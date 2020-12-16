ÖZET | Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maç sonucu: 1-0
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Misli.com 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'u 1-0'lık skorla geçerek tur atladı ancak 90 dakika taraftarlar için adeta bir işkenceye döndü! İlk yarıda 28. dakikada Altay'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Sarı Lacivertliler, ikinci yarıda sahaya futbol adına hiçbir şey koyamadı. Adeta 1-0'ı koruma amaçlı bir futbol tercih eden Kanarya'da futbolcular arasındaki uyuşmazlık da yine gün yüzüne çıktı. Ev sahibine turu ise, 11. dakikada Onur Özcan'ın kendi kalesine attığı gol getirdi.
Fenerbahçe , Ziraat Türkiye Kupası'nda turladı ancak taraftarına adeta işkence gibi bir 90 dakika yaşattı. 11. dakikada rakibin kendi kalesine attığı golle öne geçen Kanarya'da 28'de Altay Bayındır direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bir başka genç kaleci Oytun eldivenleri giyerken Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonraki dakikalarda futbol adına hiçbir varlık gösteremedi. Son dakikalarda Karacabey'in yoğun baskısı ve Fenerbahçe'nin savunmaya çekilmesi de dikkat çekti.
İki takımın ilk 11'leri:
Fenerbahçe:
Altay Bayındır; Nazım Sangare, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Novak; Sosa, Luiz Gustavo; Mert Hakan Yandaş, Ömer Faruk Beyaz, Pelkas; Thiam.
Karacabey Belediyespor:
Veysel, Hasan, Sergen, Abdullah, Taşkın, Gökhan, Onur, Rasimcan, Berk, Sadık, Ömer