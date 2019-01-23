(ÖZET) Fenerbahçe - Ümraniyespor maç sonucu 0-1

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Ümraniyespor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe kupadan elendi.

Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor ise tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Ümraniyespor ilk maçı da 1-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe Süper Lig'de yaşadığı kötü gidişi Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdürdü.

Maçtan dakikalar...

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Chelsea'li Victor Moses karşılaşmayı tribünden takip etti.

18. dakikada Valbuena’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Neustadter’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.

27. dakikada orta sahada bulunan Valbuena’nın pasında defansın arkasına sarkan Şener’in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.

29. dakikada Hasan Ali’nin ceza sahası dışı sol çaprazından yerden sert yaptığı vuruşta kaleci Burak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Hasan Ali’nin sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Slimani’nin kafa vuruşunda top kaleci Burak’ta kaldı.

43. dakikada Valbuena’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde defansın uzaklaştırmadığı topu önünde bulan Skrtel’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle geçildi.

İkinci yarı başladı...

68. dakikada maçın hakemi Serkan Tokat, Slovak oyuncu Skrtel'e VAR ekranında yaptığı incelemenin ardından doğrudan kırmızı kart gösterdi.

89. dakikada Leandrinho Ümraniyespor'u 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe - Ümraniyespor 11'ler...

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, M.Topal, Benzia, Ayew, Valbuena, Slimani, Frey

Ümraniyespor: Burak, Alaaddin, Merthan, Tarık, Yasir, Timur, Serkan, Vasilogiannis, Madinda, Emircan, Leandrinho



