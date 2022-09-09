(ÖZET) Ferencvaros-Trabzonspor maç sonucu: 3-2

UEFA Şampiyonlar Lig Play-Off Turu'nda Danimarka'nın Kopenhag takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor , H Grubu ilk maçına Ferencvaros karşısında çıktı. Ferencvaros Stadı'nın ev sahipliği yaptığı ve İtalyan hakem Fabio Maresca yönettiği 90 dakikada gülen taraf ev sahibi oldu.

Macar ekibi, 16. dakikada Eldar Civic'in kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynadığı maçı Tokmac Nguen (2) ve Adama Traore'nin attığı gollerle 3-2 kazandı. Temsilcimizde Maxi Gomez ve Umut Bozok'un attığı goller puan için yeterli olmadı.

H Grubu'ndaki diğer maçta Monaco, deplasmanda Kızılyıldız'ı Breel Embolo'nun 74. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Ferencvaros, haftayı lider kapattı. Monaco, 3 puanla 2. sırada yer alırken Kızılyıldız 3., temsilcimiz Trabzonspor ise son sırada yer aldı.

15 Eylül Perşembe günü Abdullah Avcı yönetimindeki temsilcimiz, Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Ferencvaros ise Monaco deplasmanına gidecek.

Maçtan dakikalar:

5. dakikada Vecsei’nin ceza sahası içine doğru gönderdiği topu iyi takip eden Tokmac Nguen, tek vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Taha Tepe’nin sağından ağlarla buluşturdu. 1-0

16. dakikada Civic’in Larsen yaptığı hareket sonrası pozisyonu VAR’da inceleyen hakem Fabio Maresca, Ferencvaroslu oyuncuyu kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi.

24. dakikada Bakasetas’ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Dibusz, direk dibinden meşin yuvarlağı çıkardı.

25. dakikada Bakasetas’ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Gomez’in vuruşunda kaleci Dibusz’dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

27. dakikada Gomez’in ceza sahası dışında ayağının dışıyla vuruşunda kaleci Dibusz, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

28. dakikada Tokmac Nguen’in derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Traore’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

39. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Bakasetas’ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gomez meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1

44. dakikada sağ taraftan yapılan ortaya, Hugo’nun ceza sahası içinde elle müdahale etmesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Tokmac Nguen, kaleci Taha’nın sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

51. dakikada Wingo’nun ceza sahası dışından sert şutu üst direğe çarparak auta çıktı.

58. dakikada Eren Elmalı’nın yerden ceza sahası dışına gönderdiği topa Bakasetas’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dibuzs’da kaldı.

66. dakikada Besic’in pasıyla ceza sahası içinde topu göğsüyle yumuşatarak önüne alan Traore’nin vuruşunu kaleci Taha Tepe kornere çıkardı.

69. dakikada Yusuf Yazıcı’nın yerden sert şutunda yerden seken topu kaleci Dibusz, kornere çıkardı.

71. dakikada ceza sahası içinde Gomez’in pasında meşin yuvarlağı bekletmeden vuran Umut Bozok’un şutunda top kaleci Dibusz’un solundan ağlarla buluştu. 3-2

Müsabaka ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Groupama Arena

Hakemler: Fabio Maresca xxx, Giovanni Baccini xxx, Davide Imperiale xxx

Ferencvaros: Dibusz xxx, Wingo xxx, Samy Mmaee xxx, Knoester xxx, Civic x, Besic xxx (Kovacevic dk. 90 ?), Vecsei xx (Laidouni dk. 76 x) Zachariassen xxx, Traore xxx, Tokmac Nguen xxx (Gojak dk. 76 x), Frank Boli xx (Botka dk. 20 x)

Yedekler: Adam Bogdan, Mergl, Mercier, Anderson Esiti, Paszka, Marguinhos, Lisztes, Ryan Mmaee

Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov

Trabzonspor: Taha Tepe x, Larsen x, Bartra x, Hugo x (Eren Elmalı dk. 46 x), Denswil x (Djaniny dk. 73 x), Gbamin x (Hamsik dk. 46 x), Bakasetas x, Abdulkadir Ömür x (Umut Bozok dk. 60 x), Bardhi x (Yusuf Yazıcı dk. 46 x), Trezeguet x, Gomez x

Yedekler: Uğurcan Çakır, Kağan, Siopis, Naci, Yusuf Erdoğan, Doğucan, Lahtimi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Tokmac Nguen (dk. 5 ve 44 pen.), Traore (dk. 29) (Ferencvaros), Gomez (dk. 39), Umut Bozok (dk. 71) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Civic (dk. 16) (Ferencvaros)

Sarı kartlar: Bardhi (Trabzonspor), Besic, Traore, Knoester (Ferencvaros)