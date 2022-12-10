(ÖZET) Galatasaray - Adana Demirspor maç sonucu: 2-2

Galatasaray , hazırlık dönemindeki üçüncü maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Süper Lig 'in iddialı iki ekibinin mücadelesi 2-2 eşitlikle sona erdi.

Galatasaray'ın golleri; 50. ve 75. dakikalarda Yusuf Demir'den gelirken Adana Demirspor'un gollerini ise 13. ve 60. dakikalarda Fredrik Gulbrandsen kaydetti.

Sarı-Kırmızılılar, hazırlık dönemindeki üçüncü maçında da galibiyetle tanışamadı. Daha önce İstanbul'da Rayo Vallecano ve Villarreal'e kaybeden Galatasaray, Antalya'daki ilk hazırlık maçında da Adana Demirspor ile berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

GOL | 13. dakikada Adana Demirspor'da Jonas Svensson'un savunma arkasına pasına hareketlenen Fredrik Gulbrandsen, Jankat Yılmaz'ın kalesinden çıktığı pozisyonda ceza sahasının sağ çizgisine yakın bölgeden yaptığı aşırtma vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Yusuf'tan şık gol!

GOL | 50. dakikada Adana Demirsporlu iki oyuncunun arasından topla çıkan Yusuf Demir, ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve takımına beraberliği getirdi: 1-1.

GOL | 60. dakikada Jonas Svensson'un sağ kanada yolladığı topta Babajide Akintola, ortasını yaparken Fredrik Gulbrandsen, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 1-2.

GOL | 75. dakikada Galatasaray'da ceza sahası dışı sağ çaprazdan Barış Alper Yılmaz'ın sert vuruşunu kaleci Ertaç Özbir çıkarırken dönen topta Yusuf Demir, altı pas içinde kaleciden sıyrılarak topu ağlara gönderdi ve o da hem kendisinin hem takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

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İki takımın maça başladıkları ilk 11'ler

Galatasaray: Jankat, Dubois, Metehan, Emin, Kazımcan, Baran, Mata, Barış, Yusuf, Kerem, Gomis

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Emre Akbaba, Onyekuru, Gulbrandsen