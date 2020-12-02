ÖZET Fenerbahçe-USK Praha maç sonucu: 77-70

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Euroleague'deki ilk maçında Çek ekibi USK Paraha'yı geriden gelip devirdi: 77-70. Pandemi nedeniyle Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan B Grubu mücadelesinde Sarı-Lacivertliler devresini 43-32 yenik geride tamamladığı karşılaşmanın 25. dakikasında 54-40 gerideydi. Bitime 5 dakika kala Thomas ile skoru 64-64'te dengeleyen Sarı-Lacivertliler kalan bölümde üstünlüğü ele alıp maçı kazandı. Kanarya 2. maçını bugün 17.00'de Polonya ekibi Arka Gdynia ile oynayacak.
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