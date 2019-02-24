(ÖZET) Galatasaray-Akhisarspor maç sonucu: 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, evinde Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 90+5'inci dakikada sarı kırmızılı takımın yeni transferi Kostas Mitroglou kaydetti.

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Maçtan dakikalar

Maçın 3. dakikasında sağ kanatta son çizgide topu alan Mariano'nun ortası Marcao'dan sekti. Top boşta kaldı. Tehlikenin ardından Akhisarspor savunması topu uzaklaştırdı.

Galatasaray penaltı bekledi

Mücadelenin 5. dakikasında sol kanattan rakip ceza alanına giren Onyekuru'nun ortasına defansta son anda Zeki ayak koydu. Bu arada Feghouli kalkamayınca oyun durdu. Galatasaray'da Feghouli, sağdan ceza alanına girip yerde kaldı. Penaltı bekledi. Hakem devam dedi.

Galatasaray yine tehlikeli bir atakla gelmeyi başardı. 7. dakikada Emre sağdan ceza alanına girdi. Son çizgiye indi. Boş pozisyonda yerden ortaladı. Son anda defansta Caner ayak koydu.

Sarı Kırmızılı ekibin yeni transferi Luyindama çıktığı kornerlerde tehlike yaratmaya devam ediyor. 12. dakikada bu kez sağ taraftan ev sahibi ekip korner atışı kullandı.Luyindama boş pozisyonda vurdu. Top az farkla auta gitti.

Muslera'dan başarılı kurtarış

Maçta dakikalar 14'ü gösterdiğinde Akhisar bu dakikada etkili geldi. Kaleyi çaprazdan sağ taraftan gören noktadan Onur sol köşeye sert vurdu. Kaleci Muslera son anda çelmeyi başardı.

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17. dakikada sağ kanatta topu alan Mariano, ceza alanına koşu yapan Belhanda'ya bir ara pas attı fakat Akhisar savunması son anda araya girdi. Galatasaray ataklarını genelde kanatlara açarak gerçekleştirdi bu dakikaya kadar.

Mücadelenin 20. dakikasında Mariano maçın ilk sarı kartını gördü. Brezilyalı, Elvis Manu'nun hızlı atağını kesince kartı gören isim oldu. Bu kartla Mariano cezalı duruma düştü ve Erzurumspor maında forma giyemeyecek.

22. dakikada bir kart da Akhisarspor'dan Zeki Yavru'ya çıktı. Tecrübeli futbolcu, Nagatomo ile girdiği ikili mücadelede rakibine sert bir hareket de bulununca kartı gören isim oldu.

Mitroglou net pozisyonu kaçırdı

23. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Belhanda ceza alanına doldurdu. Feghouli, ceza alanında bomboş kalan Mitroglou'ya harika bir servis bıraktı. Karşı karşıya kalan Mitroglou'nun dokunuşunu kaleci son anda çelmeyi başardı.

Maçta dakikalar 27'yi gösterdiğinde Galatasaray'da Japon futbolcu bir anda kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlileri sahaya girdi. Tecrübeli futbolcu kısa bir tedavinin ardından maça kaldığı yerden devam etti.

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Karşılaşmanın 30. dakikasında Manu sağdan topu getirdi. Kale önünde bekleyen Sissoko'yu gördü. Sissoko tam kaleyi görecekti ki Luyindama ayak koymayı başardı.

Maçta kartların sayısı artmaya başladı. 32. dakikada Emre Akbaba, rakibine yaptığı sert hareket sonrası sarı kartı gördü.

Galatasaray baskısını atlattığında Akhisarspor rakip yarı sahada pozisyon bulmayı ilk yarıda nispeten başardı. 33. dakikada sağda topu alan Zeki Yavru, kendi gitti ve şık hareketle önünü boşalttı. Topu sonrasında Sissoko aldı. Ancak o şut açısı bulamadan Galatasaray savunması araya girmeyi başardı.

41'de bu kez sarı kartı gören isim Akhisarspor'dan Rotman oldu. Belhanda'ya yaptığı sert faulun ardından hakem Suat Arslanboğa kartına başvurdu.

44. dakikada hava toplarında Luyindama yine tehlike yaratmayı başardı. Sağ kanatta topu alan Feghouli, bir çalımla rakibini geçti ve ortaladı. Luyindama yükseldi. Vuramadı. Ardından Akhisarspor savunması uzaklaştırdı.

Hakem Suat Arslanboğa ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı ve ekipler soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

Galatasaray maçın 2. yarısına oyuncu değişikliği ile başladı. Sakatlığın ardından ilk kez 11'de maça başlayan Emre Akbaba, 45 dakika görev yaptıktan sonra yerini Selçuk İnan'a bıraktı. Bu değişiklikle Fatih Terim Ndiaye'yi hücum alanına gönderdi.

Maçın 2. yarısına da Galatasaray ilk yarıya benzer bir planla çıktı ve oyunu kanatlara yayarak pozisyon bulmaya çalıştı. 49. dakikada sağ kanatta Mariano topla buluştu. Brezilyalı'nın ortasında topa yükselen Mitroglou oldu. Tecrübeli futbolcunun kafa vuruşu farklı şekilde auta gitti.

53. dakikada Akhisarsporlu Aykut Çeviker 2. yarının ilk sarı kartını gören isim oldu.

Maçın 63. dakikasında Akhisarspor'da Onur sağ kanattan son çizgiye indi. Yerden ortaladı. Top Sissoko'ya gelmeden Muslera kontrolü sağladı.

Bu pozisyonun hemen sonrasında Galatasaray atağa kalkan taraf oldu. Ceza alanı önünde Feghouli kaleyi karşısına aldı. Sert vurdu. Lukac son anda çeldi.

Bir kez daha Feghouli şansını denemek istedi. 65. dakikada sol kanatta ceza alanında topu alan Feghouli, şut açısı bulamadı ancak yerden orta yapmak istedi. Sonrasında Akhisarspor savunması uzaklaştırdı.

68. dakikada Barbosa, soldan ortaladı. Ceza alanında boş kalan Sissoko kale önünde vurdu. Son anda Muslera çeldi. Akabinde ofsayt bayrağı da kalktı.

71. dakikada Elvis Manu, Luyindama'nın kendisine yaptığı sert hareket sonrası sarı kart bekledi. Hakem çıkarmayınca hakemi alkışlayarak protesto etti. Bu hareket sonrası hakem Suat Arslanboğa, Manu'ya sarı kart gösterdi.

Akhisarspor ilk oyuncu değişikliğini 73'te gerçekleştirdi. Onur Ayık'ın yerine oyuna giren isim Regattin oldu.

İnanılmaz bir pozisyon

75'te Galatasaray maçtaki en net pozisyonlarından birinde kaleci Lukac'a takıldı. Onyekuru ceza alanı solunda topu aldı. Topu sağına çekti. Köşeye sert vurdu. Lukac harika çeldi. Direğe de çarpan topu Akhisarspor savunması uzaklaştırdı.

Aslan direğe takıldı

Sofiane Feghouli'nin 78. dakikadaki şutu direkten dışarı gitti. Belhanda'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Feghouli'nin şutu direkten auta çıktı.

Maçta dakikalar 79'u gösterdiğinde Akhisarspor'un file bekçisi Lukac, oyunu geciktirdiği gerekçesiyle sarı kart gördü.

Aynı dakika içerisinde Akhisarspor bir oyuncu değişikliğine daha gitti. Aykut Çeviker yerine oyuna giren isim Bilal Kısa oldu. Tecrübeli futbolcu bir dönem formasını giydiği Galatasaray'a karşı forma şansı buldu.

82. dakikada her iki takım da oyuncu değişikliklerine gitti. Akhisarspor'da Elvis Manu yerine oyuna giren isim Cikalleshi, Galatasaray'da da Ndiaye yerine Ryan Donk oyuna dahil oldu.

86. dakikada Galatasaray son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Onyekuru yerine oyuna giren isim genç Yunus Akgün oldu.

Selçuk gole çok yaklaştı

87. dakikada Galatasaray frikik kazandı. Selçuk çok sert ve isabetli vurdu. Lukac parmaklarının ucuyla kornere çeldi. Tecrübeli futbolcu gole çok yaklaştı. Galatasaray özellikle son dakikalarda ataklarını çoğalttı.

Yine Luyindama...

89. dakikada Galatasaray yine gole çok yaklaştı. Korner kullanıldı. Luyindama vurdu. Havalanan topa bir kez de Donk kafayı vurdu. Top az fakla auta gitti.

Bir kart da 90+4. dakikada Akhisarspor'dan Cikalleshi'ye çıktı.

Mitroglou galibiyeti getirdi

Mücadelenin 90+5. dakikasında Lukac'ın büyük hatası sonrası Galatasaray'da Mitroglou, topu ağlara gönderdi. Ceza alanına gelen topa Lukac çıktı. Ancak ondan önce Donk dokundu. Boşta kalan topa vuran Mitroglou, boş kaleye golünü attı ve son anlarda Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Aynı anda bu gol maçın da skoru oldu ve hakemin bitiş düdüğü ile taraftarı ile coşkulu bir şekilde sahadan ayrılan Galatasaray cephesi oldu.

Maçın 11'leri

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Ndiaye, Belhanda, Emre,Feghouli, Onyekuru, Mitroglou

Akhisarspor: Lukac, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Rotman, Sissoko, Aykut, Onur, Barbosa, Manu

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Akhisarspor’u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi’nde hafta içi Benfica ile yaptığı maçta görev alan oyunculardan Mbaye Diagne kadroda yer almazken, Ryan Donk ise yedeğe çekildi.

Akhisarspor müsabakasında bu futbolcuların yerine Emre Akbaba ile Kostas Mitroglou ilk 11’de forma giydi.

Sarı-kırmızılı takım maça, Fernando Muslera, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Kostas Mitroglou 11’i ile başladı.

Galatasaray’ın yedek kulübesinde ise Ryan Donk, İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Ömer Bayram, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik oturdu.

Diagne, Fernando ve Linnes kadroda yok

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Mbaye Diagne, Fernando Reges ve Martin Linnes, maç kadrosunda yer almadı.

Benfica ile oynanan rövanş maçında sol adalesinde zorlanma ve ödem tespit edilen Diagne, Portekiz ekibi ile yapılan ilk müsabakada sol arka grup kas tendonlarının yapışma yerinde tendinit oluşan Fernando ve sol üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma olan Linnes, müsabakada forma giyemedi.

Emre Akbaba 149 gün sonra 11’de

Akhisarspor maçının başlangıç kadrosunda yer alan Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, uzun bir aradan sonra ilk 11’de sahaya çıktı.

Süper Lig’in 7. haftasında 28 Eylül 2018’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta ayak tarak kemiği kırılan Emre Akbaba, takımının yaptığı son 27 resmi müsabakada ilk 11’de görev alamamıştı.

Emre Akbaba, 149 gün sonra bir maçta ilk 11’de forma giydi.

Akhisarspor’da 7 eksik

Cihat Arslan ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlüğe getirilen Cem Kavçak yönetiminde maça çıkan Akhisarspor’da, 7 futbolcu sakatlıkları ve cezaları nedeniyle kadroda bulunmadı.

Ege temsilcisinde sakatlıkları olan Mustafa Yumlu, Güray Vural, Miguel Lopes, Eray Ataseven ve Dany Nounkeu ile cezalı Josue Pesqueira ve Serginho, müsabakada görev yapamadı.

Saha zemini için özel önlem

Galatasaray Kulübü, kar yağış uyarısı üzerine aldığı önlemle saha zeminini korudu. Yağıştan etkilenmemesi için saha zeminine serilen branda maçtan önce kaldırıldı. Karşılaşma öncesinde çatıdaki karlar da çalışanlar tarafından temizlendi. Hayatını kaybeden eski milli futbolculardan Abdullah Çevrim için müsabakadan önce saygı duruşu yapıldı.