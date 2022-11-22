(ÖZET) Fransa-Avustralya maç sonucu: 4-1

2022 Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Turnuvanın açılış gününde ev sahibi Katar, Ekvador'la kozlarını paylaştı. Ekvador, Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia'nın golleriyle rakibini 2-0 yıktı. Bu skorla ilk kez bir ev sahibi açılış maçını kaybetti. Turnuva böylesine tarihi bir sonuçla başladı. İkinci günde ise ilk seansta İngiltere, İran'ı 6-2 yendi, şimdilik en farklı skoru aldı. 19.00 seansında Hollanda, son Afrika şampiyonu Senegal'i 2-0'la geçti. Gecenin son maçında ise ABD ile Galler 1-1 berabere kaldı.

Messi şoku yaşadı, Lewandowski penaltı kaçırdı

Dünya Kupası rüzgarı devam ederken bugün de yine süperstarlar sahne aldı. Günün ilk maçında Lionel Messi'li Arjantin, Suudi Arabistan karşısında şoku yaşadı, 2-1 kaybetti. 16.00 seansında Danimarka ile Tunus golsüz berabere kaldı. 19.00'da ise Robert Lewandowski'nin penaltı kaçırdığı maçta Polonya ile Meksika 0-0 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Plan tuttu

3. günün son seansında ise son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, D Grubu'nda Avustralya ile kozlarını paylaştı. Turnuva öncesi son günde Ballon d'Or sahibi Karim Benzema'nın sakatlığıyla sarsılan Horozlar, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Antonio Griezmann ve Olivier Giroud gibi yıldızlarıyla skoru almaya çalıştı. Avustralya ise daha mütevazı kadrosuyla sürpriz peşindeydi. Ancak Fransızlar'ın planı tuttu.

Şoku atlattı, şovu yaptı

Henüz 9'da Avustralya sürpriz bir şekilde Craig Goodwin'le golü bulsa da Horozlar pes etmedi, rakip kaleye yüklenip, oyuna ağırlığını koydu. 27'de Adrien Rabiot sahneye çıktı, 5 dakika sonra Olivier Giroud attı ve 5 dakika içinde Fransa 2-1 öne geçti. 68'de Fransızlar'ın altın çocuğu Kylian Mbappe de fileleri sarstı ve 3 dakika sonra yine Giroud golü buldu ve maçın skorunu belirledi: 4-1.

Rekorların gecesi

Fransa bu skorla turnuvaya 3 puanla başlayıp, ilk maçlar sonunda Danimarka ve Tunus'un önünde D Grubu'nda liderlik koltuğuna oturdu. Fransa'nın yıldızı Giroud da attığı iki golle efsane oyuncu Thierry Henry'in rekorunu egalet etti ve yıldız isimle birlikte Fransa Milli Takımı'nda en çok gol atan oyuncu (57) unvanını aldı. Bugün bir başka rekor kıran isimde Antonio Griezmann oldu. Tecrübeli oyuncu, Fransa ile üst üste 68. maçına çıkarak rekorun sahibi oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Victor Gomes ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

GOL!

9' Leckie sağ kanattan topu yerden arka direğe gönderdi, Goodwin yakın mesafeden tavana vurdu ve Avustralya'yı zorlu maçta 1-0 öne geçirdi.

GOL!

27' Kullanılan köşe vuruşu sonrasında uzaklaştırılan topta Fransa atağı devam etti, orta alandan yapılan içeri ortada Rabiot ceza alanında boşta kaldı, kafayı vurdu ve kaleci Ryan'ı çaresiz bıraktı. Skor şimdi 1-1.

GOL!

32' Avustralya çıkarken Rabiot topu kaptı, Mbappe'ye attı, Mbappe harika topuk pasıyla yeniden Rabiot'u gördü, Rabiot içeri çevirdi, Giroud kale dibinde dokundu. Fransa 5 dakikada maçı çevirdi! 2-1.

KAÇTI!

45' Griezmann ceza alanı sağ çaprazından içeri çevirdi, Mbappe penaltı noktası üzerinden vurdu ancak müsait pozisyonda auta attı.

DİREK!

45+2' McGree sol kanattan ortaladı, Irvine kafayı vurdu ancak top yan direkten auta çıktı.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

50' Sol kanattan Theo Hernandez ortaladı, Giroud şık bir vole vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

GOL!

68' Mbappe ceza sahası sol çaprazından vurdu, top taca doğru gidiyordu, Dembele tuttu, bu kez o içeri ortaladı, az önce topu taca doğru vuran Mbappe iyi yükseldi, kafayı vurdu ve farkı 2'ye çıkarttı.

BİR GOL DAHA!

71' Mbappe sol kanattan çizgiye indi, ortaladı, Giroud penaltı noktası üzerinden kafayı vurdu ve skoru 4-1'e getirdi.

90' Karşılaşmanın sonuna +7 ekleniyor.

Mücadele sona erdi.

Fransa-Avustralya 11'ler:

Fransa: Lloris, Pavard, Upamecano, Hernandez, Konate, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Dembele, Mbappe, Giroud.

Avustralya: Ryan, Atkinson, Rowles, Souttar, Behich, Mooy, McGree, Irvine, Leckie, Goodwin, Duke.