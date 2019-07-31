(ÖZET) Fenerbahçe - Real Madrid maç sonucu: 3-5

AUDI Cup'ta Bayern Münih karşısında farklı mağlubiyet alan ve taraftarını üzen Fenerbahçe, bir başka dünya devi Real Madrid karşısında 5-3'lük skorla mağlup oldu ancak oynanan futbol umut vericiydi.

Özellikle genç oyuncular sınıfı geçerken kaleci Altay kalesinde devleşti. Ozan Tufan attığı müthiş gol ve pozitif oyunuyla beğeni akzanırken, Murat Sağlam Ferdi Kadıoğlu gibi isimler de alkış topladılar.

Savunma hattında özellikle Diego Reyes çok kritik hatalar yaparken, gollerin birçoğunda da sorumluluk sahibiydi!

Maçtan dakikalar...

6' Fenerbahçe Garry Rodrigues'in golüyle Real Madrid karşısında 1-0 öne geçti.

Pas Kruse'den...

8' Fenerbahçe yine tehlikeli geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Vedat Muriç'in şutu çizgiden çıktı.

10' Fenerbahçe dalga dalga geliyor. Ozan Tufan'ın uzaktan şutunu kaleci Keylor Navas çeldi.

12' Real Madrid Benzema'nın golüyle beraberliği yakaladı. Diego Reyes'ten büyük hata...

Sağ kanattan Vibicius Junior'un ortasında Diego Reyes topa vuramadı, bomboş kalan Benzema golü attı.

14' Benzema sol çaprazda ceza alanında kaleci Altay'la karşı karşıya kaldı. Fransız forvetin şutunu Altay çıkardı. Bravo Altay...

18'de Ferdi Kadıoğlu'nun ceza alanı dışından şutu üstten auta gitti.

27' Real Madrid Benzema'nın attığı golle 2-1 öne geçti.

Sağ kanattan Kroos'un ortasından gelen topa Reyes'in yanından kafayı iyi vuran Benzema golü attı. Reyes iki golde de hatayı yapan oyuncu...

34' Nabi Dirar Fenerbahçe adına skora 2-2'lik eşitliği getiren golü attı.

38' Muriç'in ceza alanından şutunu Keylor Navas kornere çeldi.

İlk yarı 2-2 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

53' Benzema sağ kanattan gelen ortaya kafayı vurdu ve skoru 3-22ye getiren golü attı. Diego Reyes yine Benzema'yı savunamadı.

58' Benzema kaleci ALtay'la karşı karşıya kaldı ancak Altay yine başarılıydı.

59' Ozan Tufan uzaklardan inanılmaz vurdu ve Keylor Navas'ı avladı; 3-3.

Golün Altay'ın yaptığı kurtarıştan sonra gelmesi önemli not...

62' Diaz ceza alanı dışından sert vurdu, Altay çıkardı. Seken topa Nacho dkundu ve golü attı. Real Madrid 4-3 önde...

79' Mariano Diaz skoru 5-3'e getiren golü attı.

Maç 5-3 Real Madrid üstünlüğüyle sona erdi.

İki takımın ilk 11'leri:

Fenerbahçe:

Altay, Murat, Reyes, Jailson, Dirar, Alper, Ozan, Ferdi, Kruse, Rodrigues, Muriqi

Real Madrid:

Keylor Navas, Marcelo, Varane, Nacho, Odriozola, Valverde, Isco, Kroos, Hazard, Vinicius Jr, Benzema