(ÖZET) Fulham - Manchester United maç sonucu: 1-2

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Fulham, sahasında Manchester United'ı konuk etti. Deplasman ekibi United, uzatma dakikalarında attığı golle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Manchester United'ı galibiyete taşıyan golleri; 14. dakikada Christian Eriksen ve bu kez Eriksen'in asistinde 90+3. dakikada 18 yaşındaki Arjantinli Alejandro Garnacho kaydetti. Fulham'ın tek golü 61. dakikada Dan James'ten geldi.

5 maçlık yenilmezlik serisi, Aston Villa deplasmanında son bulan Manchester United, yeniden galibiyetle tanışarak 14 maç sonunda 26 puana ulaştı. 4 maçlık yenilmezlik serisi, geçtiğimiz hafta Manchester City'ye karşı deplasmanda alınan yenilgi ile son bulan Fulham ise üst üste 2 yenilginin ardından 15 maç sonunda 19 puanda kaldı.