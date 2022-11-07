(ÖZET) Fenerbahçe-Sivasspor maç sonucu: 1-0

Avrupa'da çok iyi bir sezon geçiren Fenerbahçe ile Sivasspor , Süper Lig 'in 13. haftasında Kadıköy'de karşılaştı. Son 7 lig maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak muhteşem bir çıkış yakalayan, 26 puanla liderlik koltuğunda oturan, rüzgarı arkasına alan, önüne çıkan engelleri bir bir geçen Jorge Jesus’un ekibi tüm zorluklara rağmen Yiğido'yu da devirdi.





Valencia'dan 14 gol, 4 asist...

48. dakikada Sarı-Lacivertliler'in golcüsü Michy Batshuayi çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 10 kişi kalan Kanarya, 51'de Ezgjian Alioski'nin yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Enner Valencia 55'te fileleri havalandırdı. Ekvadorlu yıldız henüz Kasım ayının başında olmamıza rağmen bu sezon şimdiden 14 gol, 4 asiste ulaştı.

Aranılan gol gelmedi

Golden sonra Sivasspor, bir kişi eksik oynayan Fenerbahçe'nin üzerine gitse de bir türlü aradığı golü bulamadı ve mücadele 1-0 sona erdi.

Bu sonuçla Kanarya puanını 29 yaparak liderliğini sürdürdü. Sivas ise 10 puanla ateş hattında kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

3' İrfan Can Kahveci çok uzaklardan vurdu, kaleci Ali Şaşal kornere çeldi.

10' Valencia kaleyi tam cepheden gören noktadan kazanılan frikikte sert vurdu ancak aut.

11' Valencia savunma arkasına sarkan Emre Mor'u gördü, yıldız oyuncu kaleci Ali Şaşal'ı geçti, dar açıdan vurdu ancak top yan ağlarda.

21' İrfan Can ceza yayının az gerisinden kazanılan serbest vuruşta direkt kaleyi düşündü ancak top üstten dışarı çıkıyor.

27' Dia Saba aradan oynadı, Yatabare ceza alanı içinde sol çaprazdan kaleci Altay'ın üzerinden aşırtmak istedi ancak Altay gole izin vermedi.

ÜST AĞLARDA!

30' Sol kanattan gelişen Sivasspor atağında ceza alanına çevrilen topa Dia Saba vurdu, Alioski'ye çarpıp yön değiştiren top üst ağlarda kaldı.

45' İlk yarının sonuna +5 ekleniyor.

Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

KIRMIZI KART!

48' İlk yarının son anlarında sarı kart gören Batshauyi, Ziya Erdal'a yaptığı faul sonrasında ikinci sarıyı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

PENALTI!

51' Sol kanattan ceza alanına giren Alioski, Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı, Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

55' Valencia penaltı atışını gole çevirdi, topu ve Ali Şaşal'ı ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

70' Maçta tempo düştü.

82' Saba'nın ortasında Aaron Appindangoye kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.

90' Karşılaşmanın sonuna +8 ekleniyor.

90+8' Ferdi Kadıoğlu kaptığı topla hızla çıktı, kaleciyi önde gördü, uzaktan vurdu, aut.

Mücadele sona erdi.

Fenerbahçe-Sivasspor 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can, Emre Mor, Valencia, Batshuayi.

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner, Ziya, Keita, Ulvestad, Dia Saba, Erdoğan, Gradel, Yatabare



