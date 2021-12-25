ÖZET | Galatasaray - Antalyaspor maç sonucu: 2-0

Süper Lig 'de 7 maçtır 3 puan hasreti çeken Galatasaray , 19. hafta maçında Antalyaspor'u ağırladı. Zirve hattından uzaklaşan ve lider Trabzonspor 'un 21 puan gerisinde kalan Sarı-Kırmızılı ekip, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve ligde 7 maç aranın ardından galibiyete uzandı. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 45+1'inci dakikada Feghouli ve 52'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 27'ye yükseltirken, Fraport TAV Antalyaspor ise 22 puanda kaldı.









GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI CANLI

Maçtan dakikalar

Galatasaray'dan üst üste ataklar

Mücadelenin 5. dakikasında Galatasaray tehlikeyi yaratan taraf oldu. Sol kanatta topu kapan Kerem, ceza sahası yayının hemen gerisindeki Mohamed'i gördü. Mohamed, sağ ayak içiyle uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Boffin, soluna iyi uzanarak golü önledi.

8. dakikada bir kez daha Galatasaray tehlikesi yaşandı. Sol kanattan Van Aanholt'un ortasında ön direkte Mohamed kafayı vurdu. Uzak direk dibine doğru giden topu Boffin nefis bir refleksle çelmeyi başardı.

Galatasaray'dan üst üste ataklar gelmeye devam ediyor. 10. dakikada Naldo'nun hatası sonrası ceza sahasının solunda topla buluşan Mohamed topu sol çaprazdaki Kerem'e çıkarttı. Kerem vuruş şansı ararken savunmadan seken top Feghouli'nin önünde kaldı. Feghouli'nin yay için sol ayağı ile çektiği şutta top üstten dışarıya gitti.

Kerem Aktürkoğlu az farkla

Maçta dakikalar 12'yi gösterdiğinde bu kez de Kerem Aktürkoğlu'nun denemesinden Galatasaray eli boş döndü. Aytaç'ın pasıyla sağ kanatta hareketlenen Feghouli'nin ön direğe kestiği topa gerilerden elen Kerem kafayı vurdu. Top direğin az farkla üzerinden dışarıya gitti.

14. dakikada bu kez tehlikeyi yaratan taraf Antalyaspor oldu. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Bünyamin'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Doğukan'ın yerden ön direğe kestiği topu Nelsson son anda kesti.









23. dakikada Galatasaray bir kez daha tehlikeli gelen taraf oldu. Hızlı gelişen Galatasaray atağında Feghouli'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mohamed, ceza sahasının sol çaprazında uygun durumda olan Van Aanholt'u gördü. Van Aanholt, bu topu göğsüyle kontrol ettikten sonra sağ ayağı ile vuruşunu yaptı. Top üstten dışarıya gitti.

Maçın 30. dakikasında Galatasaray yine çerçeveyi bulamadı. Oğulcan'ın şık pasıyla sağ kanatta hareketlenen Feghouli'nin ortasında ön direkte Mohamed uçarak kafayı vurdu. Top yandan dışarıya gitti.









Bu kez Antalyaspor tehlikeli geldi

Maçta dakikalar 34'ü gösterdiğinde bu kez Antalyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına sokulan Doğukan'ın ortasında seken topla sağ çaprazda Floranus buluştu. Floranus'un sert volesinde İsmail topu iki hamlede kontrol etti.

39. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası yayına doğru sokulan Feghouli, yay içindeki Halil'i gördü. Halil topu soluna çekip uzak köşeye doğru ayak içi bir vuruş yaptı. Top yandan dışarıya gitti.

40. dakikada yine Galatasaray tehlikesi yaşandı. Kerem'in pasıyla sol kanattan bindirip ceza sahasının solunda topla buluşan Van Aanholt'un yerden penaltı noktası ile kale sahası arasına çevirdiği topa Halil hamle yaptı. Ama topu kaleye doğru yönlendirmeyi başaramadı.

Hızlı atağı Feghouli golle süsledi

GOL | 45+1. dakikada Sofiane Feghouli'nin golü ile ev sahibi Galatasaray 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen atakta Kerem'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Feghouli, ceza sahasına girer girmez yerden uzak köşeye sert bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi.

Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucunu belirledi ve Sarı Kırmızılı ekip soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

2. YARI BAŞLADI

Marcao cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın savunmadaki başarılı futbolcusu Marcao, 49. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Giresunspor maçında forma giyemeyecek.

Kerem'den muhteşem gol!

GOL | Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Feghouli'ye asist yapmıştı, 2. yarının ilk dakikalarında da muhteşem bir gol attı. Milli yıldız, 52. dakikada topla hızlandı, ceza sahasına yaklaşırken muhteşem bir vuruşla Boffin'i mağlup etti, Sarı-Kırmızılı ekibi 2 farklı üstünlüğe taşıdı.

Marcao'nun ardından Kerem de cezalı...

Sarı-Kırmızılı ekipte Marcao'nun ardından Kerem Aktürkoğlu da cezalı duruma düştü ve Giresunspor maçında forma giyemeyecek.

MAÇ SONUCU | Galatasaray, Antalyaspor'u Sofiane Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-0 yenerek 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi.





Galatasaray - Antalyaspor 11'ler:

Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Aytaç, Kerem, Feghouli, Halil, Mohamed.

Galatasaray'ın yedekleri: Fatih, Yedlin, Alpaslan, Assunção, Ömer, Moruţan, Kaan, Atalay, Barış, Emre

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Güray, Floranus, Fredy, Doğukan, Amilton, Mukairu

Antalyaspor'un yedekleri: D. Özkan, Bahadır, Eren, Nuri, Haji, Milosevic, Crivelli, Ghacha, Gökdeniz, Hakan.

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında Galatasaray, kendi sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u konuk etti. Nef Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan maçta hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan’ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Samet Çavuş üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin 18’inci haftasında Adana Demirspor ile oynadığı maçın ilk 11’ine göre 4 değişikliğe gitti. Terim, cezalı olduğu için kadroda yer almayan Cicaldau’nun yanı sıra Ömer Bayram, Taylan Antalyalı ve Morutan’a ilk 11’de görev vermedi. Sarı kırmızılı takımda bu oyuncuların yerine Van Aanholt, Aytaç Kara, Feghouli ve Mohamed ilk 11’de görev yaptı.

Galatasaray sahaya; İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Feghouli, Halil Dervişoğlu ve Mohamed ilk 11’i ile çıktı.

2 isim cezalı

Galatasaray’da Taylan Antalyalı ve Cicaldau, kart cezalarından dolayı Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında süre alamadı. Tedavileri devam eden Muslera, Boey ve Arda Turan da kadroda yer almadı.

Terim'in cezası sürüyor

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, 6 maçlık cezasından dolayı bu maçta da takımının başında olamadı. Deneyimli çalıştırıcı müsabakayı tribünden takip etti. Galatasaray’ın yedek kulübesinde ise yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan yer aldı.

Nuri Şahin'den 2 değişiklik

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, takımının ligin 18’inci haftasında Kasımpaşa ile oynadığı maçın ilk 11’ine göre 2 değişikliğe gitti. Şahin, Ghacha ve Poli yerine Floranus ve Amilton’a ilk 11’de şans verdi.

Antalya ekibi sahaya, Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Naldo, Kudryashov, Güray Vural, Bünyamin Balcı, Fredy, Amilton, Doğukan Sinik, Mukairu ilk 11’i ile çıktı.