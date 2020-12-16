ÖZET | Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maç sonucu: 1-0

Fenerbahçe , Ziraat Türkiye Kupası'nda turladı ancak taraftarına adeta işkence gibi bir 90 dakika yaşattı. 11. dakikada rakibin kendi kalesine attığı golle öne geçen Kanarya'da 28'de Altay Bayındır direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bir başka genç kaleci Oytun eldivenleri giyerken Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonraki dakikalarda futbol adına hiçbir varlık gösteremedi. Son dakikalarda Karacabey'in yoğun baskısı ve Fenerbahçe'nin savunmaya çekilmesi de dikkat çekti.





İki takımın ilk 11'leri:

Fenerbahçe:

Altay Bayındır; Nazım Sangare, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Novak; Sosa, Luiz Gustavo; Mert Hakan Yandaş, Ömer Faruk Beyaz, Pelkas; Thiam.

Karacabey Belediyespor:

Veysel, Hasan, Sergen, Abdullah, Taşkın, Gökhan, Onur, Rasimcan, Berk, Sadık, Ömer







