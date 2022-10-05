(ÖZET) Frankfurt - Tottenham maç sonucu: 0-0

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Eintracht Frankfurt, sahasında Tottenham'ı konuk etti. Karşılaşma 0-0 sona erdi ve günün golsüz biten tek Şampiyonlar Ligi mücadelesi oldu.

Marsilya'nın Sporting karşısında aldığı galibiyet, gruptaki çekişmenin düzeyini artırırken 6 puanlı Portekiz ekibinin zirvede yer aldığı tabloda Frankfurt ve Tottenham, 4'er puanla lideri takip ettiler.

Tottenham'ın deplasman krizi

Avrupa kupalarında deplasmanda gol sıkıntısı yaşayan Tottenham, yine Avrupa kupalarında oynadığı son 7 maçta galibiyet alamamış oldu.

Frankfurt, İngilizlere kaybetmiyor

Frankfurt, İngiliz takımlarına karşı dikkat çekici bir başarı elde etmiş durumda. Alman ekibi, İngiliz ekiplerine karşı Avrupa kupalarında oynadığı son 9 maçta sadece 1 yenilgi aldı. Frankfurt'un İngiliz rakiplerine karşı son 9 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunuyor.