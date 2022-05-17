(ÖZET) Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 97-77

ING Basketbol Süper Ligi Play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor ’a konuk oldu. Bursaspor, sahasında Sarı-Lacivertli ekibi 97-77'lik skorla yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Bursaspor'da Onuralp Bitim 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Fenerbahçe'de Devin Booker 16 sayıyla mücadele etti.

Maça hücumda daha etkili başlayan Bursaspor, ilk çeyreği 21-15 önde tamamladı. Onuralp Bitim ve Metecan Birsen’in karşılıklı basketleriyle başlayan ikinci çeyrekte Fenerbahçe bir ara farkı 4 sayıya indirmiş olsa da Frutti Extra Bursaspor, Hayes ve Needham’la bulduğu sayılarla farkı yeniden açtı ve Yeşil-Beyazlılar devreye 40-32 önde girdi. Üçüncü çeyrekte Bursaspor farkı bir ara 17 sayıya kadar yükseltti. Sarı-Lacivertliler ise çeyreğin son 2 dakikasında farkı eriterek final çeyreğine 68-61’le geride girdi. Son çeyrekte etkisini artıran Bursaspor, üst üste bulduğu sayılarla farkı yeniden açarken parkeden de 97-77 galip ayrıldı

Seri 3. maça taşındı

Serinin 3 . maçı Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Çeyrek final serisinde iki galibiyet alan takım yarı finale yükselecek ve Gaziantep Basketbol – Darüşşafaka serisi galibiyle eşleşecek.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Zafer Yılmaz, Serhat Büker

Frutti Extra Bursaspor: Needham 12, Onuralp Bitim 22, Andrews 23, Hayes 14, Dudzinski 2, Holland 9, Metin Türen 11, Ömer Utku Al 4

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 3, Henry 13, Guduric 9, Booker 16, Vesely 4, Metecan Birsen 5, Şehmus Hazer 10, İsmet Akpınar, Biberoviç, De Colo 15, Ahmet Düverioğlu 2

1'İNCİ PERİYOT: 21-15

İLK YARI: 40-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-61



