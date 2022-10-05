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(ÖZET) Frankfurt - Tottenham maç sonucu: 0-0

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Tottenham, deplasmanda karşılaştığı Eintracht Frankfurt ile 0-0 berabere kaldı ve Tottenham'ın Avrupa kupalarında deplasmanda maç kazanamama serisi devam etmiş oldu.

05 Ekim 2022, Çarşamba 00:34 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Frankfurt - Tottenham maç sonucu: 0-0

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Eintracht Frankfurt, sahasında Tottenham'ı konuk etti. Karşılaşma 0-0 sona erdi ve günün golsüz biten tek Şampiyonlar Ligi mücadelesi oldu. 

Marsilya'nın Sporting karşısında aldığı galibiyet, gruptaki çekişmenin düzeyini artırırken 6 puanlı Portekiz ekibinin zirvede yer aldığı tabloda Frankfurt ve Tottenham, 4'er puanla lideri takip ettiler. 

Tottenham'ın deplasman krizi

Avrupa kupalarında deplasmanda gol sıkıntısı yaşayan Tottenham, yine Avrupa kupalarında oynadığı son 7 maçta galibiyet alamamış oldu. 

Frankfurt, İngilizlere kaybetmiyor

Frankfurt, İngiliz takımlarına karşı dikkat çekici bir başarı elde etmiş durumda. Alman ekibi, İngiliz ekiplerine karşı Avrupa kupalarında oynadığı son 9 maçta sadece 1 yenilgi aldı. Frankfurt'un İngiliz rakiplerine karşı son 9 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunuyor. 

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