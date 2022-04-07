(ÖZET) Feyenoord-Slavia Prag maç sonucu: 3-3

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Feyenoord, temsilcimiz Fenerbahçe 'yi de eleyen Slavia Prag'ı konuk etti. Milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün 90 dakika sahada kaldığı karşılaşma adeta gol düellosu şeklinde geçti.

10'da Luis Sinisterra, Hollanda ekibini öne geçirdi. 41'de Peter Olayinka takımını soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle götürdü. 67'de Çek temsilcisi, Yira Collins Sor'un golüyle 2-1 öne geçti. 74'te Marcos Senesi ile beraberliği yakalayan Feyenoord'da 86'da milli futbolcumuz Orkun sahneye çıktı. 21 yaşındaki futbolcu harika bir frikik golüyle takımını 3-2'lik üstünlüğe taşıdı. Ancak Feyenoord skoru tutamadı ve uzatma anlarında Ibrahim Traore skoru belirledi: 3-3.

Bu gol düellesonun ardından gözler gelecek hafta Çekya'da oynanacak olan rövanşa çevrildi.