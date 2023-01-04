(ÖZET) Galatasaray - Ankaragücü maç sonucu: 2-1

Süper Lig 'in 17. haftasında Galatasaray , sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Ev sahibi ekip, geri düşmesine rağmen ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Ankaragücü, 7. dakikada eski Galatasaraylı Taylan Antalyalı ile öne geçerken Sarı-Kırmızılılar, rakibine 16. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 30. dakikada Bafetimbi Gomis ile cevap verdi.

Süper Lig'de üst üste 6. galibiyetini alan Galatasaray, 16. maçı sonunda elde ettiği 36 puanla deplasmandaki Fenerbahçe derbisine lider gidecek. Galatasaray, Türkiye Kupası maçları da dahil olmak üzere galibiyet serisini ise 8 maça çıkarmış oldu. Üst üste 2. yenilgisini alan Ankaragücü ise 16 maç sonunda 16 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Galatasaray'da Berkan Kutlu'nun pasında Bafetimbi Gomis, topu kafayla ceza sahası dışındaki Dries Mertens'e indirirken Belçikalı futbolcunun ceza sahası dışından sert şutu üstten auta gitti.

5. dakikada Galatasaray'da Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından sert şutu, kaleci Bahadır Güngördü'nün müdahalesiyle kornere gitti.

Eskilerin ortaklığı golü getirdi!

GOL | 7. dakikada Ankaragücü'nün sağ kanattan kullandığı kornerde Galatasaray savunması topu ceza sahası dışına uzaklaştırırken Emre Kılınç'ın vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın kontrol sonrası havada yaptığı vuruş, üst direkten yere sekerek ağlara gitti: 0-1.

13. dakikada Galatasaray'da Leo Dubois'nın sağ kanattan ortasında Barış Alper Yılmaz, topu arka direkte Bafetimbi Gomis'e indirmek isterken Emre Kılınç araya girdi.

Ankaragücü için ikinci gol şansı

13. dakikada Kevin Malcuit'nin sağ kanattan ortasında Ali Sowe, altı pas üzerinde bomboş kaldı fakat vuruşu etkili olmadı.

Sivas maçının kahramanı yine sahnede!

GOL | 16. dakikada Milot Rashica'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde kafa vuruşunu yapan Barış Alper Yılmaz, takımına beraberliği getirdi: 1-1.

Öne geçme şansı kaçtı

21. dakikada Milot Rashica'nın ortasında ceza sahası içinde bomboş durumda Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu auta gitti.

Boş geçmedi!

GOL | 30. dakikada Dries Mertens'in sol kanattan savunmanın arkasına doğru harika pasına hareketlenen Bafetimbi Gomis, Nihad Mujakic ile mücadelesine rağmen ceza sahasına girdi ve dönüp vuruşunu yaparak takımını öne geçirdi: 2-1.

Bafetimbi Gomis, gol sonrası dün anneannesini kaybeden takım arkadaşı Lucas Torreira'ya da desteğini bu şekilde gösterdi.

36. dakikada Ghayas Zahid'in savunma arkasına pasında Kevin Malcuit'nin sağ kanattan içeri çevirdiği topu Victor Nelsson uzaklaştırdı.

Muslera'dan izin yok

41. dakikada Ankaragücü'nde Kevin Malcuit'nin ortasına ceza sahası içinde Ghayas Zahid'in yaptığı vuruşu kaleci Fernando Muslera, köşeden çıkarmayı başardı.

45. dakikada sol kanatta topla buluşan Milot Rashica'nın ortasını ceza sahası içinde Dries Mertens, kontrol etti. Belçikalı oyuncunun ceza sahası ön çizgisinde gördüğü Berkan Kutlu'nun etkili şutu az farkla auta gitti.

Galatasaray, Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

52. dakikada Ankaragücü'nde Emre Kılınç'ın savunma arkasına pasına hareketlenen Tasos Chatzigiovannis'in uygun pozisyondaki vuruşu auta gitti.

58. dakikada Dries Mertens'in sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde Bafetimbi Gomis'in gelişine sol ayağıyla yaptığı vuruş auta gitti.

62. dakikada Ankaragücü'nün çıkarken kaptırdığı top sonrası Milot Rashica'nın ceza sahası dışından şutu az farkla dışarı gitti.

Emre Kılınç zoru başardı!

69. dakikada Kevin Malcuit'nin sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Emre Kılınç, boş kaleye kafa vuruşunu yaparken top auta gitti.

87. dakikada hızlı çıkan Galatasaray'da Yunus Akgün'ün pasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kalesinden çıkan Bahadır Güngördü, gole izin vermedi.

90+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Yusuf Demir'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş auta gitti.

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İki takımın maça başladıkları 11'ler

Galatasaray: Fernando Muslera, Leo Dubois, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Fredrik Midtsjö, Milot Rashica, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Bafetimbi Gomis

Yedekler: Okan Kocuk, Emin Bayram, Metehan Baltacı, Özgür Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Yiğit Akman, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Yunus Akgün, Yusuf Demir

Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Kevin Malcuit, Uros Radakovic, Nihad Mujakic, Marlon, Lamine Diack, Taylan Antalyalı, Ghayas Zahid, Emre Kılınç, Tasos Chatzigiovannis, Ali Sowe

Yedekler: Nurullah Aslan, Yasin Güreler, Pedro Rodrigues, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Şahverdi Çetin, Pedro Moreira, Federico Macheda, Giorgi Beridze