(ÖZET) Fenerbahçe - Villarreal maç sonucu: 2-1

Fenerbahçe , Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında ikinci İspanyol rakibiyle karşı karşıya geldi. Rayo Vallecano'yu 3-1 ile geçen Fenerbahçe, bir diğer LaLiga ekibi Villarreal'i de 2-1 mağlup etti.





Fenerbahçe, Rayo Vallecano maçında olduğu gibi Villarreal karşısında da geri düştü. 24. dakikada Etienne Capoue'nin golü, konuk ekibi öne geçirirken Sarı-Lacivertliler 31. dakikada Serdar Dursun ve 78. dakikada Joshua King ile rakibine cevap verdi.

Maçtan bölümler

GOL | 24. dakikada hızlı çıkan Villarreal'de Diego Collado'nun sol kanattan ceza alanı içine çevirdiği topta altı pas üzerinde boş kalan Etienne Capoue, yaptığı vuruşla Villarreal'i öne geçirdi: 0-1.

PENALTI | 29. dakikada Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski'nin ortasında ceza sahası içinde Serdar Dursun yerde kaldı ve Sarı-Lacivertliler, penaltı kazandı.

GOL | 31. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Serdar Dursun, skora beraberliği getirdi: 1-1.

Golden sonra Fenerbahçeli oyuncular, bir önceki maçta sakatlanan takım arkadaşları Joao Pedro'yu unutmadılar.

GOL | 78. dakikada Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin ceza sahasına uzun pasını Mert Hakan Yandaş kafayla indirdi ve Joshua King, yerden seken topa gelişine şık bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi: 2-1.

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İki takımın maça başladıkları ilk 11'ler

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Ezgjan Alioski, Willian Arao, Miha Zajc, Lincoln, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun

Villarreal: Pepe Reina, Dela, Jorge Cuenca, Raul Albiol, Juan Mojica, Etienne Capoue, Francis Coquelin, Dani Parejo, Luis Quintero, Diego Collado, Gerard Moreno