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ÖZET | Ferencvaros - Barcelona maç sonucu: 0-3

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu karşılaşmasında lider Barcelona Ferencvaros deplasmanında 3-0'lık skorla rahat bir galibiyet aldı ve puan kaybetmeden yoluna devam etmeyi başardı.

02 Aralık 2020, Çarşamba 23:24 Son Güncelleme:
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ÖZET | Ferencvaros - Barcelona maç sonucu: 0-3

Şampiyonalr Ligi'nde G Grbu 5. hafta mücadelesinde Barcelona, Macaristan deplasmanındaydı. Maçın 14. dakikasında Griezmann Barça'yı 1-0 öne geçirdi. 20. dakikasında Braithwaite skoru 2-0 yaptı. 28'de Dembele farkı 3'e çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda başka gol olmadı ve Barcelona 3 puanı 3 golle alarak grupta kayıpsız olarak 5 maçta 15 puana ulaştı. Macar temsilcisi Ferencvaros ise 1 puanda kaldı.

Ferencvaros - Barcelona maçı ilk 11'leri:

Ferencvaros: Dibusz, Blazic, Frimpong, Dvali, Botka, Siger, Somalia, Heister, Isael, Uzuni, Nguen

Barcelona: Neto, Dest, Mingueza, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Pjanic, Dembele, Griezmann, Trincao, Braithwaite


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