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(ÖZET) Fulham - Manchester United maç sonucu: 1-2

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester United, deplasmanda karşılaştığı Fulham'ı 18 yaşındaki genç yeteneği Alejandro Garnacho'nun 90+3. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

13 Kasım 2022, Pazar 22:32 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Fulham - Manchester United maç sonucu: 1-2

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Fulham, sahasında Manchester United'ı konuk etti. Deplasman ekibi United, uzatma dakikalarında attığı golle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. 

Manchester United'ı galibiyete taşıyan golleri; 14. dakikada Christian Eriksen ve bu kez Eriksen'in asistinde 90+3. dakikada 18 yaşındaki Arjantinli Alejandro Garnacho kaydetti. Fulham'ın tek golü 61. dakikada Dan James'ten geldi. 

5 maçlık yenilmezlik serisi, Aston Villa deplasmanında son bulan Manchester United, yeniden galibiyetle tanışarak 14 maç sonunda 26 puana ulaştı. 4 maçlık yenilmezlik serisi, geçtiğimiz hafta Manchester City'ye karşı deplasmanda alınan yenilgi ile son bulan Fulham ise üst üste 2 yenilginin ardından 15 maç sonunda 19 puanda kaldı. 

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