(ÖZET) Fenerbahçe-Kayserispor maç sonucu: 2-0

Konyaspor mağlubiyetiyle ligdeki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe , Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor'u ağırladı. Full tribünler önünde rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Kanarya, Brezilya asıllı İtalyan hücumcusu Joao Pedro'nun şov yaptığı 90 dakikayı 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'de ilk antrenmanında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan, Adana Demirspor maçında kadroda olmasına rağmen süre almayan, Konyaspor mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil olarak ilk kez Sarı Lacivertli formayı giyen Pedro, ilk kez 11'de sahaya çıktığı Kayserispor maçında skor perdesini açtı, King'in golünde asisti yaparak galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sonucun ardından puanını 10'a yükselen Jorge Jesus'un öğrencileri, maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Bu sezonki 3. mağlubiyetini alan Çağdaş Atan'lı Kayserispor ise 6 puanla 10. basamakta yer aldı.

Sarı Lacivertliler, Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor 'u ağırlayacak ve seri peşinde olacak. Sarı Kırmızılılar ise önümüzdeki hafta konuk edeceği Antalyaspor'u devirip çıkışa geçmeyi amaçlayacak.

Maçtan dakikalar:

7' Fenerbahçe, çok önemli bir fırsattan yararlanamadı. Szalai'nin uzun pasına hareketlenen Pedro, topu kontrol etmek isterken pasını Crespo'ya aktardı. Portekizli orta sahanın yakın mesafeden attığı şutta top direğin yanından az farkla auta çıktı.

9' Arao'nun pasına hareketlenen Pedro, ceza sahasında şık bir çalımla Kolovetsios'tan sıyrıldı ancak dengesini kaybedince topu kaybetti.

17' Ferdi Kadıoğlu'nun sağ kanattan kullandığı uzun taç atışında Campanharo'dan seken top King'in önünde kaldı. Tecrübeli golcünün ceza sahası içerisinde yaptığı vole vuruşunda Hosseini'den seken top kornere çıktı. İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda top herkesi aştı ve doğrudan dışarı gitti.

27' Ferdi Kadıoğlu'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Pedro ile Hosseini, kafa kafaya çarpıştı. Hakem Ali Palabıyık, hemen sağlık ekiplerine sahaya davet etti. İki oyuncu da tedavilerinin tamamlanmasının ardından oyuna devam etti.

29' Luan Peres'in uzun pasına hareketlenen Alioski, boş durumda olan King'i tek pasla topla buluşturdu. Ceza sahasında sol çaprazda Norveçli oyuncunun şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

30' Miguel Crespo'nun ceza sahası dışından attığı şutta top kaleci Bilal'de kaldı.

33' Hızlı gelişen Kayserispor atağında Mensah'ın ara pasına Gavranovic hareketlendi ancak kademeye giren Gustavo, tehlikeyi uzaklaştırdı.

GOL | 37' Arao'nun şık pasıyla ceza sahasında topla buluşan Joao Pedro, net bir vuruş yaptı ve Bilal'i geçen top ağlarla buluştu. Brezilya asıllı İtayan hücumcu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıktığı maçta gol atmayı başardı.

İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı. Değişiklik yapmayan İki takım da aynı kadrolarıyla sahada.

GOL | 50' Sarı Lacivertliler, farkı 2'ye çıkardı. Joao Pedro'nun pasında ceza sahası önünde topu kontrol eden ve kendisine şut açısı yaratan King, düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 2-0.

53' King'in ceza sahası dışından attığı şutta top direğin üstünden auta çıktı.

58' Konuk takımda Ramazan'ın yerine Gökhan, Hosseini'nin yerine Ackah oyunda.

68' Fenerbahçe'de King'in yerine Rossi, İrfan Can'ın yerine Mert Hakan oyuna dahil oldu.

70' Mert Hakan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Rossi'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

73' Kayserispor, Altay Bayındır'ı geçemedi. Luan Peres'ten sıyrılan Gökhan Sazdağı, boş durumda olan Gavranovic'e pasını aktardı. İsviçreli forvetin gelişine yaptığı vuruşta kalesinde devleşen Altay, muhteşem bir kurtarışa imza attı. Milli kaleci, dönen topta da Cardoso'ya geçit vermedi.

74' Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Carole'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

75' Kayserispor'da Campanharo, Rossi'ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

79' Fenerbahçe'de Crespo'nun yerine Osayi-Samuel oyuna dahil oldu.

82' Kayserispor Kaptanı Mensah, kaleye yakın mesafede Ferdi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Alioski, barajı geçemedi.

85' Kayserispor'da Thiam'ın yerine Mane, Mensah'ın yerine Kemen oyunda.

86' Diego Rossi'nin sol kanattan çevirdiği topa koşu yapan Ferdi'nin ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

87' Fenerbahçe'de Szalai, İlhan Parlak'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

90' Fenerbahçe'de Alioski'nin yerine Lincoln, Ferdi'nin yerine Arda Güler oyuna dahil oldu.

Ali Palabıyık son düdüğü çaldı ve Fenerbahçe sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.