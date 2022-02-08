(ÖZET) Fenerbahçe - Kayserispor maç sonucu: 0-1

Fenerbahçe , Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda etti. Mücadelede 10 kişi kalan Kayserispor, sarı lacivertlileri 90+4. dakikada eski Fenerbahçeli Ramazan Civelek'in attığı golle 1-0 mağlup etti ve kupada çeyrek finale yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

İlk düdük çaldı ve maça konuk Kayserispor başladı.

3' Karşılaşmada ilk dakikalar geride kalırken 2 takımda orta alanda üstünlük kurmaya çalışıyor.

7' İbrahim Akdağ'nın yaşadığı sakatlık nedeni ile oyun kısa bir süreliğine duraklıyor.

11' Mücadelenin ilk şutunda Ozan Tufan çok uzaklardan şansını deniyor ancak top yandan auta gidiyor.

16' Paslaşarak kullanılan kornerin ardından ceza sahasına yapılan ortada Ozan Tufan ofsaytta kalan oyuncu oluyor.

20' Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla sol kanatta savunma arkasına hareketlenen Bright Osayi-Samuel iki rakibini çalımlıyor ve ceza sahası içinde sol çaprazda şutunu çekiyor ancak Bilal Bayazit tek hamlede topa sahip oluyor.

35' Karşılaşmada 35 dakika geride kalırken ev sahibi Fenerbahçe baskılı bir oyun sergileyerek etkili olmak isterken, Kayserispor ise kontra ataklarla etkili olmak istiyor.

38' Mert Hakan Yandaş'ın savunma arkasına gönderdiği uzun pasta Bright Osayi-Samuel ofsaytta kalan oyuncu oluyor.

Karşılaşmanın ilk yarısının normal süre sonuna 1 dakika ilave ediliyor.

45+1' Uğur Demirok, Ozan Tufan'a yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü.

Takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gidiyor.

46' Kadıköy'de ikinci yarı başladı!

53' Fenerbahçe yine rakip yarı alanda top çevirerek savunmada boşluk yaratmaya çalışıyor.

59' Fenerbahçe bu anlarda rakip kaledeki baskısını iyice artırdı. Sarı lacivertliler sağlı sollu atak girişimleriyle Kayserispor savunmasını zorluyor.

67' Fenerbahçe'nin tüm hatlarıyla baskı kurduğu anda Mert Hakan'ın derinlemesine pası sonrası ceza alanı sağ çaprazından Rossi ortasını yaptı, arka direkte iyi yükselen Berisha'nın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

81' Karşılaşmanın normal süresinde son 10 dakikaya girildi. İki takımdan biri eşitliği bozamazsa uzatma devreleri oynanacak.

88' Maçta artık son anlara girilirken iki takımda da yorgunluk belirtileri gözleniyor. Tempo biraz düşmeye başladı.

Karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

90+4 Ramazan Civelek Yukatel Kayserispor'u öne geçiren golü kaydediyor. Ceza sahası dışı hafif sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ramazan Civelek sert vuruyor. Baraja çarpan top kaleciyi yanıltıyor ve ağlara gidiyor.

Hakem Arda Kardeşler 90 dakikayı bitiren düdüğünü çalıyor. Son dakika golüyle tur atlayan taraf Yukatel Kayserispor oluyor.

Fenerbahçe - Kayserispor ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Berke, Szalai, Kim, Nazım, Osayi, Ferdi, Ozan, Crespo, Mert Hakan, Valencia, Berisha

Kayserispor: Bilal, Onur, Mert, Uğur, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Mane, Emrah, Bertolacci, Mustafa



