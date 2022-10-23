(ÖZET) Galatasaray-Alanyaspor maç sonucu: 2-2

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Kastamonuspor'u 7-0 yenerek moral bulan ve 4. Tur'da Ofspor'la eşleşen Sarı-Kırmızılılar, ligde de işleri yoluna koymaya kararlıydı. Son iki maçını da deplasmanda oynayan ve Adana Demirspor'la berabere kalırken, Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Cim Bom, tam 37 günlük ara sonrası taraftarıyla buluştu. Sarı-Kırmızılı takım da bu gücü arkasına alarak zorlu maça harika başladı.

Attı, sayılmadı

3'te Dries Mertens attı, sayılmadı, Belçika yıldız bu kez 11'de yine fileleri sarstı. 22'de İcardi yazdı, Arjantinli 24'te bir kez daha sahneye çıktı ancak bu kez de onun golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 31'de Sacha Boey kırmızı kart görüp Cim Bom'u 10 kişi bıraksa da Galatasaray baskılı oyunuyla soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci 45'te Alanya rüzgarı

İkinci yarıda Alanyaspor biraz daha oyunun kontrolünü aldı. 68'de Jure Balkovec harika bir frikik golüyle farkı 1'e indirdi. Bu dakikanın ardından Turuncu-Yeşilliler baskısını iyice artırdı, aranılan gol 90+1'de Ahmed Hassan'la geldi: 2-2. 90+4'te Abdülkerim Bardakcı da kırmızı kart gördü, Cim Bom 9 kişi kaldı. Karşılaşmadan başka gol sesi çıkmayınca mücadele berabere bitti.

Art arda 3. maçta kayıp!

Bu skorla puanını Aslan puanını 15'e, Alanya da 13'e yükseldi. Cim Bom zirve yolunda art arda üçüncü maçında da puan kaybı yaşadı.









MAÇTAN DAKİKALAR:

Gelecek hafta deplasmanda oynayacak olan Galatasaray'da taraftarlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bugünden kutlamaya başladı. Nef Stadyumu'nda mücadele öncesinde harika bir koreografi gösterisi yapıldı.

1' Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

GOL İPTAL!

3' Kerem ceza alanında rakibinden sıyrıldı içeri çevirdi, İcardi boş kaleye tamamlamak isterken Alanya savunması araya girdi, bu kez Mertens sol çaprazdan vurdu, ağları sarstı ancak az önceki pozisyonda yere düşen İcardi'ye top çarpınca hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Gol iptal...

7' Boey rakibini sağ ayağıyla çalımladı, uzaktan sol ayağıyla şansını denedi kaleci Runarsson kornere çeldi.

GOL!

11' Alanyaspor çıkarken topu kaybetti, Oliveira aldığı topu, İcardi'ye gönderdi, Arjantinli süperstar ayağının dışıyla ölçtü, biçti savunma arkasına sarkan Mertens'e attı, Belçikalı yıldız da kaleci Runarsson'u avlamayı başardı. Sarı-Kırmızılılar 1-0 önde.

GOL!

22' Alanyaspor kısa pasla ceza sahasından çıkmak istedi, Runarsson, Efkan'a attı, Efkan pas hatası yaptı, Oliveira dokundu, İcardi yakın mesafeden vurdu ve farkı ikiye çıkarttı. İcardi'den bir gol, bir asist...

BİR GOL İPTALİ DAHA!

24' Nelsson yerdeyken pasını Rashica'ya verdi, Kosovalı oyuncu bekletmeden İcardi'ye yolladı, İcardi hızla rakip kaleye hareketlenip, çok şık şekilde topun dibine girdi, ağları havalandırdı ancak yine ofsayt...

KIRMIZI KART!

31' Boey orta alanda topu istediği gibi kontrol edemeyince geri dönmek istedi, bu sırada Candeias'ın baskısı sonrasında Boey rakibini arkadan çekti, Muslera'nın da kalesinden açılmış olmasını hakem Ali Palabıyık net pozisyon olarak değerlendirdi ve Boey'e kırmızı kart gösterdi. Aslan 10 kişi!

38' Rashica sağ kanattan sol kanada döndü, Mertens çaprazdan vurdu, kaleci Runarsson başarılı.

45' Mertens yine sol çaprazdan şansını denedi, bu kez ayak içiyle uzak köşeye vurdu, Runarsson'un kucağında kalıyor top.

45' İlk devrenin sonuna +4 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

DİREK!

54' Oğuz Aydın sol çaprazdan sert vurdu, top Muslera'nın bakışları arasında üst direkten oyun alanına döndü.

59' Efkan, Lusamba'ya attı, Lusamba müsait pozisyonda çerçeveyi bulamadı.

66' Balkovec uzaklardan çok sert vurdu, Muslera gole izin vermedi.

GOL!

68' Balkovec ceza yayı üzerinden kazanılan frikikte uzak direğe vurdu ve fileleri sarsmayı başardı. Şimdi skor 2-1

69' Rashica sağ kanattan, sol kanattan içeri giren Kerem'e attı, Kerem'in şutu Runarsson'un üstüne...

70' Balkovec yine uzaklardan şansını denedi ancak bu kez çerçeveyi bulamadı.

MUSLERA'DAN HARİKA KURTARIŞ!

76' Alanya sol kanattan korneri kullandı, Leroy Fer kale dibinde bomboş kaldı, sert vurdu Muslera ayaklarıyla çıkardı, dönen topa Fer yine vurdu, bu kez aut.

84' Balkovec sağ çaprazdan açısı çok dar olan yerden kazanılan frikikte de kaleyi düşündü, Muslera zorlukla topu kornere çeldi.

90' Maçın sonuna +4 ekleniyor.

GOL!

90+1' Efecan, bindiren Zinedine Ferhat'ı gördü, o içeri kesti Ahmed Hassan dokundu ve beraberlik golünü attı. Nefes kesen maç 2-2!

KIRMIZI KART!

90+4' Abdülkerim Bardakcı, Efecan'a yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kart gördü. Galatasaray 9 kişi!

Mücadele sona erdi.

Galatasaray-Alanyaspor maçı 11'leri:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Efecan, Fer, Efkan, Fatih, Candeias, Rassoul, Yusuf, Hassan, Lusamba.