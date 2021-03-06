ÖZET | Freiburg - Leipzig maç sonucu: 0 - 3

Bundesliga'nın 24.hafta maçında Leipzig deplasmanda Freiburg'u 3-0 yenmeyi başardı. Son dönemde performansı artan Alexander Sörloth, bir gol atarken bir de asist yaptı. Norveçli oyuncu son 3 resmi maçta toplam 5 gol katkısı yapmış oldu.

Geçen hafta Mönchengladbach karşısında son anlarda galibiyeti getiren golü atan Sörloth, bir de asist yapmıştı. Sörloth bu haftada bir gol - bir asist yaparken hafta içi kupa maçında da bir gol pası vermişti.

Leipzig bu galibiyetle Bayern Münih-B. Dortmund maçının oynanacağı haftada puanını 53 yaptı.







