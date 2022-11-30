(ÖZET) Fenerbahçe-Rayo Vallecano maç sonucu: 3-1

Fenerbahçe , Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada ilk maçına bugün çıktı. Kulüpler Birliği Vakfı'nın düzenlediği Dostluk Turnuvası'nda ilk rakip Rayo Vallecano oldu. Sarı Lacivertliler'de sakatlıktan yeni kurtulan Gustavo, Mert Hakan, Emre Mor, Ferdi ve Luan Peres'in riske edilmedi.

Trejo'nun golüyle geriye düştüler

Jorge Jesus, genç oyuncuların yanı sıra sezonun ilk bölümünde fazla forma şansı bulamayan öğrencilerine şans verdi. Mücadele hızlı başlarken Vallecano, 22. dakikada Oscar Trejo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Kanarya bu dakikanın ardından baskısını artırsa da ilk 45'te aradığı golü bulamadı.





Pedro devam edemedi

İkinci yarıda ise Fenerbahçe rüzgarı esti. 60'ta oyuna giren Joao Pedro 67'de penaltıyı aldı ancak kötü bir sakatlık yaşadı. Acılar içinde yerde kalan tecrübeli oyuncu oyuna devam edemedi.

Goller art arda geldi

Penaltıda topun başına geçen Bright Osayi Samuel topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1. 76'da Joshua King sahneye çıktı, İsmail Yüksek'in asistinde topu ağlarla buluşturup Fenerbahçe'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçirdi. 83'te ise maçın skorunu Ferdi Kadıoğlu belirledi: 3-1.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşma başladı.

GOL

22' Rayo Vallecano Oscar Trejo ile 1-0 öne geçti. Trejo ceza alanı sol çaprazında topla buluştu, önce vücut çalımıyla Crespo'yu geçti, ardından diğer rakibine çalımı attı ve topu uzak köşeye bıraktı.

DİREK!

40' Lincoln Henrique frikikten harika vurdu, top yan direkten döndü.

İlk devre sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

PEDRO SAKATLANDI!

67' Joao Pedro, Abdul Mumin'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı, hakem penaltı kararı verdi. Pedro acı içinde yerde. Dizinden problem yaşayan Pedro oyuna devam edemiyor. İlk etapta durumu iyi gözükmüyor.

GOL!

71' Osayi penaltı atışını gole çevirdi, kaleciyle topu ayrı köşelere gönderdi.

GOL!

76' İsmail Yüksek yay üzerinden ceza sahası sol çaprazındaki King'i gördü, Norveçli oyuncu ayağının içiyle uzak direğe vurdu, Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.

GOL!

83' Ferdi Kadıoğlu'nun ceza alanındaki şutu savunmaya çarptı, ağlarla buluştu.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can, Lincoln, Rossi, Serdar Dursun

Fenerbahçe-Rayo Vallecano hazırlık maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Rayo Vallecano hazırlık maçı S Sport 2 ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanıyor. Saat 20.00'de başlayan maçın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde.

6-10 Aralık'ta kamp var

Kanarya, ikinci hazırlık maçını bir başka İspanyol ekibi Villarreal ile yapacak. 3 Aralık Cumartesi günkü mücadeleye yine Ülker Stadı ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe, İstanbul'da oynayacağı bu iki müsabakanın ardından 6-10 Aralık tarihlerinde Antalya'da kampa girecek. Sarı-Lacivertliler'in burada da en az 2 hazırlık maçına çıkacağı öğrenildi.

Luan Peres'te acele yok

Brezilyalı oyuncu, 15 Eylül’deki Rennes maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kaldı. Dizinin arkasında sakatlığın yaşandığı konum nedeniyle iyileşmesi uzun süren Brezilyalı futbolcu, bireysel olarak saha çalışmalarına başladı. Ancak Luan’ın takıma katılıp tam kapasiteyle idman yapması için biraz daha beklemesi gerekecek. Jesus, sağlık ekibiyle yaptığı görüşmede, öğrencisi konusunda risk almayacağını, aceleci davranmayacağını iletti. Luan’ın aralık ayının ortalarında dönmesi muhtemel.

Biletler satışta

Lige verilen 45 günlük arada Fenerbahçeilk hazırlık maçına bugün çıktı. Sarı-Lacivertliler, La Liga ekibi Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin biletleri cumartesi günü genel satışa çıkmıştı. Ancak fiyatları 100 TL ile 600 TL arasında değişen biletlerden yaklaşık 11 bin tane satılabildi. Taraftarlar, bu maçta sadece localar, 1907 tribünü, Fenerium Alt E Blok ve Divan Kurulu kombinelerinin geçerli olmasına sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.