagne'nin önünde kaldı. Diagne'nin dar açıdan yaptığı vuruş çerçeveyi bulmadı.

Benfica penaltıyla öne geçti

Mücadelenin 26. dakikasında Galatasaray'da Marcao kendi ceza sahasında elle oynaması nedeniyle hakem Marzano penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Salvio, Benfica'yı 28. dakikada 1-0 öne geçirdi.

31. dakikada sol kanattan Felix, savunmanın arkasına sarkmak istedi. Luyindama vücuduna kullanarak rakibinin topla buluşmasına izin vermedi. Top auta çıktı.

37'de Hızlı gelişen Galatasaray atağında sol kanattan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Feghouli'nin vuruşu kaleye paralel gitti.

Maçta dakikalar 40'ı gösterdiğinde mücadelenin ilk sarı kartı Fernando'ya çıktı. Brezilyalı futbolcu bu kartla rövanş mücadelesinde cezalı duruma düştü.

Bir kart da Benfica'dan Gedson'a çıktı. 41. dakikada Onyekuru'ya yaptığı sert hareket sonrası İspanyol hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Maçta dakikalar 43'ü gösterdiğinde Onyekuru, rakibinden çaldığı topla sol kanatta ilerleyip yerden orta yapmak istedi. Rakipten seken top kornere gitti. Bu atağın hemen ardından sol kanattan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci boşa çıktı. Ceza sahasında yaşanan karambolde Benfica savunması topu uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk yarısı Benfica'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelenin 2. yarısına her iki ekip de oyuncu değişikliği yapmadan ilk yarıdaki 11'leri ile başladı.

48. dakikada Benfica'da ilk yarıda penaltıyı gole çeviren Salvio sakatlandı. Portekiz ekibi ilk oyuncu değişikliğini zorunlu bir şekilde yaptı. Salvio yerine oyuna giren isim Gabriel oldu.

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49. dakikada Ndiaye'nin kaptırdığı topla hızlı başlayan Benfica atağında Seferovic, savunmanın arkasına sarkmaya çalıştı. Luyindama izin vermedi ve topu kaleci Muslera'ya kazandırdı.

Maçta dakikalar 50'yi gösterirken Galatasaray'da Ndiaye, Gedson Fernandes'e yaptığı hareket sonrası sarı kartı gören isim oldu.

Sahnede Luyindama

54. dakikada Luyindama skorda eşitliği sağladı. Sol kanattan Nagatomo'nun ortasında arka direkte çok iyi yükselen Luyindama kafayı vurdu ve topu uzak köşeden ağlara gönderdi. Temsilcimiz maçta dengeyi bu golle sağladı. Galatasaray taraftarı gol sonrası desteklerini arttırdı.

Mücadelenin 59. dakikasında sağ çaprazda topla buluşan Linnes, vuracak gibi yapıp yerden pasını verdi. Belhanda bu topu kontrol etmek isterken rakibi araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

Savunma Seferovic'i durduramadı

Maçın 64. dakikasında Benfica, Seferovic'in golü ile yeniden 2-1 öne geçti. Sağ kanattan savunma arkasına atılan derin topa harketlenen Seferovic, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

70. dakikada bir sarı kart da Galatasaray'dan Nagatomo'ya çıktı. Japon futbolcu rakibine yaptığı sert hareket sonrası sarı kartı gördü.

71. dakikada Onyekuru'nun derin pasında Diagne savunmanın arkasına sarkmak istedi. Benfica savunması son anda araya girip tehlikeyi uzaklaştırdı.

Terim'den 2 oyuncu değişikliği birden

Galatasaray'da Fatih Terim oyundan düşen futbolcularını canlandırmak için 2 oyuncu birden değişikliği yapmaya karar verdi. 73. dakikada Linnes yerine Mariano, Ndiaye yerine de Sinan Gümüş girdi.

80. dakikada Benfica 2. oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Cervi yerine oyuna giren isim Krovinovic oldu.

Luyindama'ya kaleci engeli

Mücadelenin 84. dakikasında Mariano'nun ortasında Krovinovic topu elle kesti. Galatasaray bir duran top şansı daha yakaladı. Belhanda'nın sağ kanattan ceza sahasına doğru kestiği topa Luyindama yine çok iyi yükselip kafayı vurdu. Kaleci Vlachodimos, yerde seken topu güçlükle çıkarttı.

87'de Benfica son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Gedson Fernandes yerine oyuna dahil olan isim Samaris oldu.

90+4. dakikada topu oyuna geç sokan Felix sarı kartla cezalandırıldı.

Benficalı futbolcular Galatasaray yarı sahasında sürekli taçlarla oyunu yavaşlattı ve hakem bitiren düdüğü çaldı. Galatasaray sahadan 2-1'lik yenilgi ile ayrılmak zorunda kaldı.

Maçın 11'leri

Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Benfica: Vlachodimos, Corchia, Ruben Dias, Ferreira, Ribeiro, Salvio, Fernandes, Florentino, Cervi, Joao Felix, Seferovic

Maçtan notlar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın ligin 21'inci haftasında Trabzonspor ile oynadığı mücadelenin ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, Trabzonspor karşısında ilk 11'de görev verdiği Donk yerine, Fernando'yu ilk 11'e dahil etti. Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Emre Taşdemir, Semih Kaya, Mitroglou, sakatlıktan yeni dönen ve uzun süre sonra ligde Trabzonspor mücadelesiyle forma şansı bulan Emre Akbaba ile Ömer Bayram ve Muğdat Çelik, Benfica maçında ilk 18'de yer almadı.

Galatasaray sahaya; Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Fernando, N'Diaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne ilk 11'i ile çıktı.

Benfica eksik

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'yle başlayan ve E Grubu'nu üçüncü sırada noktalayan Benfica, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı ve Galatasaray'ın rakibi oldu. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Galatasaray mücadelesinin kadrosuna takımın önemli isimlerinden Grimaldo, Pizzi, Jonas, Jardel, Fejsa ve Conti'yi dahil etmedi.

Benfica'nın Galatasaray maçındaki 11'i şu şekilde: Vlachodimos, Corchia, Dias, Ferreira, Ribeiro, Fernandes, Florentino, Salvio, Cervi, Felix, Seferovic.

3 maçın 2'si Galatasaray'ın

Galatasaray, Portekiz temsilcisi Benfica ile 3 resmi maçta karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı takım, 2008-2009 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Portekiz ekibini, 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında yine aynı skorla geçti. Benfica da Galatasaray'ı aynı sezon oynanan Şampiyonlar Ligi müsabakasında kendi sahasında yine 2-1'lik skorla mağlup etti.

Maça yoğun ilgi

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Benfica ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Türk Telekom Stadyumu'na akın etti. Sarı kırmızılı taraftarlar tribünlerin büyük bölümünü doldururken, Az sayıda Portekizli taraftar da kendilerine ayrılan bölümde müsabakayı takip etti.



