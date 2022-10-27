(ÖZET) Fiorentina - Başakşehir maç sonucu: 2-1

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir, A Grubu'ndaki 5. maçında deplasmanda Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 2-1'lik sonuçla galip ayrıldı.

Başakşehir, 15. dakikada Danijel Aleksic'in golüyle öne geçse de Fiorentina'yı galibiyete taşıyan goller; 26. ve 62. dakikalarda Luka Jovic'ten geldi.

Grupta ilk golünü yiyen ve ilk yenilgisini alan Başakşehir, 10 puanda kalırken rakibi Fiorentina da 10 puana yükselmiş oldu. İstanbul'da rakibini 3-0 mağlup etmeyi başarmış Başakşehir, liderlik adına avantajını korudu. Temsilcimiz, son hafta iç sahada karşılaşacağı Hearts'ü mağlup etmesi durumunda Fiorentina'nın son hafta oynayacağı Rigas Skola maçının sonucuna bakmaksızın grubundan lider çıkmış olacak.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Fiorentina'da Riccardo Saponara'nın sol kanattan yaptığı ortaya Başakşehir savunması dokunamazken ceza sahası içinde topla buluşan Christian Kouame'nin vuruşu, üstten dışarı gitti.

GOL | 15. dakikada kaleci Muhammed Şengezer'in uzun topunda savunma arkasına hareketlenen Danijel Aleksic, Pierluigi Gollini'nin kalesinden çıktığı pozisyonda topu ağlara göndermeyi başardı: 0-1.

GOL | 26. dakikada Fiorentina'da Dodo'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Christian Kouame'nin içeri çevirdiği topa altı pasta dokunan Luka Jovic, takımına beraberliği getirdi: 1-1.

28. dakikada Fiorentina'da Christian Kouame'nin çok uzak mesafeden yaptığı sert vuruşu Muhammed Şengezer çıkararak kornere yolladı.

31. dakikada Fiorentina'da Aleksa Terzic'in sol kanattan yaptığı ortaya Luka Jovic'in vuruşu, etkili olmadı ve top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

Başakşehir kalesinde büyük tehlike

35. dakikada Fiorentina'da Christian Kouame'nin savunmaya çarparak sol kanada açılan vuruşu sonrası Riccardo Saponara, ortasını yaparken Luka Jovic'in yine altı pastan uyun pozisyonda yaptığı vuruş, bu kez üstten dışarı gitti.

Mahmut devam edemedi

İlk yarının son bölümünde belinden sakatlık problemi yaşayan Mahmut Tekdemir, oyuna devam edemeyerek 45. dakikada yerini Berkay Özcan'a bıraktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

49. dakikada Fiorentina'nın sol kanattan gelişen atağında ceza sahası içinde topla buluşan Luka Jovic'in dönerek yapmak istediği vuruş, Lucas Biglia'dan döndü.

55. dakikada Fiorentina'nın sol kanattan kullandığı kornerde Nikola Milenkovic'in kafa vuruşu sonrası altı pas içinde Luka Jovic'in topa dokunuşunda kaleci Muhammed Şengezer, önemli bir kurtarışa imza attı.

56. dakikada sağ kanatta paslaşarak rakip ceza sahası çevresine gelen Başakşehir'de Daniejel Aleksic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

GOL | 62. dakikada Fiorentina'nın sol kanattan gelişen atağında Riccardo Saponara'nın ceza sahası içine yaptığı ortada Christian Kouame'nin vuruşunu kaleci Muhammed Şengezer çıkarırken dönen topta Luka Jovic, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.

79. dakikada Fiorentina'da Arthur Cabral'ın ceza sahası içerisine çevirdiği topta Jonathan Ikone'nin vuruşu etkisiz olurken Junior Caiçara, topu altı pas içerisinden çıkardı. Dönen topta Giacomo Bonaventura'nın penaltı noktası civarından uygun pozisyondaki vuruşu ise az farkla dışarı gitti.

86. dakikada Başakşehir'de Bertrand Traore'nin orta sahada kaybettiği top sonrası Başakşehir'i eksik yakalayan Fiorentina'da Cristiano Biraghi'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Arthur Cabral'ın vuruşunu kaleci Muhammed Şengezer çıkardı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Fiorentina, karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

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STAT: Artemio Franchi

HAKEMLER: Allard Lindhout, Mario Diks, Charles Schaap

FIORENTINA: Gollini - Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic (Dk. 83 Biraghi), Barak (Dk. 77 Bonaventura), Amrabat, Mandragora, Kouame, Jovic (Dk. 72 Arthur), Saponara (Dk. 77 Ikone)

BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer - Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Aleksic, Biglia (Dk. 52 Ömer Ali Şahiner), Mahmut Tekdemir (Dk. 45 Berkay), Deniz Türüç (Dk. 74 Serdar Gürler), Mounir Chouiar (Dk . 75 Traore), Okaka

Goller: Dk. 26, Dk. 61 Jovic (Fiorentina) - Dk. 15 Aleksic (Başakşehir)

SARI KARTLAR: Milenkovic, Mandragora (Fiorentina) - Okaka, Mounir Chouiar, Deniz Türüç (Başakşehir)