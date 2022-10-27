(ÖZET) Fenerbahçe - Rennes maç sonucu: 3-3

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında aynı puana sahip ve averajla 2. sırada yer alan Rennes'i ağırladı. Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Novak Simovic'in yönettiği 90 dakika tam bir gol düellosuna sahne oldu. Henüz 30. dakikada 3-0 geriye düşen temsilcimiz, maçı bırakmadı, muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

42. dakikada Enner Valencia ile umutlanan temsilcimiz, ikinci yarıda rakip kaleyi abluka altına aldı. 82. dakikada Miha Zajc'ın frikik golüyle farkı 1'e indiren Sarı Lacivertliler, 88. dakikada Emre Mor'la eşitliği yakaladı.

Sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılan Fenerbahçe, grupta oynadığı 5 maç sonunda 11 puanla lider durumda bulunuyor. Rennes ise aynı puan ve averajla 2. sırada. Liderlik, son maçta alınacak skorlara göre belirlenecek. Grubun son maçlarında Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanına giderken, Rennes sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek.

Maçtan dakikalar:

3' Fenerbahçe'de Arao, hava topu mücadelesinde Gouiri'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

GOL | 5' Orta alanda Ugochukwu'nun müdahalesi sonrası İrfan Can yerde kaldı, hakem oyunu sürdürdür. Devam eden pozisyonda hızlı hücuma çıkan Rennes'de sol kanattan koşu yapan Truffert, yerden sert çevirdi. Boş durumdaki Gouiri, tek vuruşunu yaptı ve Altay'ı geçen top ağlarla buluştu.

8' Osayi Samuel'in ceza sahasının sağından içeri çevirdiği topta Theate tehlikeyi uzaklaştırdı.

10' Majer'in ceza sahası dışından sol ayağıyla attığı şutta top uzak köşeye gitti. Altay'ın parmaklarının ucuyla dokunduğu top ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonrası gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

13' İrfan Can'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta top direğin yanından az farkla auta çıktı.

15' Sağdan Valencia'nın ceza sahasına yaptığı ortaya ön direkte Pedro kafayı vurdu ama bu top yandan auta gitti.

GOL | 16' Rennes farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Gouri'nin pasına hareketlenen Terrier'nin şutunda top ağlara gitti.

20' Serdar Aziz'in ortasını kaleci Mandanda tokatladı. Arkaya seken topu Lincoln içeri çevirdi. Valencia'nın vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.

27' Miguel Crespo'nun ceza sahasına çevirdiği topu Mandanda yumrukladı, İrfan Can tekrar içeriye çevirdi. Kale önünde vuruşunu yapan Joao Pedro topu ağlara gönderdi, gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

GOL | 30' Rennes, Amine Gouiri'nin golüyle farkı 3'e çıkardı. Bourigeaud'ın ceza sahası içine çevirdiği topta Gouiri, düzgün bir dokunuşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu, kendisinin 2., takımının ise 3. golünü kaydetti.

35' Fenerbahçe'de Valencia, Rodon'un müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Sarı Lacivertliler penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

38' İrfan Can'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Bright Osayi-Samuel'in arka direğe gönderdiği topu Hamari Traore kornere çeldi. Sol kanattan Lincoln'ün kullandığı kornerde Serdar, topu kale önüne indirmek istedi. Savunmaya çarpan top kaleci Mandanda'da kaldı.

GOOOL | 42' İrfan Can, Terrier'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve Fenerbahçe sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı, topun başına yine milli oyuncu geçti. İrfan'ın ortasına koşu yapan Valencia, kaleye yakın bir mesafede yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

45+2' Pedro'nun sağ kanattan çevirdiği topa Crespo hareketlendi. Portekizli orta sahanın ceza sahasında kaleye yakın mesafede attığı şutta Mandanda gole izin vermedi.

İlk 45 dakika Rennes'in 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

51' Crespo'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Osayi, içeriye ortasını yaptı. Valencia'dan önce savunma araya girdi.

52' İlk yarısının son anlarında Enner Valencia ile Steve Mandanda çarpışmış ve kafasına darbe alan Fransız kaleci bir süre yerde kalmıştı. Mücadelenin 52. dakikasında Fransız ekibinde Mandanda oyuna devam edemedi ve eldivenlerini Doğan Alemdar'a devretti. Rennes forması giyen 19 yaşındaki Doğan da kariyerindeki ilk Avrupa Ligi maçına Fenerbahçe karşısında çıktı.

55' Fenerbahçe'de Valencia, arka direkte bulunan Lincoln'ü pasını aktarmak istedi, araya giren savunma tehlikeyi önledi.

60' Fenerbahçe'de sakatlanan Gustavo Henrique'nin yerine Alioski girdi. Oyuna 3 müdahale daha yapan Jesus, İrfan Can'ın yerine Emre Mor, Joao Pedro'nun yerine Batshuayi ve Arao'nun yerine Zajc'ı oyuna sürdü.

66' Savunma arkasına atılan topta Batshuayi çaprazdan kaleye gönderdi ama öncesinde Belçikalı golcü için ofsayt bayrağı havaya kalktı.

71' Emre Mor'un ara pasında Batshuayi'yi geçen topa arka direkte Valencia hamle yaptı. Ekvadorlu hücumcunun sol çaprazdan şutunda top auta gitti.

79' Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'nin yerine Arda Güler oyuna dahil oldu.

80' Ceza sahasında sekerek havadan gelen topu iyi kontrol eden Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar kornere çeldi.

GOOOL | 82' Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Serbest vuruşta topun başına geçen Zajc, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3.

GOOOL | Fenerbahçe'den muhteşem geri dönüş! Seken topla buluşan Emre Mor, sağ çaprazsan içeri girerek kaleci Doğan Alemdar ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 3-3.

Mücadele 3-3'lük skorla berabere sona erdi.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic

FENERBAHÇE: Altay - Serdar Aziz, Gustavo (Dk.60 Alioski), Szalai, Osayi-Samuel, Arao (Dk.61 Zajc), Crespo, Lincoln (Dk.78 Arda Güler), İrfan Can (Dk.61 Emre Mor), Valencia, Pedro (Dk.61 Batshuayi)

RENNES: Mandanda (Dk.52 Doğan Alemdar) - Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bouriguaud (D.70 Assignon), Tait, Ugochukwu, Terrier (Dk.84 Kalimuendo-Muinga) , Majer (Dk.71 Desire Doue), Gouiri (Dk.84 Sulemana)

GOLLER: Dk.42 Valencia, Dk.82 Zajc, Dk.88 Emre Mor (Fenerbahçe) - Dk.5, Dk.30 Gouiri, Dk.16 Terrier (Rennes)

SARI KARTLAR: Arao, İrfan Can (Fenerbahçe) - Desire Dou, Ugochukwu, Traore (Rennes)