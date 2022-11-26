2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Fransa, ikinci maçlar kapsamında Danimarka ile karşı karşıya geldi. Fransa, ikinci yarıda gelen goller sonucunda Danimarka'yı 2-1 mağlup ederken maça damga vuran isim Kylian Mbappe oldu.

Mbappe; 61 ve 86. dakikalarda attığı gollerle Fransa'yı galibiyete taşırken Danimarka'nın tek golü 68. dakikada Andreas Christensen'den geldi.

Grupta 2'de 2 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Fransa, son maçında Tunus ile karşı karşıya gelecek. 1 puanda kalan Danimarka'nın ise son maçtaki rakibi Avustralya olacak.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Danimarka'da sağ kanatta Rasmus Kristensen'in savunma arkasına pasını Andreas Cornelius önüne alamadı.

10. dakikada Fransa'da Theo Hernandez'in sol kanattan yaptığı ortayı arka direkte Adrien Rabiot indirdi. Vuruşa hazırlanan Olivier Giroud'dan önce müdahale eden Christian Eriksen tehlikeyi savuşturdu.

13. dakikada Fransa'nın sağ kanattan Antoine Griezmann ile kullandığı kornerde ön direkte Raphael Varane'ın yaptığı kafa vuruşunu Danimarka'da Joakim Maehle, altı pas içinde çizgiye yakın noktadan çıkarmayı başardı.

15. dakikada Fransa'da sağ kanattan Ousmane Dembele'nin yaptığı ortada Olivier Giroud'nun kafa vuruşu auta gitti.

30. dakikada Kylian Mbappe'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Jules Kounde'nin vuruşu altı pasta Pierre-Emile Höjbjerg'e çarparak kaleci Kasper Schmeichel'da kaldı.

33. dakikada Olivier Giroud ile duvar pası sonucunda ceza sahası içine giren Antoine Griezmann'ın sol kanattan vuruşunu ön direkte ayağıyla Kasper Schmeichel çıkardı. Dönen topta Aurelien Tchouameni ve Ousmane Dembele'nin vuruşları savunmadan döndü.

34. dakikada Jules Kounde'nin sağ kanattan ortasında Rasmus Kristensen, top Kylian Mbappe'ye gelmeden kafayla uzaklaştırdı.

Mbappe ile net pozisyon!

40. dakikada savunma arkasına atılan topta Ousmane Dembele, sağ kanattan topu içeri çevirirken penaltı noktasının biraz gerisinde boş pozisyonda topla buluşan Kylian Mbappe'nin uygun pozisyondaki vuruşu üstten dışarı gitti.

Nelsson korkuttu

43. dakikada Fransa'da Jules Kounde'nin müdahalesi sonrasında yerde kalan Victor Nelsson'un durumu endişe yarattı. Takım arkadaşlarının da yakından takip ettiği tedavisi sonrası Nelsson, ayağa kalkarken Jules Kounde de Fransa'da ilk sarı kart gören isim oldu.

45+3. dakikada Kylian Mbappe'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruş ön direkteki Olivier Giroud'ya çarparak geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Griezmann gole çok yaklaştı

60. dakikada Aurelien Tchouameni'nin savunma arkasına pasında Victor Nelsson'dan önce topu kontrol eden Antoine Griezmann'ın ceza sahasına girerken kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

Mbappe perdeyi açtı!

GOL | 61. dakikada hızlı çıkan Fransa'da rakip ceza sahası içinde Theo Hernandez ile paslaşan Kylian Mbappe'nin altı pas sol çaprazdan yaptığı vuruş, ağlara giderek Fransa'yı öne geçirdi: 1-0.





Cevap gecikmedi!

GOL | 68. dakikada Danimarka'nın sağ kanattan Christian Eriksen ile kullandığı kornerde ön direkte Joachim Andersen'in dokunduğu top sonrası Andreas Christensen'in kafa vuruşu, skoru eşitledi: 1-1.

78. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Adrien Rabiot'nun altı pasın içine ortasını ön direkte Andreas Christensen, müdahalesi ile kornere yolladı.

Şans Danimarka'nın yanında

78. dakikada Fransa'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Aurelien Tchouameni, altı pas içinde uygun pozisyonda kafa vuruşunu yaparken Joakim Maehle'nin sırtına çarpan top kornere gitti.

80. dakikada Fransa'da Theo Hernandez'in sol kanattan ortasında arka direkte Adrien Rabiot'nun çok şık bir şekilde yaptığı vuruş auta gitti.

Yine sahnede!

GOL | 86. dakikada Fransa'da sağ kanattan Antoine Griezmann'ın ortasına arka direkte dokunan Kylian Mbappe, takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Fransa, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti.

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İki takımın maça başladıkları ilk 11'ler

Fransa: Hugo Lloris, Jules Kounde, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez, Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Olivier Giroud

Yedekler: Steve Mandanda, Alphonse Areola, Benjamin Pavard, Axel Disasi, Matteo Guendouzi, Randal Kolo Muani, Youssouf Fofana, Jordan Veretout, William Saliba, Kingsley Coman, Ibrahima Konate, Eduardo Camavinga, Marcus Thuram

Danimarka: Kasper Schmeichel, Joachim Andersen, Andreas Christensen, Victor Nelsson, Rasmus Kristensen, Joakim Maehle, Pierre-Emile Hojbjerg, Christian Eriksen, Jesper Lindström, Mikkel Damsgaard, Andreas Cornelius

Yedekler: Oliver Christensen, Frederik Ronnow, Simon Kjaer, Mathias Jensen, Martin Braithwaite, Andreas Skov Olsen, Kasper Dolberg, Christian Norgaard, Jens Stryger Larsen, Daniel Wass, Jonas Wind, Yussuf Yurary Poulsen, Robert Skov, Alexander Bah