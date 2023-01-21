(ÖZET) Galatasaray-Antalyaspor maç sonucu: 2-1

Okan Buruk yönetiminde sezonun şu ana kadar olan bölümüne damgasını vuran Galatasaray , her iki kulvarda da yoluna iddialı şekilde devam ediyor. Hafta içindeki Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor 'u deplasmanda yenen ve çeyrek finale yükselen Sarı-Kırmızılılar galibiyet serisini 11 maça çıkarmıştı. Teknik direktör Okan Buruk böylece Mustafa Denizli ve Fatih Terim'in 10 maçlık rekorunu kırarak adını Galatasaray tarihine yazdırmayı başardı.

Dün geldi, bugün maça çıktı, yıldızlaştı

Cim Bom, bu akşam ligde Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-Kırmızılılar hem galibiyet serisini 12 maça çıkarmayı hem de zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyordu. Nuri Şahin'in ekibi ise 5 maçlık 3 puan hasretini sonlandırmayı amaçlıyordu. Dolu tribünler önünde Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında yıldızlaşan isim Antalyaspor'un kalecisi Helton Leite oldu. Benfica'dan kadroya katılan ve dün transferi resmileşen 32 yaşındaki eldiven bugün ayağının tozuyla zorlu maça çıktı ve kurtarışlarıyla dikkat çekti. İlk yarı bu nedenle başladığı gibi golsüz sona erdi.

10 dakikada 3 gol

Fakat ikinci devre bambaşka başladı. 49'da Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde Mauro Icardi şık bir kafa vuruşuyla perdeyi açtı. Yalnızca 6 dakika sonra 55'te Soner ortaladı, Luiz Adriano kafayla skora dengeyi getirdi. Bu golden de 4 dakika sonra Oliveira vurdu, Floranus'a çarpan top ağlarla buluştu. 10 dakika içinde 3 golün çıktığı maçta Galatasaray, Akdeniz temsilcisini 2-1 devirdi ve galibiyet serisini 12 maça, puanını da 45'e çıkarttı. Antalyaspor ise 18 puanda kaldı, ateş hattının bir basamak üstünde iyice tehlikeyi hissetmeye başladı.

CANLI ANLATIM

1' Maçın hakemi Ali Şansalan ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

4' Sacha Boey ceza sahası çizgisi üzerinden sağ çaprazdan sol ayak içiyle uzak direği denedi ancak aut.

10' Nakajima, Muslera'nın önde olduğunu görünce kendi yarı sahasından vurdu fakat top dışarda.

DİREK!

18' Nakajima çizgiye kadar inip içeri çevirdi, Larsson sert vurdu top üst direkten oyun alanına döndü.

22' Mertens'in havadan pasında Icardi sol çaprazdan uzak köşeye doğru vurdu ancak isabet sağlayamadı.

34' Galatasaray atağında sol kanattan orta açıldı, Oliveira kafayı vuramadı, arkaya seken topta Boey diziyle kontrol edip, topu yere düşürmeden çok sert bir şutla kaleye gönderdi, kaleci Helton çıkardı. İki güzel hareket izledik...

42' Mertens sağ kanattan korneri kullandı, ön direkte Abdülkerim kafayı vurdu, Helton çıkardı, dönen topa Rashica çok sert vurdu, üstten dışarda.

45' İlk devrenin sonuna +2 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL!

49' Kerem Aktürkoğlu sağ kanattan ortaladı, Icardi ceza alanında ustaca bir kafa vuruşu yaptı ve Sarı-Kırmızılılar'ı 1-0 öne geçirdi.

50' Rashica ceza alanında sağ çaprazdan sert vurdu ancak etkisiz.

GOL!

55' Soner serbest vuruşu kullandı, Luiz Adriano kafayı vurdu ve Muslera çaresiz. Skor şimdi 1-1.

GOL!

59' Boey, Mertens ile verkaç yaptı, ceza alanına ortaladı, Oliveira kafayı vurdu, Floranus'a çarpan top filelerle buluştu. Galatasaray yeniden önde.

PENALTI İPTAL!

71' Icardi vurdu, ceza alanında Ömer Toprak'ın eline çarpan top sonrası hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Ancak daha sonrasında VAR'da pozisyonu izleyen Şansalan, Icardi'nin, Floranus'a faul yaptığını tespit etti ve hem penaltıyı hem de Ömer'e gösterdiği sarı kartı iptal etti.

85' Oliveira'nın ceza alanındaki sert şutunda kaleci Helton Leite başarılı.

90' Mücadelenin sonuna +9 ekleniyor.

KIRMIZI KART!

90+10' Luiz Adriano, Abdülkerim'e ikili mücadele sonrasında dirsek attı. Hakem Ali Şansalan, kırmızı kartla Brezilyalı forveti oyundan attı.

..Ve karşılaşma sona erdi. Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 devirdi.

Galatasaray-Antalyaspor 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Antalyaspor: Helton, Floranus, Soner, Adriano, Güray, Mehmedi, Ufuk, Larsson, Ömer, Nakajima, Veysel.

Mauro Icardi'nin Strasbourg'a Attığı Müthiş Kafa Golü