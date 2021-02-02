ÖZET | Galatasaray - Başakşehir maç sonucu: 3 - 0

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir'i 3-0 yendi. Onyekuru, Donk ve Mostafa Mohammed'in golleriyle 3 puan alan Galatasaray böylece derbi öncesi takibini sürdürdü. Yeni transfer Mostafa Mohamed, ikinci yarıda oyuna dahil olurken penaltıdan bir gol attı.

Galatasaray ön plana çıkan isimler arasında Onyekuru ve Donk yer aldı. Galatasaray bu sezon kaleci Muslera'nın oynadığı 4 lig maçını da kazandı.

Galatasaray, ligde oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 23. haftayı 45 puanla tamamladı. Medipol Başakşehir ise 23. haftayı 24 puanla bitirmiş oldu.





SÜPER LİG PUAN DURUMU









Maçtan Dakikalar

3.dakikada sağ kanattan Deniz Türüç geldi ceza sahasına ortaladı savunmada Donk topu uzaklaştırdı

4.dakikada Başakşehir takımından Deniz Türüç kısa süreli sakatlık geçirdi ve yeniden oyuna dahil oldu

7.dakikada sol kanattan Onyekuru hızlı geldi çaprazdan şutunu çekti top üstten auta gitti

10.dakikada Galatasaray'da Etebo serbest vuruşu kullandı şutu yandan auta gitti

MUSLERA'DAN KRİTİK KURTARIŞ! 15.dakikada sol kanattan gelişen atakta Gulbrandsen sert vurdu kaleci Muslera topu kornere çelmeyi başardı

19.dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Marcao ile Epueranu hava topuna çıktı ve Epureanu yerde kaldı. Konuk ekibin oyuncuları penaltı itirazlarında bulundu

PENALTI KARARI! 20.dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Hakem Arda Kardeşler VAR incelemesi sonucu penaltı kararı verdi

SARI KART! 21.dakikada penaltı pozisyonda rakibine faul yapan Marcao sarı kart gördü

MUSLERA KURTARDI! 22.dakikada Guiliano'nun penaltısını Muslera kurtardı. Uruguaylı kaleci soluna yattı ve köşeye giden topu kontrol etti

28.dakikada Sarachhi ortaladı kafayı Emre Kılınç vurdu ancak top auta gitti

33.dakikada sol kanattan Deniz Türüç hızlı geldi çizgiye kadar indi ortasını Donk kornere gönderdi

34.dakikada sol kanattan ceza sahasına gelen ortaya Leo Duarte kafayı vurdu top kaleci Muslera'da kaldı

SARI KART! 41.dakikada Başakşehir takımından Crivelli hava topu mücadelesinde yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

SARI KART! 43.dakikada Başakşehir takımından Deniz Türüç yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

GOL! 45.dakikada Galatasaray Onyekuru'nun kafa golüyle 1-0 öne geçti. Savunmadan çıkan Donk, rakip yarı sahanın ortalarına kadar geldi arkada diğere kaldırdı, Onyekuru rakibinden hızlı davrandı ve golü attı





45+2.dakikada sol kanattan korneri Emre kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı

İlk yarıyı Galatasaray 1-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı. Devre arasında Galatasaray'da Arda Turan ve Etebo çıktı yeni transfer Mostafa Mohamed ile Belhanda sahada

51.dakikada sol çaprazdan Crivelli topun gelişine vurdu, şutu farklı biçimde auta gitti

YENİ TRANSFER GOLE YAKLAŞTI! 54.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Mostafa Mohamed kafayı vurdu şutu az farkla auta gitti

GULBRANDSEN KALEYİ BULAMADI! 57.dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında sol kanattan ceza sahasına giren Gulbrandsen uygun durumda vurdu şutu yandan auta gitti

GOL! 64.dakikada Galatasaray Donk'un kafa golüyle 2-0 öne geçti. Belhanda sağ kanattan korneri kullandı, iyi yükselen Donk kafayla golü attı

68.dakikada Deniz Türüç ceza sahası dışından vurdu şutu savunmadan geri geldi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 70.dakikada Başakşehir'de Mahmut, Gulbrandsen ve Guiliano çıktı Demba Ba, Tolga Ciğerci ve Junior Fernandes oyuna girdi

74.dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Belhanda şutunu çekti kaleci Mert topu kornere çeldi

78.dakikada sol çaprazda topu alan Junior Fernandes sert vurdu şutu dışarı gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 84.dakikada Galatasaray'da Babel çıktı yerine Kerem Aktürkoğlu girdi

PENALTI! 90.dakikada Onyekuru'nun ceza sahasında yerde kalması ile Galatasaray penaltı vuruşu kazandı

GOL! 90+2.dakikada Galatasaray Mostafa Mohamed'in penaltı golüyle 3-0 öne geçti.

Galatasaray mücadeleyi 3-0 galip tamamladı

















Maçtan notlar

Süper Lig’in 23. haftasında Medipol Başakşehir’i konuk eden Galatasaray, son maçına göre ilk 11’de iki değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın ligde geçen hafta Gaziantep’i 2-1 yendiği müsabakada ilk 11’de başlayan futbolculardan Younes Belhanda ve Emre Akbaba yedeğe çekildi. Teknik direktör Fatih Terim, Medipol Başakşehir karşısında bu futbolcuların yerlerine Peter Etebo ve Henry Onyekuru’yu görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı takım maça, Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru ve Ryan Babel ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Younes Belhanda ve Emre Akbaba’nın yanı sıra Okan Kocuk, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Mustafa Muhammed, Valentine Ozornwafor ve Bertuğ Elmaz oturdu.

Mostafa Mohammed kadroda

Sarı-kırmızılı ekibin Mısır temsilcisi Zamalek’ten 1,5 sezonluğuna kiraladığı 23 yaşındaki santrfor, Medipol Başakşehir maçında yedek kulübesinde yer aldı. Galatasaray’ın yeni transferlerinden DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes ise kadroda bulunmadı.

Sarı-kırmızılı takımda tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao da kadroda yer almadı.

Öte yandan karşılaşma öncesinde Galatasaray’ın efsane ismi Metin Oktay, doğumunun 85. yılında anıldı.







