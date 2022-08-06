ÖZET | Fulham - Liverpool maç sonucu: 2-2

İngiltere Premier Lig'de 2022-23 sezonunun ilk haftasında lige geri dönen Fulham, sahasında güçlü rakibi Liverpool'u konuk etti. Craven Cottage'taki karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Fulham, karşılaşmada iki kez öne geçse de bunu korumayı başaramadı. Ev sahibi ekibin golleri 32. ve penaltıdan olmak üzere 72. dakikada Aleksandar Mitrovic'ten geldi. Liverpool'da 51. dakikada Roberto Firmino'nun yerine oyuna giren Darwin Nunez, 64. dakikada golünü atarken 80. dakikada Mohamed Salah'ın attığı golde de asisti yapan isim oldu.